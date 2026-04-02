Λεμεσός 2030: Παρουσιάζεται σήμερα ο απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο - Τι είχαν καταγράψει οι εμπειρογνώμονες της ΠΠτΕ

Δημοσιεύθηκε 02.04.2026 11:23

Ελπίδες για το μέλλον του διατηρεί ο Οργανισμός «Λεμεσός 2030», ο οποίος παρουσιάζει σήμερα, 2 Απριλίου 2026, τον απολογισμό της πορείας διεκδίκησης.

Τρία χρόνια δράσεων και συμμετοχικών πρωτοβουλιών συνοψίζονται στην παρουσίαση του απολογισμού της υποψηφιότητας «Λεμεσός 2030» για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης [ΠΠτΕ], που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, στις 18.00, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, στην αίθουσα της Συγκλήτου στο κτίριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Λεμεσός 2030, στο πλαίσιο της υποψηφιότητας υλοποιήθηκαν 187 συμμετοχικές δράσεις με τη συμμετοχή 2.491 ατόμων, ενώ 130 φορείς και άτομα από την Κύπρο και 171 από την Ευρώπη και πέραν αυτής, συνέβαλαν στη διαδικασία.

Όπως αναφέρεται, το μέλλον του Οργανισμού βρίσκεται υπό μελέτη, ενώ σημειώνεται ότι «υπάρχουν πολλά που αξίζει να θυμηθούμε και ακόμη περισσότερα για τα οποία κοιτάζουμε μπροστά».

Υπενθυμίζεται ότι η Λεμεσός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη διαδικασία επιλογής, καθώς στον πυρήνα της πρότασης βρισκόταν η ιδέα «The Understory», με επίκεντρο τις φωνές, τις κοινότητες και τις ιστορίες που συντηρούν μια πόλη και παραμένουν αόρατες στον πυρετό της ανάπτυξης.

Τι αναδείχθηκε από την τελική έκθεση των εμπειρογνωμόνων για τη ΠΠτΕ

Στην τελική έκθεση των εμπειρογνωμόνων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα «Λεμεσός 2030» παρουσίασε μια ισχυρή και καλά δομημένη πρόταση γύρω από το σκεπτικό του «The Understory», το οποίο η επιτροπή χαρακτήρισε ως μια πολύ σχετική και επίκαιρη μεταφορά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη. Οι εμπειρογνώμονες εξήραν την υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα συγκεκριμένων έργων, τη δέσμευση της πόλης για μια μακροπρόθεσμη πολιτιστική στρατηγική με ορίζοντα το 2034, καθώς και την ικανότητα της Λεμεσού να κινητοποιήσει την τοπική καλλιτεχνική κοινότητα. Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκάλεσαν πρωτοβουλίες όπως ο «Παλμογράφος», που λειτούργησε ως εργαλείο χαρτογράφησης των συναισθημάτων των πολιτών, και η δράση «10 10 100», η οποία εστίασε στη συμμετοχή των δημοτών για τους χώρους πολιτισμού στις γειτονιές. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε η επιτυχία των συμμετοχικών δράσεων «Εκεί Έξω Μαζί» και «Making Democracy», καθώς και η λειτουργία του «Κινητού Γραφείου» που ενίσχυσε την άμεση επικοινωνία με την τοπική κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά, η επιτροπή εντόπισε αδυναμίες όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος, η οποία θεωρήθηκε ότι δεν αναπτύχθηκε επαρκώς, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την επιχειρησιακή ικανότητα υλοποίησης των υποδομών και τη σταθερότητα της διοικητικής δομής. Παρά τις παρατηρήσεις αυτές, οι εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν ότι η διαδικασία της υποψηφιότητας προσέφερε στη Λεμεσό μια σπάνια ευκαιρία να χαρτογραφήσει το πολιτιστικό της οικοσύστημα. Πρότειναν δε η πόλη να χρησιμοποιήσει την αποκτηθείσα δυναμική, τις 187 δράσεις και τις συνεργασίες που δημιουργήθηκαν ως εφαλτήριο για τη συνέχιση του πολιτιστικού της μετασχηματισμού, θεωρώντας ότι ο «οδικός χάρτης» που δημιουργήθηκε μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το μέλλον της πόλης ανεξάρτητα από την έκβαση του τίτλου.

Διαβάστε την τελική έκθεση: