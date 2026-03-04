Αναβάλεται για τον Σεπτέμβριο 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 14:20

To Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, ανακοινώνουν ότι η φετινή διοργάνωση του 4ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 6 Μαρτίου έως τις 8 Μαρτίου 2026, μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) αποτελεί θεσμό ο οποίος στοχεύει στην παρουσίαση επίλεκτων χορογραφικών έργων και στην παρουσίασή τους σε καλλιτεχνικούς διευθυντές και οργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού του εξωτερικού, οι οποίοι προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των χορογράφων για διεθνή προβολή και την παρουσίαση των έργων τους στο εξωτερικό.

Οι διοργανωτές αποφάσισαν όπως προχωρήσουν στην αλλαγή της ημερομηνίας του 4ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου και της συνέπειας της ακύρωσης των πτήσεων των καλεσμένων της φετινής διοργάνωσης, γεγονός που θα εμπόδιζε την επίτευξη του στόχου του.

Οι νέες ημερομηνίες πραγματοποίησής του και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν προσεχώς.