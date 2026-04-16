Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 16:21
Μέχρι 31 Μαΐου οι υποψηφιότητες για Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη της Κυπριακής Ακαδημίας

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ανακοίνωσε την προκήρυξη του Βραβείου Νέου Καλλιτέχνη, στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών και του Κινηματογράφου, για το έτος 2026.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 31η Μαΐου και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής είναι διαθέσιμες στη σχετική προκήρυξη, στον ιστότοπο της Ακαδημίας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ακαδημίας (ηλεκτρονική διεύθυνση: info@academyofcyprus.cy, τηλ.: +357 22 410064).

