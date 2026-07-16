Το Netflix γίνεται TikTok

Δημοσιεύθηκε 16.07.2026 06:12

Θα το δούμε κι αυτό. Το Netflix ανοίγει την πλατφόρμα του σε σύντομα βίντεο από μεγάλα mediabrands, σε μια κίνηση που δείχνει πόσο πιεστικός έχει γίνει ο ανταγωνισμός με το YouTube και το TikTok για τον χρόνο των χρηστών. Οικονομία της προσοχής, baby!

Από τις 3 Αυγούστου, η πλατφόρμα θα αρχίσει να φιλοξενεί short-form περιεχόμενο από εκδότες και παραγωγούς όπως BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines, People Inc., Tastemade, αλλά και από τίτλους του ομίλου Penske Media, μεταξύ των οποίων τα Variety, The Hollywood Reporter, Billboard, Rolling Stone, Eater και IndieWire. Κι όσα από αυτά δεν ξέραμε, θα τα μάθουμε τώρα.

Ωστόσο, η νέα υπηρεσία δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμη σε μας, θα ξεκινήσει πρώτα σε έξι αγορές: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, τις αγγλόφωνες δηλαδή. Τα βίντεο θα έχουν διάρκεια από δύο ή τρία λεπτά έως και πάνω από είκοσι και θα καλύπτουν θεματικές όπως lifestyle, ψυχαγωγία, celebrities, οδηγούς, φαγητό και pop culture.

Στο περιεχόμενο που θα ενταχθεί στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται γνωστά formats, όπως το 30 Questions του BuzzFeed Celeb, το Lie Detector του Vanity Fair, το 24 Hrs With του Billboard, το How WellDo They Know του Variety και το Struggle Meals του Tastemade. Το Netflix αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλοι εκδότες στη συνέχεια. Εδώ μας λείπουν στοιχεία για το εάν τους πληρώνει και πόσο, αλλά προφανώς, αφού υπάρχουν συμφωνίες, θα υπάρχει και αμοιβή. Δεν είναι και το χειρότερο σενάριο για τον Τύπο, ο οποίος χάνει συνεχώς έσοδα, ιδιαίτερα από την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και μετά.

Η κίνηση αυτή, πάντως, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αντιμετωπίζει πρόβλημα στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των θεατών ανάμεσα στις σεζόν μεγάλων σειρών. Με άλλα λόγια, το κοινό βλέπει μια επιτυχημένη σειρά, βαριέται, φεύγει και συχνά δεν επιστρέφει με την ίδια ένταση μέχρι την επόμενη σεζόν. Γιατί εδώ δεν μετρά πια μόνο τι βλέπεις, αλλά αν θα μείνεις μέσα στην εφαρμογή μέχρι να ξαναρχίσει η σειρά.

Η πλατφόρμα είχε ήδη δοκιμάσει το Clips, μια λειτουργία τύπου TikTok, που επιτρέπει στους χρήστες να σκρολάρουν σύντομα αποσπάσματα από ταινίες και σειρές. Εκείνη η λειτουργία είχε κυρίως στόχο να οδηγήσει τους θεατές προς το ίδιο το περιεχόμενο του Netflix. Οι νέες συμφωνίες, όμως, κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση: φέρνουν στην πλατφόρμα αυτόνομο, σύντομο, web-native περιεχόμενο.

Για το Netflix, το ρίσκο είναι σχετικά μικρό. Τα σύντομα βίντεο είναι φθηνότερα και ταχύτερα στην παραγωγή από τις μεγάλες σειρές και τις ταινίες, ενώ μπορούν να κρατήσουν τους χρήστες περισσότερο χρόνο μέσα στην εφαρμογή. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το κοινό που πληρώνει για premium streaming θέλει να καταναλώνει στην ίδια πλατφόρμα και περιεχόμενο που θυμίζει περισσότερο YouTube, TikTok ή Instagram.

Και βέβαια μιλάμε κυρίως για την εφαρμογή στο κινητό, γιατί δύσκολα με βλέπω να σκρολάρω στην τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο.

Όπως δήλωσε ο Τζον Ντερντέριαν, αντιπρόεδρος του Netflix που επιβλέπει το project, οι χρήστες δεν θέλουν απλώς να δουν μια σειρά ή μια ταινία και να φύγουν, αλλά να συνεχίσουν να εξερευνούν τις ιστορίες και τις προσωπικότητες που τους ενδιαφέρουν μετά τους τίτλους τέλους. Σκέφτομαι, δηλαδή, ότι θα συνεχίσω να βλέπω βιντεάκια για τους Bridgertons ανάμεσα στις σεζόν. Αλλά αυτά δεν θα πρέπει να είναι κατά κάποιον τρόπο «εγκεκριμένα» από το Netflix, που έχει τη σειρά; Και γιατί λοιπόν να δω τα επίσημα, και όχι τα πιο φάνκι που υπάρχουν εκεί έξω στις άλλες πλατφόρμες.

Η διατύπωση πάντως του Ντερντέριαν αποκαλύπτει μια ξεκάθαρη στρατηγική: το Netflix δεν ανταγωνίζεται πλέον μόνο άλλα streaming services. Ανταγωνίζεται κάθε εφαρμογή που διεκδικεί την προσοχή του χρήστη στην οθόνη. Και σε αυτή τη μάχη, το σύντομο βίντεο δεν είναι πια ένα συμπλήρωμα. Είναι το ίδιο το πεδίο μάχης.