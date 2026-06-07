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Δήμητρα Χατζηγιάννη
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Δημοσιεύθηκε 07.06.2026 10:00
Δήμητρα Χατζηγιάννη

Η Δήμητρα Χατζηγιάννη θέλει η ζωή να μοιάζει με τη χαρά και τη μαγεία που έχουν τα καμαρίνια λίγο πριν από την παράσταση.

Ποια είσαι;

Είμαι η Δήμητρα Χατζηγιάννη, επαγγελματίας ηθοποιός και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής «Αρχή» της Νέλλης Καρρά στην Αθήνα. Σπούδασα επίσης Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διεθνείς Σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Τι κάνεις;

Αυτή την περίοδο συμμετέχω στην παραγωγή της ΕΘΑΛ «Ματωμένα Στέφανα», σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου. Παράλληλα, διδάσκω θεατρικό παιχνίδι στο «Mini Studio». Στην καθημερινότητά μου απολαμβάνω χρόνο με την κόρη μου και, στον χρόνο που μου απομένει, παρακολουθώ μαθήματα ακορντεόν και φωνητικής.

Τι θέλεις;

Θέλω να μην επαναπαύομαι, να βρίσκω συνεχώς καινούργια καλλιτεχνικά ερεθίσματα και συνεργασίες. Να συνεχίσω να πηγαίνω σε θερινό σινεμά, να απολαμβάνω φαγητό με φίλους και να αναπνέω καθαρό αέρα στις ορεινές περιοχές της Κύπρου. Θέλω οι μικρές καθημερινές χαρές να υπερνικούν τις δύσκολες στιγμές και να περιτριγυρίζομαι από χιούμορ και μουσική. Θέλω η ζωή να μοιάζει με τη χαρά και τη μαγεία που έχουν τα καμαρίνια λίγο πριν από την παράσταση.

 

 

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