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Αργήσαμε κιόλας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 07:34
Αργήσαμε κιόλας

Πολύ καλά τα λέει το ΕΤΕΚ σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ότι πριν κατεδαφιστούν κτήρια θα πρέπει να αξιολογούνται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι επισημάνσεις του Επιμελητηρίου για τα κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία, ειδικά για την περίοδο του κυπριακού μοντερνισμού. Δυστυχώς φαίνεται να έχουν χαθεί και κάποια κτήρια, ενώ στην Κύπρο μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να διαδίδεται περισσότερο η κουλτούρα της αποκατάστασης και επανάχρησης κτηρίων, αντί της κατεδάφισης. Στο εξωτερικό πάντως, βλέπουμε κτήρια να ζουν για αιώνες, να τα σέβονται και να τα προστατεύουν, έχοντας παράλληλα σύγχρονες χρήσεις και υποδομές. 

Παζούρ.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Αρχιτεκτονική
ΕΤΕΚ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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