Οι πολιτικοί τους οποίους τύφλωσαν οι σημαίες

Δημοσιεύθηκε 04.05.2026 06:11

Ο χωρίς ταυτότητα ήρωας της τέχνης. Ο Banksy… Χωρίς ταυτότητα, διότι το «Banksy» δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Έγινε θέμα πολλών συζητήσεων και διερευνήθηκε η ταυτότητά του την οποία ουδέποτε αποκάλυψε ο ίδιος. Σύμφωνα με το γνωστό πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το πραγματικό του όνομα είναι Robin Gunningham και γεννήθηκε στο Μπρίστολ, λέει. Όμως, πριν περίπου δέκα χρόνια χάθηκε από τα δημόσια αρχεία και αργότερα πήρε το όνομα David Jones, που είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα στην Αγγλία. Όμως, ο κόσμος τον ξέρει ως Banksy. Σε ποιον αναφερόμαστε; Σε έναν καλλιτέχνη του δρόμου που έκανε τον κόσμο άνω κάτω με τις επαναστατικές του ενέργειες. Σύμφωνα με κάποιους, είναι αναρχικός. Σύμφωνα με κάποιους, είναι μεγάλος μπελάς για την αγγλική κυβέρνηση. Προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση οι τοιχογραφίες που έκανε σε πολλές χώρες με κοινωνικά προβλήματα. Τον αποκάλεσαν «χωρίς ταυτότητα ήρωα της τέχνης». Δεν μπορούμε να χωρέσουμε σε ένα άρθρο τον Banksy και ειδικά τον πίνακά του «Το κορίτσι με το μπαλόνι» και μερικά άλλα έργα του. Για αυτό, σήμερα θα αναφερθούμε στο πιο πρόσφατό του έργο. Στο θαυμάσιο έργο του, το οποίο έστησε στην καρδιά του Λονδίνου. Στο γιγάντιο άγαλμα. Στους πολιτικούς τους οποίους τύφλωσαν οι σημαίες.

Είναι ένα θαυμάσιο άγαλμα. Ισοδυναμεί με έναν χοντρό τόμο Ιστορίας. Στον πιο ασφαλή, στον πιο προστατευμένο χώρο του Λονδίνου. Κοντά στο Παλάτι του Buckingham. Πραγματοποίησε μια απίστευτη επιχείρηση ο Banksy. Μια επιχείρηση και έναν σχεδιασμό που διήρκεσε μήνες. Βράδυ. Μια επαγγελματική ομάδα. Τοποθέτησε στη θέση του μέσα σε μερικά λεπτά το γιγάντιο άγαλμα με τη βοήθεια γερανού. Ακόμα και ο δήμος δεν το πήρε χαμπάρι. Είναι αλήθεια πως εδώ σε εμάς δεν γίνεται κάτι τέτοιο, όμως ακόμα και αν γινόταν σίγουρα θα το αφαιρούσαν αμέσως. Όμως, ο δήμος στο Λονδίνο δεν έδωσε καθόλου σημασία στο γεγονός ότι ήταν χωρίς άδεια. Δεν πανικοβλήθηκε για να προστατεύσει τους πολιτικούς και αμέσως ανακοίνωσε ότι «δεν θα αφαιρέσουμε αυτό το άγαλμα από εδώ και θα είναι ανοικτό για επισκέψεις από το κοινό». Χρειάζονται και σε εμάς τέτοιοι θαρραλέοι δήμοι.

Αυτό το άγαλμα συμβολίζει τους πολιτικούς τους οποίους τυφλώνουν οι δικές τους σημαίες. Περιγράφει έναν ηγέτη με κοστούμι το πρόσωπο του οποίου καλύπτεται με σημαίες. Τι ωραία! Ε εσείς, πολιτικοί μας, που καλύπτετε το πρόσωπό σας με σημαίες. Ιδού το άγαλμά σας. Αυτό είστε. Εσείς είστε αυτοί με σημαίες στα κομματικά σας κτήρια, στα γραφεία σας, στα συλλαλητήριά σας και στα βουνά σας. Πάντα καλύπτετε το πρόσωπό σας με σημαίες. Δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπό σας. Όποτε δυσκολευτείτε. Όποτε φάτε τα χρήματα του κόσμου. Όποτε πείτε ψέματα. Όποτε πάρετε ρουσφέτι, όποτε κάνετε πλαστογραφία. Πάντα καλύπτετε το πρόσωπό σας με σημαία. Και μάλιστα όχι με μια σημαία. Με διπλή σημαία.

Είναι το δικό σας άγαλμα αυτό που στήθηκε στην καρδιά του Λονδίνου. Γράψαμε πολλά άρθρα. Απαγγείλαμε πολλά ποιήματα. Γράψαμε πολλά ποιήματα. Αλλά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να στήσουμε ένα τέτοιο άγαλμα στην καρδιά της Λευκωσίας. Κι όμως, αυτό ταιριάζει πιο πολύ σε αυτή τη χώρα. Είστε πολύ πιο ελκυστικοί από τον Ατατούρκ, ο οποίος ανεμίζει το σπαθί! Στολίσατε όλα τα μέρη με αγάλματα. Μόνο το δικό σας άγαλμα λείπει. Αυτό ολοκλήρωσε ο Banksy. Είναι το δώρο του Banksy σε εσάς. Ένα ταπεινό δώρο σε όσους καλύπτουν το πρόσωπό τους με σημαία σε όλα τα μέρη του κόσμου. Κοιτάξτε πόσο επιβλητικό είναι! Στην καρδιά του Λονδίνου!

Δεν μου άρεσε κανένα άγαλμα στη Μόσχα όσο μου άρεσε το άγαλμα του Πούσκιν. Ως γνωστόν, ο ποιητής έχει εκείνη την περήφανη, εκείνη την αξιοπρεπή στάση. Δίδει θάρρος ακόμα και στους πιο απελπισμένους. Όμως, τώρα θέλω να πάω στο Λονδίνο να χαιρετίσω τον μάστορα Banksy και να φτύσω στα μούτρα του αγάλματος. Όμως, δεν έχει μούτρα. Ε εσείς, πολιτικοί της Κύπρου. Δεν θέλετε και εσείς να χαιρετίσετε το δικό σας άγαλμα;