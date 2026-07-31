Όταν η πραγματικότητα γίνεται στοίχημα

Μπορεί να βάλει κανείς στοίχημα για το ποιος θα κερδίσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτό το ξέρουμε από μικροί. Μπορεί όμως να στοιχηματίσει και για το αν θα ξεσπάσει ένας πόλεμος, αν θα πραγματοποιηθεί μια στρατιωτική επίθεση, τι θα ανακοινώσει ένας Πρόεδρος ή ακόμη και τι καιρό θα κάνει αύριο. Στο Polymarket, σχεδόν κάθε εξέλιξη της πραγματικής ζωής μπορεί να γίνει στοίχημα. Η Γαλλία αποφάσισε ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς μια νέα μορφή χρηματοοικονομικής πρόβλεψης, αλλά παράνομο διαδικτυακό τζόγο, και όχι αδίκως.

Στις 16 Ιουλίου, η πρόεδρος της γαλλικής Εθνικής Αρχής Παιγνίων, της Autorité Nationale des Jeux, διέταξε τους παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ να αποκλείσουν την πρόσβαση στον ιστότοπο του Polymarket. Σύμφωνα με την Αρχή, η πλατφόρμα προσφέρει στη Γαλλία μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες στοιχηματισμού, εκθέτει τους χρήστες στον κίνδυνο σημαντικών οικονομικών απωλειών και επιτρέπει στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί από εσωτερική πληροφόρηση ή ακόμη και από χειραγώγηση.

Το Polymarket ιδρύθηκε το 2020 στη Νέα Υόρκη και αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες λεγόμενες αγορές προβλέψεων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με κρυπτονομίσματα και καταγράφονται μέσω του δικτύου blockchain Polygon.

Η λειτουργία του μοιάζει εκ πρώτης όψεως περισσότερο με χρηματιστήριο παρά με παραδοσιακή στοιχηματική εταιρεία. Για κάθε ερώτημα δημιουργούνται συνήθως δύο επιλογές, «ναι» και «όχι». Οι χρήστες αγοράζουν και πωλούν ψηφιακά μερίδια που αντιστοιχούν σε μία από τις δύο εκβάσεις. Εάν, για παράδειγμα, το μερίδιο του «ναι» πωλείται προς 70 σεντς, η αγορά θεωρεί ότι το γεγονός έχει περίπου 70% πιθανότητες να συμβεί. Εφόσον η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, το μερίδιο πληρώνει ένα δολάριο. Εάν διαψευστεί, η αξία του μηδενίζεται.

Το Polymarket υποστηρίζει ότι οι τιμές του εκφράζουν σε πραγματικό χρόνο τη συλλογική εκτίμηση των συμμετεχόντων. Οι αγορές προβλέψεων παρουσιάζονται συχνά ως εφαρμογή της «σοφίας του πλήθους»: όταν πολλοί άνθρωποι ποντάρουν πραγματικά χρήματα σε ένα αποτέλεσμα, υποτίθεται ότι έχουν ισχυρότερο κίνητρο να αξιολογήσουν σωστά τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν ισοδυναμεί με δημοσκόπηση ούτε προκύπτει από αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Επηρεάζεται από το ποιοι συμμετέχουν και πόσα χρήματα διαθέτουν. Ένας ή περισσότεροι εύποροι παίκτες είναι δυνατόν να μετακινήσουν αισθητά τις εμφανιζόμενες πιθανότητες, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτε στον πραγματικό κόσμο. Το Polymarket δεν καταγράφει απλώς τι πιστεύει η κοινωνία. Καταγράφει τι είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν όσοι συμμετέχουν στην πλατφόρμα.

Η γαλλική παρέμβαση δεν είναι καινούργια. Τον Νοέμβριο του 2024, οι Αρχές είχαν ήδη απαγορεύσει τις οικονομικές συναλλαγές χρηστών από τη Γαλλία. Το μέτρο όμως αποδείχθηκε ανεπαρκές, καθώς αρκετοί χρήστες παρέκαμπταν τους περιορισμούς. Μόνο τον Ιούνιο του 2026 καταγράφηκαν 578.751 επισκέψεις από γαλλικές διευθύνσεις ίντερνετ, εκ των οποίων οι 205.057 προέρχονταν από μοναδικούς επισκέπτες.

Η ANJ έκρινε ότι ακόμη και η παρουσία του ιστότοπου στη γαλλική αγορά λειτουργούσε ως διαφήμιση μιας παράνομης υπηρεσίας. Η προώθηση μη αδειοδοτημένης στοιχηματικής πλατφόρμας αποτελεί ποινικό αδίκημα στη Γαλλία και μπορεί να επισύρει πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Το μπλοκάρισμα θα παραμείνει σε ισχύ όσο το Polymarket δεν συμμορφώνεται με τη γαλλική νομοθεσία.

Πίσω από τη νομική διαμάχη βρίσκεται, όμως, ένα βαθύτερο πρόβλημα. Όταν τα στοιχήματα αφορούν πραγματικά γεγονότα, τότε οι συμμετέχοντες μπορεί να φτάσουν πολύ μακριά για να επιβεβαιώσουν την πρόβλεψή τους. Όπως έγινε στη Γαλλία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France κατέθεσε μήνυση μετά την παραβίαση ενός μετεωρολογικού αισθητήρα. Οι Αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο η παρέμβαση να συνδεόταν με προσπάθεια χειραγώγησης στοιχημάτων για τον καιρό στο Polymarket.

Ακόμη σοβαρότερες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες το πλεονέκτημα προέρχεται από απόρρητες πληροφορίες. Αμερικανός στρατιωτικός κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικές με επιχείρηση για τη σύλληψη του πρώην Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, κερδίζοντας περισσότερα από 400.000 δολάρια σε αγορές προβλέψεων. Αντίστοιχες ανησυχίες έχουν διατυπωθεί για στοιχήματα πάνω σε στρατιωτικές επιθέσεις, πολεμικές εξελίξεις και κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που επιχειρεί να περιορίσει τη δραστηριότητα των πλατφορμών αυτών. Η Ισπανία έχει μπλοκάρει τόσο το Polymarket όσο και τον ανταγωνιστή του, Kalshi, ενώ περιορισμοί έχουν επιβληθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η σύγκρουση συνεχίζεται ανάμεσα στην ομοσπονδιακή ρύθμιση των χρηματοοικονομικών παραγώγων και στις πολιτείες που θεωρούν ότι τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν απλώς υπηρεσίες στοιχημάτων με διαφορετική ονομασία.