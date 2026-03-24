Μπιενάλε Βενετίας: Πέραν των 150 εκδηλώσεων με 470 καλλιτέχνες

Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 10:00

Η Μπιενάλε της Βενετίας παρουσίασε τη Δευτέρα το πλούσιο καλλιτεχνικό της πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7 Ιουνίου με το 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου, σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου ηθοποιού Γουίλεμ Νταφό.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί έως τις 21 Ιουνίου και από τις 17 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου με το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού σε σκηνοθεσία Γουέιν ΜακΓκρέγκορ.

Ακολουθεί το 70ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής, σε σκηνοθεσία Κατερίνα Μπαρμπιέρι στις 10 με 24 Οκτωβρίου.

Συνολικά, στη Βενετία έχουν προγραμματιστεί 158 εκδηλώσεις για 470 καλλιτέχνες, επιλεγμένους από σύνολο 1.841 αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 48 διαφορετικές χώρες.

Πάνω από 200 καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε 55 εκδηλώσεις, με έντεκα παραγωγές και συμπαραγωγές, δέκα παγκόσμιες πρεμιέρες, δύο ευρωπαϊκές και τέσσερις ιταλικές.

«Για τη φετινή έκδοση», εξηγεί ο Νταφό, «επιλέξαμε τον τίτλο Alternative, ή πιο συγκεκριμένα, Alter Native. Δεν υπάρχει ακριβής σημασία, καθώς η ετυμολογία μπορεί να είναι αόριστη ή υποβλητική. Η ιδέα είναι να σκεφτόμαστε το Alter ως αλλαγή και το Native ως τη φύση κάποιου. Ή το Alter ως κάτι άλλο και το Native ως τον πολιτισμό προέλευσης».

Στους καλεσμένους περιλαμβάνονται ο Χρήστος Στεργιόγλου, ο Μάριο Μπανούσι -νικητής του Αργυρού Λέοντα- με την τριλογία Romance familiare, ο Σατόσι Μιγιάγκι με το Mugen Noh Othello, και η ινδονησιακή ομάδα Bumi Purnati. Εκπροσωπώντας την Ιταλία, η Έμμα Ντάντε -Χρυσός Λέοντας για το Συνολικό Επιτεύγμα- θα παρουσιάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου I fantasmi.

Το Φεστιβάλ Χορού, με τίτλο Il tempo non esiste (Ο Χρόνος Δεν Υπάρχει), περιλαμβάνει πάνω από 60 εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων εννέα παγκόσμιων πρεμιέρων.

Το Χρυσό Λιοντάρι για το Συνολικό Επίτευγμα απονέμεται στο Χοροθέατρο Bangarra της Αυστραλίας και το Ασημένιο Λιοντάρι απονέμεται στη Νοτιοαφρικανή Mamela Nyamza.

Στους καλεσμένους περιλαμβάνονται ο Ισραηλινός χορογράφος Emanuel Gat, η χορογράφος Elle Sofe Sara από τη Λαπωνία με 19 χορευτές από την Όπερα του Όσλο και ο Λιβανέζος χορογράφος Omar Rajeh.

Το Φεστιβάλ Μουσικής, με τίτλο "Ένα Παιδί του Ήχου", περιλαμβάνει πάνω από 40 εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 18 παγκόσμιων πρεμιέρων. Το Χρυσό Λιοντάρι για το Συνολικό Επίτευγμα απονέμεται στον Ιάπωνα Keiji Haino και το Ασημένιο Λιοντάρι στην Καναδή Sarah Davachi.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του "Musica per una fine" του Ennio Morricone, ενός ακυκλοφόρητου έργου που εκδόθηκε μετά θάνατον από την Sugar Music και βασίζεται σε ένα ποίημα του Pier Paolo Pasolini που διαβάζει ο ίδιος ο ποιητής.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης το "Wind" του Βενετσιάνου Gigi Masin, ένα άλμπουμ του 1986 που γιορτάζει την τεσσαρακοστή επέτειό του.

Επίσης, σε παγκόσμια πρεμιέρα θα παρουσιαστεί το διαπολιτισμικό έργο «Στο Κατώφλι της Αγάπης Σου», το οποίο φέρνει κοντά την Αμερικανίδα συνθέτρια και τραγουδίστρια Λύρα Πράμουκ και τον Ιρανό μουσικό Μοχάμεντ Ρεζά Μορταζέβι, έναν από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές των παραδοσιακών περσικών κρουστών.