Κυπριακή προεδρία 2026: Οι πολιτιστικές δράσεις του εξαμήνου

Δημοσιεύθηκε 12.01.2026 10:16

Το διεθνές σκέλος των πολιτιστικών δράσεων που αφορούν την κυπριακή προεδρία περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε 31 χώρες, με εμβληματικές πολιτιστικές παρεμβάσεις σε 11 εξ αυτών, ενώ παράλληλο πρόγραμμα δράσεων διοργανώνεται μέσω των πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ακόμα 20 χώρες

Με την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το 2026 να βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, παρουσιάζεται ένα συνεκτικό και καινοτόμο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που εκτείνεται μέχρι τον Ιούνιο. Για πρώτη φορά, η Κύπρος υλοποιεί ένα ενιαίο πολιτιστικό αφήγημα, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας τη διεθνή της πολιτιστική παρουσία.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το διεθνές σκέλος περιλαμβάνει εκδηλώσεις σε 31 χώρες, με εμβληματικές πολιτιστικές παρεμβάσεις σε 11 εξ αυτών, ενώ παράλληλο πρόγραμμα δράσεων διοργανώνεται μέσω των πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ακόμα 20 χώρες. Το πρόγραμμα αναδεικνύει την Κύπρο ως ισότιμο και δραστήριο εταίρο στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

17/01 | Λευκωσία

Εγκαίνια των ανακαινισμένων μόνιμων εκθέσεων του Κυπριακού Μουσείου

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει: νέο σχεδιασμό με κείμενα και εποπτικό υλικό, εμπλουτισμό της έκθεσης με πρόσφατα ευρήματα και επαναπατριζόμενα αντικείμενα, ανακαίνιση των αιθουσών, νέο φωτισμό στη γλυπτοθήκη και κατασκευή ή αναβάθμιση των προθηκών.Θα παρουσιαστεί επίσης το θεατρικό αναλόγιο Encounters / Συναντήσεις (18:30–19:30), στο πλαίσιο του έργου «Θεατρικές Πρακτικές, Συλλογές και Αρχεία: Ευρήματα, Φωτογραφίες και Κείμενα της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Κύπρο» σε επιμέλεια Δέσπως Πασιά και Ελλάδας Ευαγγέλου

Επιμέλεια: Εφορεία Μουσείων, Τμήμα Αρχαιοτήτων

21/01 | Βρυξέλλες

Gala έναρξης κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026

Στο Μουσείο Μαγκρίτ - Βασιλικά Μουσεία Καλών Τεχνών του Βελγίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία του μουσικοσυνθέτη Σταύρου Λάντσια με τη συνοδεία 5μελούς σχήματος για τη σηματοδότηση της έναρξης της κυπριακής προεδρίας.

22 Ιανουαρίου 2026 | Βρυξέλλες

Παρουσίαση διακόσμησης κτηρίων Justus Lipsius και Europa

Παρουσίαση του σκεπτικού της επιλογής των έργων που τοποθετήθηκαν στα κτήρια του Συμβουλίου της ΕΕ Justus Lipsius και Europa, από τον επιμελητή του έργου, σχεδιαστή Μιχάλη Αναστασιάδη με τη διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η εκδήλωση είναι κλειστή για το κοινό.

Εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας»

Στο κτήριο Spinelli του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση «Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας» σε διοργάνωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Η έκθεση παρουσιάζει τη φωτογραφική σειρά «Nicosia International Airport» του Άντρου Ευσταθίου, ένα έργο που καταγράφει τον εγκαταλελειμμένο χώρο του Διεθνούς Αεροδρομίου Λευκωσίας ως τόπο παγωμένου χρόνου και συλλογικής μνήμης. Η έκθεση εξετάζει ζητήματα μνήμης και εθνικής αφήγησης στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη, προτείνοντας μια σιωπηλή, αλλά βαθιά πολιτική ανάγνωση του τοπίου.

29/01 | Λευκωσία

«Αγροποιητική: Χώματα/Σώματα» - Εικαστική έκθεση

Στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ / SPEL πραγματοποιείται εικαστική έκθεση σύγχρονων Κυπρίων εικαστικών σε επιμέλεια της δρος Έλενας Πάρπα με τίτλο «Αγροποιητική», με έργα 49 Κυπρίων καλλιτεχνών όλων των γενιών. Η έκθεση εξερευνά τις σχέσεις του ανθρώπου με τη γη, την ύλη και την καθημερινότητα, και αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές συμβολές της προεδρίας στον διάλογο για τη σύγχρονη εικαστική ταυτότητα της χώρας.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Επιμέλεια: Δρ Έλενα Πάρπα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

10/02 | Παρίσι

«Cyprus at the Louvre» - Αρχαιολογική έκθεση

Στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου ένωσαν δυνάμεις με το Μουσείο του Λούβρου, που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές κυπριακών αρχαιοτήτων στον κόσμο. Τα έργα που θα μεταφερθούν προσωρινά από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου για την έκθεση, όπως οι μορφές από πικρόλιθο και τα πήλινα αναθηματικά ειδώλια, συνδιαλέγονται μεταξύ τους και με τα έργα του Μουσείου του Λούβρου. Ψηφιακές εμπειρίες επεκτείνουν αυτόν τον διάλογο μέσω της ενσωμάτωσης της άυλης κληρονομιάς της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής και της ποίησης, δίνοντας ζωή στους αρχαίους ανθρώπους. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026.

Επιστημονική επιμέλεια: Καθ. Γ. Παπασάββας και δρ Ά. Γεωργίου - Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τεχνολογική επιμέλεια: Κλ. Νεοκλέους και Π. Χαραλάμπους – ITICA/Museum Lab και PULSE Κέντρο Αριστείας CYENS

Η Κύπρος στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας BnF

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας τιμά την Κύπρο στο πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου. Σε μια έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (The Bibliothèque Nationale De France - Richelieu). Πολύτιμες αρχαιότητες, χειρόγραφα, σχέδια, χαρακτικά και αρχειακά τεκμήρια αφηγούνται την πορεία του νησιού από την αρχαιότητα και τη βυζαντινή κληρονομιά έως τη Φραγκοκρατία, τη Βενετοκρατία και τη νεότερη εποχή, φωτίζοντας τους δεσμούς με τη Γαλλία και την Ευρώπη. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα έργα του Louis François Cassas, καθώς και οι μεταβυζαντινές εικόνες του 17ου-18ου αιώνα, δάνεια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και της εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, που αναδεικνύουν τη σημασία της ορθόδοξης βυζαντινής παράδοσης στο νησί. Οι δε κυπριακές συλλογές της BnF -η μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων παγκοσμίως, μαζί με νομίσματα, χάρτες, αρχαιολογικά τεκμήρια και έργα τέχνης του 19ου αιώνα- αναδεικνύουν τη συνέχεια και τη λάμψη της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Επιμέλεια: Γιάννης Τουμαζής και Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου

27/02 | Ρώμη

Αρχαιολογική έκθεση «Cyprus and Italy: shared cultural identities»

Η έκθεση αυτή αποτελεί συνεργασία μεταξύ του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου και του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού.

Στόχος της έκθεσης είναι να ανακατασκευάσει, μέσω περίπου 160 αρχαιολογικών ευρημάτων, ένα ποικίλο και πολυδιάστατο προφίλ της ιστορίας της Κύπρου, της Σικελίας και της Σαρδηνίας (η ιστορία των οποίων καλύπτει ένα χρονικό διάστημα 11.000 ετών). Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η δρ Αναστασία Χριστοφιλοπούλου.

Η έκθεση εστιάζει στις διαχρονικές πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας (ιδιαίτερα με τη Σικελία και τη Σαρδηνία, αλλά και με την Ετρουρία) στην αρχαιότητα, από μια δυναμική της κουλτούρας και της τέχνης τους, των κοινωνικών τους θεσμών, των αμοιβαίων σχέσεών τους ως τα τρία μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου (νησιωτική και θαλάσσια συνδεσιμότητα) και των αποτελεσμάτων των ιταλικών αρχαιολογικών αποστολών σε αυτές τις περιοχές.

Επιμέλεια: Δρ Αναστασία Χριστοφιλοπούλου

ΜΑΡΤΙΟΣ

10/03 | Αθήνα

Ιστορική έκθεση «Sector 2: Λευκωσία»

Σύγχρονη και βιωματική μουσειογραφική αφήγηση της ιστορίας της Πράσινης Γραμμής και της τελευταίας μοιρασμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης, η οποία παρουσιάζεται παράλληλα και στη Λευκωσία, δημιουργώντας έναν ισχυρό συμβολικό διάλογο ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο - Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα και είναι διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Επιμέλεια: Τζένη Λυμπεροπούλου και Μαρία Πατσαλοσαββή

12/03 | Λονδίνο

Εικαστική έκθεση «Γεώργιος Πολ. Γεωργίου - Κύπρος η παντοτινή»

Η έκθεση «Γεώργιος Πολ. Γεωργίου - Κύπρος η παντοτινή» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία το 2022 με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Μαρτίου 2026.

Είναι διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Λεβέντειου Πινακοθήκης.

Ο Γεωργίου επέλεξε να διασχίσει τα ιστορικά και πολιτιστικά μονοπάτια του νησιού, για να κατανοήσει το παρόν. Στο έργο του χρησιμοποίησε διαπεραστική σαφήνεια και γνώση, για να αναδείξει ανθεκτικές στον χρόνο πνευματικές αξίες και τρόπους ζωής, καθώς και σημαντικά σύμβολα σημασιολογικά συνυφασμένα με ορισμένες σταθερές συντεταγμένες του χαρακτήρα της χώρας του.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που επιστράφηκαν πρόσφατα στην οικογένεια του καλλιτέχνη, τα οποία διατηρήθηκαν στο εργαστήριό του στην Αμμόχωστο και παραδόθηκαν στην Ελληνοκυπριακή Επιτροπή Πολιτισμού το 2019.

Επιμέλεια: Λουκία Χατζηγαβριήλ και Κατερίνα Στεφανίδου

14-17-18/03 | Στοκχόλμη

Ημερίδα και παρουσίαση θεατρικής ηχητικής περιήγησης

Το πρότζεκτ «Θεατρικές Πρακτικές, Συλλογές και Αρχεία: Ευρήματα, Φωτογραφίες και Κείμενα της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Κύπρο» διοργανώνει ημερίδα ανάμεσα σε ερευνητές, επαγγελματίες μουσείων και καλλιτέχνες από την Κύπρο και τη Σουηδία με τίτλο «Καλλιτεχνικές πρακτικές σε μουσεία και η αναδημιουργία των μουσειακών αφηγημάτων». Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου, διερευνά πώς σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές μπορούν να (επαν)εξετάσουν τις αποικιακές και μετα-αποικιακές μουσειακές πρακτικές. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ Σουηδίας και Κύπρου όσον αφορά τα μουσεία και τις συλλογές τους. Κατά την ημερίδα το πρότζεκτ θα παρουσιάσει και την ηχητική περιήγηση που δημιούργησε για την κυπριακή συλλογή του Medelhavsmuseet, η οποία θα παραμείνει στο μουσείο.

Η ημερίδα και η περιήγηση αποτελούν παράλληλες δράσεις της θεατρικής παράστασης που θα παρουσιαστεί στο Medelhavsmuseet στις 17 και 18 Μαρτίου 2026. Η παραγωγή «Encounters» / «Συναντήσεις» είναι μια παράσταση θεάτρου ντοκιμαντέρ που βασίζεται στα κείμενα, αρχαιολογικά ευρήματα και φωτογραφίες της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Κύπρο (1927-31) και σε ιστορικά αρχεία και πηγές από τις οικογένειες των άμεσα εμπλεκομένων Κύπριων και Σουηδών στην αποστολή. Θέμα της είναι το συναπάντημα Κυπρίων και Σουηδών πριν, κατά και μετά την ολοκλήρωση της αποστολής: γνωστά, αλλά και αθέατα ιστορικά πρόσωπα θα «συναντηθούν» στους χώρους του Medelhavsmuseet, που εκθέτει μεγάλο αριθμό ευρημάτων της σουηδικής αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της μισής εμβληματικής συλλογής από το ιερό της Αγίας Ειρήνης.

Η παράσταση στις 17 Μαρτίου απευθύνεται στις διπλωματικές αποστολές και προσκεκλημένους της κυπριακής προεδρίας ενώ η παράσταση στις 18 Μαρτίου απευθύνεται στο κοινό.

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Αρχαιοτήτων)

Επιμέλεια: Δρ Ελλάδα Ευαγγέλου και δρ Δέσπω Πασιά

19/03 | Ουάσινγκτον

Αλέξια «CYPRIOTE»

Αντλώντας από μια προσεκτικά επιμελημένη / curated επιλογή τραγουδιών και αφηγήσεων από το διεθνές και από το ελληνικό ρεπερτόριο της Αλέξιας, το «Cypriote» εκφράζει την πλούσια και πολυεπίπεδη πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

Εμπνευσμένη από τις κυπριακές αρχαιότητες και τα θέματα που αυτές αναπαριστούν, η Αλέξια δημιουργεί ένα σύγχρονο ηχητικό τοπίο, διαμορφωμένο από εικόνες, μνήμη, τόπο, γλώσσα και διάλεκτο. Μέσα από τον ιδιαίτερο ήχο της, τη γυναικεία οπτική και τις μουσικές της επιρροές, οι οποίες έγκεινται στην τζαζ, την κλασική, τη world music/παραδοσιακή, τον αυτοσχεδιασμό, πλέκει αρμονικές και μελωδικές τροπικότητες που γεφυρώνουν τις αρχαίες παραδόσεις με τη σύγχρονη έκφραση.

Το «Cypriote» προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει την Κύπρο μέσα από τον ήχο της - καθιστώντας τη σύνδεσή του με το παρελθόν της πιο βαθιά, θέτοντας το νησί σε έναν παγκόσμιο πολιτιστικό διάλογο, συνδέοντας τελικά την Κύπρο με τον κόσμο.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο The Trump Kennedy Center και είναι διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού)

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλέξια Βασιλείου

21/03 | Βερολίνο

Εικαστική έκθεση «Beauty in question»

Ο μύθος της Αφροδίτης, θεάς της ομορφιάς, αποτελεί το έναυσμα της έκθεσης στο Βερολίνο που επιχειρεί μια ανασκόπηση των εκφάνσεων του ωραίου μέσα από τα έργα σύγχρονων δημιουργών της Κύπρου στην γκαλερί Andreas Murkudis Gallery. Διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού).

Επιμέλεια: Σάββας Χριστοδουλίδης και Παυλίνα Παρασκευαΐδου

26/03 | Βρυξέλλες

LOST SPACES - Μέσα στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας

Στο Κέντρο Καλών Τεχνών Bozar θα πραγματοποιηθεί η εμβυθιστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας «Reclaimed Spaces». Καθοδηγούμενη από τις μνήμες ανθρώπων που έζησαν κάποτε εκεί, αυτή η μοναδική εμπειρία VR/360 εξερευνά τρεις εμβληματικούς χαμένους χώρους μέσα στη νεκρή ζώνη της πόλης. Μια διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού) και του Bozar Centre for Fine Arts.

Επιμέλεια: Κέντρο Αριστείας CYENS

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

11/04 | Βρυξέλλες

Συναυλία του συγκροτήματος «Monsieur Dοumani»

Στο Κέντρο Καλών Τεχνών Μποζάρ ο Αντώνης Αντωνίου στον εξάχορδο τζουρά, ο Δημήτρης Γιασεμίδης σε μια σειρά από πνευστά όργανα και ο Άντης Σκορδής στην κιθάρα θα παίξουν κομμάτια από το τέταρτο άλμπουμ τους, «Pissourin» και όλη τους τη δισκογραφία.

13/04 | Βρυξέλλες

Παραστάσεις σύγχρονου χορού - «Seconds In Clouds» και «Ode»

Μια βραδιά στο Κέντρο Καλών Τεχνών Μποζάρ με δύο χορογραφικές παραγωγές: «Seconds in Clouds» της Alexandra Waierstall και «ODE» της Elena Antoniou.

Η Waierstall χρησιμοποιεί μια νηφάλια, δομημένη με ακρίβεια γλώσσα κίνησης που αλληλεπιδρά με την εγκατάσταση της εικαστικής καλλιτέχνιδας Rita McBride. Αυτή η παράσταση εξερευνά τη σχέση μεταξύ σώματος και χώρου, προσκαλώντας το κοινό να ονειρευτεί το περιβάλλον του.

Η παράσταση «ODE», η νέα δημιουργία της Έλενας Αντωνίου, είναι ένα ντουέτο με την τραγουδίστρια και πολυ-οργανοπαίχτρια Maria Spivak. Εμπνευσμένη από τη σκέψη της Audre Lorde, η Αντωνίου μεταμορφώνει τον θεσμικό χώρο σε ένα «πεδίο συγχορδιών» όπου η ρήξη και η αναγέννηση συναντώνται, και η ευαλωτότητα γίνεται πηγή δύναμης.

Αυτές οι δύο παραστάσεις αμφισβητούν την ομορφιά με τον δικό τους τρόπο, απέχοντας από τις συμβατικές μορφές, άλλοτε ως μια εικασία της φαντασίας, άλλοτε ως μια απελευθερωτική και πολιτική δύναμη.

ΜΑΪΟΣ

14/05 | Βαρκελώνη

Αρχαιολογική - εικαστική έκθεση «Picasso and Cyprus: Encounters with Mediterranean Ceramics»

Στο Μουσείο Πικάσο στη Βαρκελώνη η έκθεση παρουσιάζει αυθεντικά κεραμικά έργα του Πάμπλο Πικάσο μαζί με κυπριακές αρχαιότητες από πηλό από τις συλλογές του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Τα έργα αυτά θα εκτεθούν σε αντιπαραβολή με τις κυπριακές αρχαιότητες από διαφορετικές χρονολογικές περιόδους της Κυπριακής Αρχαιολογίας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Τμήμα Αρχαιοτήτων) και Museu Picasso.

Επιμέλεια: Ευτυχία Ζαχαρίου και δρ Άντρη Μιχαήλ

ΙΟΥΝΙΟΣ

9/06 | Κοπεγχάγη

Εικαστική έκθεση «Crafting Nature»

Στο Moltkes Palæ, η έκθεση θα παρουσιάσει 19 έργα σύγχρονων καλλιτεχνών εστιάζοντας στη διαρκή σχέση μεταξύ χειροτεχνίας και φύσης. Η έκθεση επανεξετάζει τις παραδοσιακές και πατρογονικές τεχνικές προσαρμόζοντάς τις στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Μια διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιουνίου 2026.

Επιμέλεια: Θάλεια Στεφανίδου

Εκθέσεις διαρκείας και ο ρόλος των αρχείων

Η έκθεση «Οι Κόσμοι της Κύπρου» παρουσιάζεται στους κοινόχρηστους και στους γραφειακούς χώρους του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξενία στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ 2026. Έργα προερχόμενα από διαφορετικές χρονικές περιόδους, καλλιτεχνικά πλαίσια και θεματικές αφετηρίες ομαδοποιούνται σε θεματικές συνθέσεις, και παρουσιάζουν διάφορες όψεις από τους πολλαπλούς «κόσμους της Κύπρου». Η έκθεση είναι κλειστή για το κοινό.

Επιμέλεια: Χριστίνα Λάμπρου

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης: Λάουρα Μαρία Φωτίου, Ελένη Φλουρή, Ντέλης Παπαδόπουλος

Μια από τις συνθέσεις που παρουσιάζεται σε ένα από τους κοινόχρηστους χώρους, δομείται γύρω από την ιδέα του δυναμισμού και της κίνησης αντανακλώντας ιδέες από τις πολλαπλές πρωτοπορίες του μοντερνισμού. Έργα από αριστερά προς δεξιά: Καίτη Στεφανίδου Άτιτλο, 1974, Νίτσα Χατζηγεωργίου Άτιτλο, 1992, Βέρα Χατζηδά-Γαβριηλίδου Γεωμετρικό, 1973, Δάφνη Χριστοφόρου Το Βάζο της Αναποφασιστικότητας, 2019, Στέλιος Βότσης O Ποδηλάτης, 1988 και Πάρης Μεταξάς, Φούσιας, 1981.