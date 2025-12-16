Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας: Έγινε η απονομή παρά τις αντιδράσεις - Νέα κατηγορία και νέο σχέδιο στήριξης προανήγγειλε η Κασσιανίδου (φώτος)

Θα περιληφθεί η «Λαϊκή ποίηση», ενώ εντός του 2026 θα μαθευτούν τα νεότερα για τις κυπρολογικές εκδόσεις.

Ξεχωριστή κατηγορία «Λαϊκή Ποίηση» και σχέδιο για στήριξη εκδόσεων με κυπρολογική θεματική, ανακοίνωσε, χθες το βράδυ, η υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, κατά την απονομή των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, για τις εκδόσεις 2024. Τα βραβεία, σημειώνεται, αποτελούν την υψηλότερη διάκριση που αποδίδεται σε λογοτέχνες από την πολιτεία και υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής επιχείρησε να διαβάλει μέλη αλλά και τον θεσμό, ενώ έφτασε μέχρι και το γραφείο της Υφυπουργού για να εισακουστούν οι «προβληματισμοί» του.

Η Δρ Κασσιανίδου στον χαιρετισμό της ανακοίνωσε ότι στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025 έχει περιληφθεί ξεχωριστή κατηγορία «Λαϊκή Ποίηση», ως ένδειξη αναγνώρισης της σημασίας και του εύρους αυτής της κατηγορίας καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής έκφρασης που ανθεί στην Κύπρο. Παράλληλα ετοιμάζεται ένα επιπλέον σχέδιο για στήριξη εκδόσεων με κυπρολογική θεματική το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του 2026.

Και πρόσθεσε: «Το Υφυπουργείο στηρίζει σταθερά το έργο των δημιουργών και εκδοτικών οίκων, ενισχύει και πρωτοστατεί με πρωτοβουλίες, σχέδια επιχορήγησης και δράσεις που προωθούν τη λογοτεχνική δημιουργία, τη λογοτεχνική μετάφραση σε ξένες γλώσσες, κ.ά.».

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου απένειμε τα Bραβεία Ποίησης, Μυθιστορήματος, Διηγήματος/Νουβέλας, Μελέτης (Μονογραφίας)/Δοκιμίου, Νέου Λογοτέχνη, Λογοτεχνίας για Μικρά Παιδιά, Λογοτεχνίας για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους, καθώς και το Βραβείο Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίου.

Συγχαίροντας τους νικητές, η κα Υφυπουργός τόνισε ότι «με την πένα τους, μας προσφέρουν νέες οπτικές, μας υπενθυμίζουν την αξία της ανθρώπινης εμπειρίας και υπερασπίζονται με συνέπεια τη δύναμη του λόγου απέναντι στις προκλήσεις της εποχής».

Υπενθυμίζεται ότι οι νικητές των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας ως ακολούθως:

Ποίηση: «Direct orient: ποιήματα» (Εκδόσεις Περισπωμένη) - Ελένη Κεφάλα

Μυθιστόρημα: «Συμβάν 74» (Εκδόσεις Ίκαρος) - Κυριάκος Μαργαρίτης

Διήγημα/Νουβέλα: «Σχεδόν τα πάντα: διηγήματα» (Εκδόσεις Το Ροδακιό) - Ανδρέας Μαλόρης

Μελέτη (Μονογραφία)/Δοκίμιο: «Κάπου στην Κύπρο, στον νομό Πρεβέζης...»: Εισαγωγή στην ποιητική του Κώστα Μόντη (Εκδόσεις Ερατώ) - Παντελής Βουτουρής.

Βραβείο Νέου Λογοτέχνη: «Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος» (Εκδόσεις Αλμύρα) - Αλέξανδρος Χρονίδης

Λογοτεχνία για Μικρά Παιδιά: «Ζεστή Σοκολάτα» (Εκδόσεις Τελεία) - Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή

Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους: «Όταν μας άφησε η θάλασσα: μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από την Κύπρο του 1974» (Εκδόσεις Πατάκη) - Άννα Κουππάνου

Βραβείο Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους: «Η Σελήνη στο Παρίσι» της Αρετής Κατσαντώνη (Εκδόσεις Φουρφούρι) - Χρύσω Χαραλάμπους.

Σημειώνεται ότι το σκεπτικό των βραβεύσεων ανέγνωσαν η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους, Δρ Κατερίνα Καρατάσου, ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίο για Παιδιά και Εφήβους, Δρ Κωνσταντίνος Γεωργίου και το Μέλος της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας.

Για την τελετή, τη σκηνοθετική επιμέλεια ανέλαβε ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος.