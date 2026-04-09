Space: Η απόλυτη πρόκληση της γκαρνταρόμπας σε εικόνες

Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 17:08

Καθώς οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II επιστρέφουν από τη Σελήνη, η Guardian γιορτάζει την επιστήμη, τις στολές και το πνεύμα της προσπάθειας που τους οδήγησε εκεί, παρουσιάζοντας ένα πολύχρωμο νέο βιβλίο με τίτλο Space Journal.

Ένα κομμάτι από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX σε παραλία στο Τρέσκο των νησιών Σίλι

Το Space Journal αποτελεί μια οπτική γιορτή της αντίληψής μας για τον κόσμο και των προσπαθειών μας να τον προσεγγίσουμε, από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ο παρουσιαστής του BBC, Dallas Campbell, συνυφαίνει αρχειακά αναμνηστικά, επαναστατικά πειράματα και θεαματικές σκηνές για να χαρτογραφήσει τόσο τις πραγματικές όσο και τις πιθανές συναντήσεις στη «γειτονιά» μας στο σύμπαν. Το βιβλίο Space Journal: The Art and Science of Cosmic Exploration κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Thames and Hudson.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του Tresco Island

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης και κατασκευαστής σκηνικών αντικειμένων Ryan Nagata

Ο Nagata ποζάρει με το αντίγραφο της στολής συμπίεσης του αεροπόρου Wiley Post από το 1934, το οποίο κατασκεύασε για το Μουσείο Αέρα και Διαστήματος Stafford στην Οκλαχόμα. Η παθιασμένη ενασχόληση του Nagata με την κατασκευή διαστημικών στολών ξεκίνησε σε ηλικία 14 ετών, ενώ παρακολουθούσε την ταινία Apollo 13. Το μουσείο φέρει το όνομα του πιλότου δοκιμών και αστροναύτη της NASA, Thomas Stafford, ο οποίος συμμετείχε σε δύο αποστολές Gemini και ήταν επικεφαλής της αποστολής Apollo 10, η οποία τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη το 1969.

Φωτογραφία: Jackson Adair/Ryan Nagata

Μια εικόνα από το εικονογραφημένο βιβλίο του Lucien Rudaux, «Sur Les Autres Mondes» (Σε Άλλους Κόσμους) | 1937

Το έργο του Rudaux θα αποδεικνυόταν σημαντική αναφορά για άλλους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του Chesley Bonestell. Τον Μάιο του 1944, ο Bonestell παρουσίασε τα δικά του αστρονομικά έργα τέχνης στο περιοδικό Life, δείχνοντας έξι θεαματικές απόψεις του Κρόνου, όπως θα μπορούσαν να φαίνονται από τα φεγγάρια του.

Εικονογράφηση: Lucien Rudaux, Sur Les Autres Mondes, Παρίσι, Larousse, 1937

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Lyndon B. Johnson, κέντρο αριστερά, παρακολουθεί την εκτόξευση του Apollo 11 στη Φλόριντα | 1969

Ο πρόσφατα συνταξιοδοτηθείς πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο σε έναν χώρο θέασης VIP στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις 16 Ιουλίου 1969, καθώς ξεκινά η αποστολή για την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση. Πλαισιώνεται στα αριστερά από τη σύζυγό του Lady Bird και στα δεξιά από τον αντιπρόεδρο Σπύρο Άγκνιου.

Φωτογραφία: KSC/Nasa

Ο σχεδιαστής Hubert ‘Vic’ Vykukal ποζάρει με τη διαστημική στολή AX-3 στο Ερευνητικό Κέντρο Ames της Nasa στην Καλιφόρνια | 1977

Ο 20ός αιώνας απέδειξε ότι το διαστημικό ταξίδι ήταν εφικτό. Όμως ο 21ος δείχνει ότι μπορεί να είναι κερδοφόρος. Σήμερα βασιζόμαστε στις διαστημικές μας δραστηριότητες για τα πάντα, από τις επικοινωνίες και την πλοήγηση μέχρι την παρατήρηση της Γης, την επιστήμη, τα χρηματοοικονομικά και την άμυνα.

Φωτογραφία: Lee Joncs/Nasa

Η Jocelyn Bell Burnell και η διάταξη του Κέιμπριτζ | 1967

Η Bell Burnell, φυσικός, στέκεται μπροστά από τη διάταξη του ραδιοτηλεσκοπίου που βοήθησε να κατασκευαστεί στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Ήταν η πρώτη που ανίχνευσε τις εκπομπές ραδιοκυμάτων από πάλσαρ. Η ίδια διετέλεσε πρόεδρος της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας από το 2002 έως το 2004.

Φωτογραφία: Jocelyn Bell Burnell

Ο Ryan Nagata ποζάρει με το πιστό αντίγραφο της διαστημικής στολής Apollo A7LB στο εργαστήριό του

Η διαστημική στολή έχει περιγραφεί ως ένα «φορετό διαστημόπλοιο των μικρότερων δυνατών διαστάσεων». Πρέπει να παρέχει οξυγόνο, να απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα, να ρυθμίζει τις ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και να προστατεύει από τη ροή μικρομετεωροειδών στο κενό του διαστήματος ή στη σεληνιακή επιφάνεια. Επιπλέον, πρέπει να διατηρεί μια αεροστεγή φυσαλίδα ατμοσφαιρικής πίεσης, αρκετά εύκαμπτη ώστε να επιτρέπει στον αστροναύτη να κινείται, διατηρώντας παράλληλα σταθερό όγκο. Καθόλου εύκολη αποστολή.

Φωτογραφία: Ryan Nagata

Ο Δρ Robert H. Goddard και οι συνεργάτες του κρατούν έναν πύραυλο που χρησιμοποιήθηκε για πτήση, 1932

Το 1919, ο Αμερικανός επιστήμονας πυραύλων Δρ Robert H. Goddard έγραψε το «A Method of Reaching Extreme Altitudes» (Μια Μέθοδος για την Προσέγγιση Ακραίων Υψομέτρων), μια επιστημονική μελέτη που περιείχε μια υποσημείωση στην οποία εξηγούσε ότι, όσον αφορά τους πυραύλους, ο ουρανός δεν αποτελούσε πλέον το όριο.

Φωτογραφία: Nasa

Ο Δρ Goddard παρατηρεί ένα σημείο εκτόξευσης| Περί δεκαετίας 1930

Ο φυσικός κοιτάζει έξω από την καλύβα ελέγχου εκτόξευσης προς έναν πύραυλο που βρίσκεται σε πύργο εκτόξευσης. Οι New York Times αρχικά διασκέδαζαν με τον ισχυρισμό του Goddard το 1919 σχετικά με το όριο της πτήσης. Η εφημερίδα έλεγε στους αναγνώστες ότι, στην πραγματικότητα, ένας πύραυλος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στο κενό γιατί – προφανώς – δεν υπήρχε «τίποτα για να ωθήσει». Αφού ο Neil Armstrong και ο Buzz Aldrin πάτησαν στη σελήνη το 1969, η εφημερίδα δημοσίευσε μια διόρθωση: «Περαιτέρω έρευνα και πειραματισμός επιβεβαίωσαν τα ευρήματα του Sir Isaac Newton τον 17ο αιώνα... Οι Times εκφράζουν τη λύπη τους για το σφάλμα».

Φωτογραφία: Nasa

Το σκιάδιο του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb της NASA

Το σκιάδιο έχει περίπου το μήκος ενός γηπέδου τένις και ήταν διπλωμένο σαν ομπρέλα γύρω από τα κάτοπτρα και τα όργανα του τηλεσκοπίου Webb κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης.

Φωτογραφία: Nasa

Ο μηχανικός της NASA, Ernie Wright, & 6 πρωτεύοντα κάτοπτρα | 2011

Αυτά τα έτοιμα για πτήση τμήματα του πρωτεύοντος κατόπτρου προετοιμάζονται για να ξεκινήσουν τις τελικές δοκιμές στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Marshall της NASA στην Αλαμπάμα. Συνολικά, 18 τμήματα σχημάτισαν το πρωτεύον κάτοπτρο του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb για τη διεξαγωγή διαστημικών παρατηρήσεων.

Φωτογραφία: David Higginbotham/NASA

Η παραγωγή του Χρυσού Δίσκου του Voyager | 1977

Δίσκοι που περιλαμβάνουν ηχογραφημένους χαιρετισμούς σε διάφορες ανθρώπινες γλώσσες, ήχους της φύσης και μουσικές επιλογές τοποθετήθηκαν σε καθένα από τα δύο διαστρικά σκάφη Voyager που εκτοξεύτηκαν για τον Δία και τον Κρόνο το 1977. Στα διαστημόπλοια επετράπη να συνεχίσουν πέρα από τους στόχους τους και τώρα ταξιδεύουν στον μεσοαστρικό χώρο.

Φωτογραφία: JPL-Caltech/NASA