Κατέρχονται αύριο σε διαμαρτυρία οι καλλιτέχνες - Στις 12.00 έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 05.03.2026 17:02

Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας κατέρχονται καλλιτέχνες και εργαζόμενοι του πολιτισμού, αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με κάλεσμα που κοινοποιήθηκε θα λάβει χώρα στις 12.00 το μεσημέρι, έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, στην οδό Ιφιγενείας 27, στον Στρόβολο.

Η κινητοποίηση, όπως αναφέρεται, διοργανώνεται «για τη συνεχιζόμενη απαξίωση των κρατικών φορέων προς τους καλλιτέχνες και εργάτες της τέχνης», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές και τις πρακτικές που επηρεάζουν τον χώρο του πολιτισμού.

Οι διοργανωτές καλούν όσους θα συμμετάσχουν να φέρουν μαζί τους σφυρίχτρες, ώστε, όπως σημειώνουν, να δοθεί ηχηρά το μήνυμα της διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, στο κάλεσμα υπογραμμίζεται ότι η κινητοποίηση δεν επιθυμεί την παρουσία κομμάτων ή υποψήφιων βουλευτών, τονίζοντας ότι πρόκειται για δράση του καλλιτεχνικού χώρου.

Τέλος, οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προωθήσει την ανακοίνωση, ώστε να υπάρξει ευρύτερη συμμετοχή στη διαμαρτυρία.