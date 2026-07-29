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Τι μας δίδαξε η Βαρκελώνη: Σκέψεις από το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων UIA 2026
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 08:10
Τι μας δίδαξε η Βαρκελώνη: Σκέψεις από το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων UIA 2026

Στιγμιότυπο από το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων UIA 2026. © Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Γράφει ο Άλκης Δίκαιος, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Από τις 28 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, η Βαρκελώνη φιλοξένησε το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), τη σημαντικότερη διεθνή συνάντηση του αρχιτεκτονικού κόσμου, έναν θεσμό που από το 1948 συγκεντρώνει κάθε τρία χρόνια τη συλλογική σκέψη του επαγγέλματος. Περισσότεροι από 10.000 αρχιτέκτονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και φοιτητές από περισσότερες από 130 χώρες βρέθηκαν στη Βαρκελώνη, μετατρέποντας την πόλη σε ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών για το μέλλον της αρχιτεκτονικής.

Στιγμιότυπο από το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων UIA 2026. © Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Το σημαντικότερο, όμως, που άφησε η Βαρκελώνη δεν ήταν τα εμβληματικά έργα, οι διακεκριμένοι ομιλητές ή οι αρχιτεκτονικές «υπογραφές». Ήταν η σαφής διαπίστωση ότι η αρχιτεκτονική βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον η παραγωγή ολοένα και πιο εντυπωσιακών κτηρίων, αλλά η διαμόρφωση ενός νέου τρόπου σκέψης, όπου ο σχεδιασμός λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού, περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας και συλλογικής ευημερίας.

Το συνέδριο ανέδειξε μια ουσιαστική μετατόπιση του ίδιου του αρχιτεκτονικού παραδείγματος. Η συζήτηση μετακινήθηκε από το αντικείμενο προς το σύστημα, από τη μορφή προς τις διαδικασίες, από την αισθητική προς την επίδραση, από το μεμονωμένο κτήριο προς το οικοσύστημα της πόλης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο άνθρωπος, η κοινωνική συνοχή, η στεγαστική προσιτότητα, η κλιματική προσαρμογή, η βιοποικιλότητα, η ποιότητα του δημόσιου χώρου, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυκλική οικονομία και οι νέες μορφές διεπιστημονικής συνεργασίας.

Στιγμιότυπο από το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων UIA 2026. © Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Ίσως αυτή να αποτελεί και τη σημαντικότερη εξέλιξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης. Για δεκαετίες η αρχιτεκτονική αξιολογούνταν κυρίως μέσα από τη μορφολογία, τη σύνθεση και την αισθητική ποιότητα των κτηρίων. Σήμερα, το ουσιαστικό ερώτημα είναι βαθύτερο: πώς μπορεί η αρχιτεκτονική να βελτιώσει την ανθρώπινη εμπειρία, να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πόλεων και να δημιουργήσει τόπους με πραγματικό νόημα και διάρκεια.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή Κύπριων αρχιτεκτόνων στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων UIA 2026. © Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

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Ανοιχτό Παράθυρο
Αρχιτεκτονική
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
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