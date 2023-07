Girls in STEAM Academy: Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κορίτσια 17-18 ετών

To Girls in STEAM Academy, μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα στην αντιπροσώπευση των γυναικών στους τομείς STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά), ανακοινώνει το πρώτο φετινό της πρόγραμμα BridgeSTEAM!

Με περισσότερες από 100 απόφοιτες από τα προγράμματα τους, η ομάδα του Girls in STEAM Academy πραγματοποιεί φέτος τον τρίτο κύκλο προγραμμάτων. Το 2022 πραγματοποίησε με επιτυχία 4 διήμερα προγράμματα BridgeSTEAM στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα για κορίτσια ηλικίας 14-16 και 17-18 ετών (μπορείτε να δείτε το highlights βίντεο εδώ).

To Girls in STEAM Academy συνεχίζει δυναμικά φέτος, με την ανακοίνωση του πρώτου δωρεάν προγράμματος BridgeSTEAM για το 2023, που απευθύνεται σε κορίτσια ηλικίας 17-18 ετών και θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2023, στο PwC Experience Center στη Λευκωσία.

Το διήμερο διασκεδαστικό πρόγραμμα BridgeSTEAM έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τις συμμετέχουσες σε τρία επίπεδα: α) ανάπτυξη δεξιοτήτων σε προγραμματισμό, β) ενημέρωση για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρονται στους τομείς των STEΑM, και γ) επαφή με γυναίκες πρότυπα στο χώρο των STEAM στην Κύπρο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης εργαστήριο δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας (public speaking) και εκπαιδευτικό εργαστήριο σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ανοιχτές και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ με περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, εδώ. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 18 Αυγούστου 2023.

To Girls in STEAM Academy είναι μια πρωτοβουλία του Be an Ally Foundation, με κύριους χορηγούς των φετινών προγραμμάτων το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την PwC Cyprus. Την πρωτοβουλία ηγούνται η Παναγιώτα Πολυκάρπου και η Αναστασία Λιοπετρίτη.

Mείνετε συντονισμένες/οι για την ανακοίνωση περισσότερων προγραμμάτων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023 για κορίτσια 14-16 ετών!

Γιατί τους κλάδους STEAM;

Παρά το γεγονός ότι τα κορίτσια ξεπερνούν τα αγόρια στον ψηφιακό γραμματισμό, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 17% των ατόμων που σπουδάζουν και εργάζονται στους τομείς της ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών) στην ΕΕ, και μόνο το 36% των αποφοίτων STEM. Αυτό οφείλεται κυρίως στους στερεότυπους ρόλους των φύλων που εμποδίζουν τα κορίτσια να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Το πρόγραμμα "Girls in STEAM Academy" αποσκοπεί στο να υπερνικήσει τα εμπόδια που συνήθως εμποδίζουν τις νεαρές κοπέλες να αναπτύξουν ενδιαφέρον για μια καριέρα στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά.

Οι συμμετέχουσες των προγραμμάτων έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέλη του Δικτύου Αποφοίτων και να επωφεληθούν από πολλές ευκαιρίες, στην Κύπρο και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, απόφοιτες των προγραμμάτων του 2021 και 2022 είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "TechGirls" στις Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι παρουσιάστριες στο podcast του Academy "SheSpeaks", να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες παρακολούθησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων (job shadowing) σε διάφορες εταιρείες και πανεπιστήμια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

