Δρ Χοτζάκογλου: Ο βυζαντινολόγος που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση Τσαγκαράκη μιλά στο «Π» - Τις επόμενες μέρες στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 15:54

Ο βυζαντινολόγος δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου εξηγεί στον «Π» πώς εντόπισε το επίμαχο βίντεο και την πιθανή σύνδεσή του με αρχαιοκαπηλία στην Κύπρο. Ο ίδιος αποκαλύπτει, επίσης, ότι τις επόμενες μέρες μεταβαίνει στην Αθήνα για την πραγματογνωμοσύνη του Ευαγγελίου.

Στην Αθήνα μεταβαίνει τις επόμενες ημέρες, όπως αποκάλυψε στον «Π», ο δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, βυζαντινολόγος και Πρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, ο οποίος προέβη στην καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, καθώς και στην έναρξη έρευνας γύρω από την προέλευση και τη νομιμότητα της δημοπρασίας ενός παλαίτυπου Ευαγγελίου του 1745.

Ο δρ Χοτζάκογλου, μιλώντας στον «Π», περιγράφει το πώς εντόπισε το επίμαχο βίντεο αλλά και το γεγονός ότι κλήθηκε από τις ελληνικές αρχές, με τις οποίες βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία, να συνεργαστεί λόγω της ιδιότητάς του, ώστε να διαφανεί τόσο η αυθεντικότητα όσο και η προέλευση του κειμηλίου.

«Εμφανίστηκε στο κινητό μου, στο Instagram, στις 18 Μαρτίου, ένα βίντεο το οποίο παρουσίαζε τον εν λόγω κύριο να δημοπρατεί αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι ένα Ευαγγέλιο του 1745, τυπωμένο στη Βενετία, με μια στάχωση, βιβλιοδεσία δηλαδή, της περιόδου της Τουρκοκρατίας», αναφέρει. Όπως σημειώνει, «μου έκανε εντύπωση το θράσος», γεγονός που τον οδήγησε να ενημερώσει άμεσα τη ΓΑΔΑ και το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας.

«Τους διαβεβαίωσα, λόγω των ειδικών γνώσεών μου πάνω στο θέμα, ότι αυτό είναι γνήσιο: τόσο το τυπωμένο βιβλίο είναι γνήσιο, όσο και η βιβλιοδεσία, η στάχωση όπως την ονομάζουμε, είναι γνήσια της Τουρκοκρατίας και ότι υπόκειται στην αρχαιολογική νομοθεσία», λέει, προσθέτοντας ότι η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση. «Κατευθείαν, την επόμενη μέρα, μου τηλεφώνησαν και μου ζήτησαν να συνεργαστούμε αφενός για την πραγματογνωμοσύνη του Ευαγγελίου και αφετέρου για το πώς θα μπορούσε να κινηθεί όλο το πράγμα».

Κατά τον ίδιο, η καταγγελία για το Ευαγγέλιο λειτούργησε ως καταλύτης για την εξέλιξη της υπόθεσης. «Το Ευαγγέλιο αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την άμεση σύλληψή του, γιατί υπήρχε πλέον ο φόβος να πουληθεί και να χαθεί και το πειστήριο της καταγγελίας», αναφέρει.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Όπως εξηγεί, το Ευαγγέλιο «αποτελείται από δύο πράγματα: το έντυπο βιβλίο και τη στάχωση, τη βιβλιοδεσία του», η οποία «είναι ένα βελούδο καλυμμένο από μεταλλικά ελάσματα» και φέρει εικονογραφικές παραστάσεις, καθώς και «πολύ εντυπωσιακά κλείστρα». Τα στοιχεία αυτά, όπως λέει, «δείχνουν ότι αυτή η βιβλιοδεσία δεν είναι ιταλική, αλλά της περιόδου της Τουρκοκρατίας, ελληνικής τεχνοτροπίας», γεγονός που υποδηλώνει χρήση «σε κάποιο μοναστήρι ενδεχομένως».

«Η βιβλιοδεσία του προδίδει ότι χρησιμοποιήθηκε στην Ανατολή, στον ελληνικό χώρο. Ο δημοπράτης οφείλει πλέον να εξηγήσει πώς βρέθηκε στην κατοχή του», σημειώνει, θέτοντας παράλληλα το ενδεχόμενο το κειμήλιο να έχει αφαιρεθεί από εκκλησιαστικό χώρο.

Ανοικτό αφήνει και το ενδεχόμενο κυπριακής σύνδεσης. «Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω το ενδεχόμενο το Ευαγγέλιο αυτό να προέρχεται από τα κατεχόμενα και μέσω Κύπρου να έφτασε στην Αθήνα», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για υπόθεση που θα διερευνηθεί όταν εξετάσει το αντικείμενο από κοντά.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο, σύμφωνα με τον δρ Χοτζάκογλου, υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε όσα υποστηρίχθηκαν εκ των υστέρων και σε όσα παρουσιάζονταν στο ίδιο το βίντεο της δημοπρασίας, όπου γινόταν λόγος για εκτιμήσεις και σημασία του αντικειμένου.

[Ολόκληρη η συνέντευξη του βυζαντινολόγου θα δημοσιευθεί στο «Παράθυρο» του Πολίτη].