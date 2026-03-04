Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Χορός
Αναβάλεται για τον Σεπτέμβριο 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 14:20
Αναβάλεται για τον Σεπτέμβριο 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου

To Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, ανακοινώνουν ότι η φετινή διοργάνωση του 4ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 6 Μαρτίου έως τις 8 Μαρτίου 2026, μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο του 2026.  

Το Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) αποτελεί θεσμό ο οποίος στοχεύει στην παρουσίαση επίλεκτων χορογραφικών έργων και στην παρουσίασή τους σε καλλιτεχνικούς διευθυντές και οργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού του εξωτερικού, οι οποίοι προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των χορογράφων για διεθνή προβολή και την παρουσίαση των έργων τους στο εξωτερικό.  

Οι διοργανωτές αποφάσισαν όπως προχωρήσουν στην αλλαγή της ημερομηνίας του 4ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου και της συνέπειας της ακύρωσης των πτήσεων των καλεσμένων της φετινής διοργάνωσης, γεγονός που θα εμπόδιζε την επίτευξη του στόχου του. 

Οι νέες ημερομηνίες πραγματοποίησής του και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν προσεχώς. 

Tags

αναβολή
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
SHOWCASE ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα