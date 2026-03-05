Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Εικαστικά
Μουσική
Κινηματογράφος
Θέατρο
Χορός
Κατέρχονται αύριο σε διαμαρτυρία οι καλλιτέχνες - Στις 12.00 έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.03.2026 17:02
Κατέρχονται αύριο σε διαμαρτυρία οι καλλιτέχνες - Στις 12.00 έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Στο κάλεσμα υπογραμμίζεται ότι η κινητοποίηση δεν επιθυμεί την παρουσία κομμάτων ή υποψήφιων βουλευτών, τονίζοντας ότι πρόκειται για δράση του καλλιτεχνικού χώρου.

Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας κατέρχονται καλλιτέχνες και εργαζόμενοι του πολιτισμού, αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με κάλεσμα που κοινοποιήθηκε θα λάβει χώρα στις 12.00 το μεσημέρι, έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, στην οδό Ιφιγενείας 27, στον Στρόβολο.

Η κινητοποίηση, όπως αναφέρεται, διοργανώνεται «για τη συνεχιζόμενη απαξίωση των κρατικών φορέων προς τους καλλιτέχνες και εργάτες της τέχνης», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές και τις πρακτικές που επηρεάζουν τον χώρο του πολιτισμού.

Οι διοργανωτές καλούν όσους θα συμμετάσχουν να φέρουν μαζί τους σφυρίχτρες, ώστε, όπως σημειώνουν, να δοθεί ηχηρά το μήνυμα της διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, στο κάλεσμα υπογραμμίζεται ότι η κινητοποίηση δεν επιθυμεί την παρουσία κομμάτων ή υποψήφιων βουλευτών, τονίζοντας ότι πρόκειται για δράση του καλλιτεχνικού χώρου.

Τέλος, οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προωθήσει την ανακοίνωση, ώστε να υπάρξει ευρύτερη συμμετοχή στη διαμαρτυρία.

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
καλλιτέχνες
διαμαρτυρία
εκδήλωση διαμαρτυρίας
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα