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Έδρα της Δραματικής Σχολής του ΘΟΚ το Θέατρο «Σκάλα»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.06.2026 11:13
Έδρα της Δραματικής Σχολής του ΘΟΚ το Θέατρο «Σκάλα»

Φωτογραφία του Θεάτρου «Σκάλα»

Μόνιμη έδρα της Δραματικής Σχολής Θεατρικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΘΟΚ προορίζεται να αποτελέσει το Θέατρο «Σκάλα» στη Λάρνακα, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισής του. Το ιστορικό κτήριο, όπου άνοιξε αρχικά ως σινεμά «Αττικόν» και μετέπειτα στέγασε το Θέατρο «Σκάλα», ανήκει στον Δήμο Λάρνακας και σήμερα παραμένει κλειστό λόγω προβλημάτων στατικότητας.

Σημειώνεται ότι, το πρόβλημα στατικότητας του Θεάτρου «Σκάλα» διαπιστώθηκε την άνοιξη του 2024. Τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι βάζει λουκέτο στην έδρα του τοπικού θεάτρου, με άμεση ισχύ, λόγω δομικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια σχετικών ελέγχων. Τον Αύγουστο του 2025, έπιασε δουλειά ο μελετητής στο κτήριο, προκειμένου να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες για την αποκατάσταση και ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου.

Στις 3 Ιουλίου 2026, η ώρα 19.00, ο Δήμος Λάρνακας και ο ΘΟΚ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της Δραματικής Σχολής.

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