O Χαβιέ Μπαρδέμ φώναξε «όχι στον πόλεμο, free Palestine» στη σκηνή των Όσκαρ (βίντεο)
Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 08:43
Ο 57χρονος ηθοποιός φόρεσε και μια καρφίτσα με την φράση «No a la guerra» στα ισπανικά που σημαίνει «όχι στον πόλεμο».

Την ευκαιρία να εκφράσει τη διαφωνία του με τον πόλεμο και τη στήριξή του στην Παλαιστίνη βρήκε ο Χαβιέ Μπαρδέμ ανεβαίνοντας στη σκηνή των Όσκαρ για να παρουσιάσει το βραβείο για την Καλύτερη Διεθνή Ταινία.

«Όχι στον πόλεμο, ελευθερώστε την Παλαιστίνη» είπε από μικροφώνου ο Μπαρδέμ με το κοινό να τον χειροκροτά.

Μιλώντας από το «κόκκινο χαλί», νωρίτερα, είχε εξηγήσει ότι επρόκειτο για την ίδια καρφίτσα που φορούσε το 2003 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτή τη φορά, είπε, επέλεξε να τη φορέσει για να εκφράσει την αντίθεσή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Εδώ είμαστε, 23 χρόνια μετά, πάλι με έναν άλλο παράνομο πόλεμο που δημιούργησαν ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και που προκαλεί μεγάλη καταστροφή και τον θάνατο και τον βομβαρδισμό πολλών αθώων», δήλωσε ο Μπαρδέμ στο The Wrap.

Η δεύτερη κονκάρδα που φορούσε, όπως εξήγησε, αντιπροσώπευε «την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού με το χαντάλα, το οποίο είναι ένα σύμβολο ενός 10χρονου αγοριού που σχεδιάστηκε το 1969 από έναν Παλαιστίνιο, λέγοντας ότι μέχρι να επιστρέψει στην πατρίδα του, δεν θα μεγαλώσει».

