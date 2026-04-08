Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Αρχαιολογία
Ιστορία
Λούβρο: Ξεκινά η αποκατάσταση δεκάδων έργων του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 15:38
Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης έργων αιώνων του Φλαμανδού ζωγράφου Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, με στόχο να τα σώσει από τη φθορά.

Συνολικά 24 έργα του μεγάλου καλλιτέχνη πρόκειται να υποβληθούν σε εκτεταμένη αποκατάσταση, προκειμένου να ανακτήσουν την αρχική τους οπτική ζωντάνια.

Οι συντηρητές του μουσείου θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν τα έντονα χρώματα των έργων, τα οποία έχουν θαμπώσει με το πέρασμα των αιώνων εξαιτίας της οξείδωσης των βερνικιών.

Ανάμεσα στα έργα που θα αποκατασταθούν βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα του Ρούμπενς, «Ο κύκλος της Μαρίας των Μεδίκων» (The Marie de Médicis Cycle), που απεικονίζει τη ζωή της Γαλλίδας βασίλισσας, από τη γέννησή της στη Φλωρεντία έως την πολιτική της πορεία στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τον Sébastien Allard, διευθυντή του Τμήματος Πινάκων του Λούβρου, τα έργα βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση για δύο βασικούς λόγους: «Καταρχάς, τα βερνίκια είναι εξαιρετικά οξειδωμένα, δημιουργώντας ένα κιτρινωπό στρώμα που καλύπτει τη δύναμη των χρωμάτων του Ρούμπενς και πρέπει να αφαιρεθεί».

Πέρα από τον αποχρωματισμό της επιφάνειας, ορισμένα έργα δεν προσκολλώνται πλέον πλήρως στον καμβά, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο απολέπισης.

«Υπάρχουν επίσης δομικά προβλήματα που εντοπίστηκαν πριν από περίπου δέκα χρόνια, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι το στρώμα βαφής σε ορισμένα έργα δεν προσκολλάται πλέον στο υπόστρωμα και, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος να ξεφλουδίσει. Επομένως, ήταν απολύτως απαραίτητο να παρέμβουμε», δήλωσε ο Allard.

Οι επισκέπτες δεν θα έχουν πρόσβαση στον χώρο των εργασιών, ωστόσο επιλεγμένα έργα θα εκτίθενται ανά διαστήματα, ώστε να παρουσιάζεται η πρόοδος και να αποκαλύπτονται τα αυθεντικά χρώματα του καλλιτέχνη.

Το έργο αποκατάστασης αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και να διαρκέσει περίπου τέσσερα χρόνια.

Με πληροφορίες από euronews.com

Tags

ΔΙΕΘΝΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
ΛΟΥΒΡΟ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα