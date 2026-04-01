Ο Χριστοδουλίδης «μετακομίζει» τον Παπαγεωργίου από το Υφ. Πολιτισμού στον ΘΟΚ!

Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 08:08

Σε μια κίνηση-ματ που αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου, ο Γιώργος Παπαγεωργίου αποχαιρετά το γραφείο του Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο κ. Παπαγεωργίου ετοιμάζει βαλίτσες για το κτίριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου [ΘΟΚ], καταλαμβάνοντας την πολυπόθητη θέση της Γενικής Διεύθυνσης που παρέμενε σε εκκρεμότητα.

Το παρασκήνιο της απόφασης και η «έξοδος» από την Ιφιγενείας

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η μετακίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Μετά τις έντονες και συνεχιζόμενες αντιδράσεις της καλλιτεχνικής κοινότητας, οι οποίες φαίνεται πως έφτασαν μέχρι τον Λόφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πήρε την οριστική απόφαση να «αποδεσμεύσει» τον κ. Παπαγεωργίου από την Ιφιγενείας.

Ωστόσο, το Προεδρικό δεν άφησε την τύχη του έμπειρου τεχνοκράτη στην τύχη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ έλαβε ήδη το «πράσινο φως» και το σαφές μήνυμα για την άμεση πλήρωση της θέσης, κλείνοντας έτσι μια από τις πιο πολυσυζητημένες εκκρεμότητες των τελευταίων μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαγεωργίου είχε διατελέσει με επιτυχία Διευθυντής του ΘΟΚ στο παρελθόν, ενώ διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό στη διαχείριση πολιτιστικών φορέων, έχοντας περάσει με αξιώσεις και από τη διεύθυνση του Θεάτρου Ριάλτο.

Η εμπειρία του αυτή, θεωρείται το απόλυτο «κλειδί» για να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην καλλιτεχνική κοινότητα και να μπει επιτέλους ο Οργανισμός σε μια νέα εποχή σταθερότητας και δημιουργίας.

Σημείωση: Κάπου εδώ, οφείλουμε να σας ευχηθούμε... Καλό Μήνα! Μπορεί οι διεργασίες στον πολιτισμό να είναι πάντα έντονες, αλλά η συγκεκριμένη «μεταγραφή» ανήκει αποκλειστικά στο πνεύμα της Πρωταπριλιάς!