Η νέα εποχή της αντιγραφής

Τη δική μου εποχή αλλάζαμε κόλλες. Το έχω κάνει σε «επαγγελματικό» επίπεδο. Έγραφα πρώτα τα δικά μου και μετά ενός άλλου και, αν προλάβαινα, και άλλου ακόμη. Ένα «φσσσσστ» και οι κόλλες άλλαζαν χέρια. Βασικό πρόβλημα: έπρεπε κάποιος να είναι τρελά διαβασμένος κι έτσι κουράστηκα γρήγορα.

Ως επιτηρήτρια, πολλά χρόνια αργότερα, έπιασα σκονάκια, βιβλία και τα υπόλοιπα γνωστά: σημειώσεις γραμμένες κάτω από τη φούστα, πάνω στα χέρια, μέσα σε κασετίνες. Και πιο μετά ακόμη, ήρθαν οι απαντήσεις στο κινητό. Φωτογραφία, αποστολή και ο «σύνδεσμος» απ’ έξω έστελνε τις λύσεις.

Ε, τώρα πια δεν υπάρχει σύνδεσμος. Έχεις φορτώσει τις σημειώσεις στο ChatGPT, φωτογραφίζεις το θέμα και σου δίνει τις απαντήσεις. Τι νομίζετε εσείς οι φοιτητές, ότι επειδή είμαστε boomers είμαστε και βλάκες;

Στην ουσία, όλα είναι εξέλιξη του ίδιου πράγματος. Μέχρι που ήρθαν τα γυαλιά.

Στη Νότια Κορέα, ένας άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη επειδή χρησιμοποίησε έξυπνα γυαλιά για να αντιγράψει σε κρατική εξέταση επαγγελματικής πιστοποίησης. Δεν επρόκειτο μάλιστα για οποιαδήποτε εξέταση, αλλά για άδεια μηχανικού πυρασφάλειας, έναν τίτλο που συνδέεται άμεσα με τη δημόσια ασφάλεια και την επαγγελματική επάρκεια.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εφημερίδα JoongAng Daily, ο υποψήφιος είχε αναπτύξει εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργούσε σε συνδυασμό με τα γυαλιά. Το σύστημα μπορούσε να επεξεργάζεται τις ερωτήσεις και να του εμφανίζει τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξει κινητό, να ανοίξει βιβλίο ή να συνεννοηθεί με κάποιον εκτός αίθουσας.

Τον πρόδωσε μια αντανάκλαση φωτός στους φακούς. Και δεν ήταν ο μόνος. Δύο ακόμη άνδρες φέρεται να εντοπίστηκαν τον ίδιο μήνα να χρησιμοποιούν έξυπνα γυαλιά σε εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης στη Νότια Κορέα. Το πρόβλημα για τους επιτηρητές είναι προφανές: ορισμένα μοντέλα μοιάζουν σχεδόν απόλυτα με συνηθισμένα γυαλιά. Για να εντοπιστούν, πρέπει πρώτα να γνωρίζει κανείς τι ακριβώς ψάχνει.

Υπάρχει όμως και η αντίθετη όψη του νομίσματος: όταν η ΤΝ χρησιμοποιείται όχι για την αντιγραφή, αλλά για την επιτήρηση.

Στο Μεξικό, περίπου 158.000 υποψήφιοι έδωσαν φέτος εξ αποστάσεως εισαγωγικές εξετάσεις για το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Η διαδικασία διεξήχθη από τις 23 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου και συνοδευόταν από ένα φαινομενικά αυστηρό σύστημα ελέγχου.

Ένας ασφαλής browser εμπόδιζε το άνοιγμα άλλων προγραμμάτων και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τον υπολογιστή. Παράλληλα, σύστημα ΤΝ ανέλυε την εικόνα από την κάμερα και τους ήχους από το μικρόφωνο, αναζητώντας ύποπτες συμπεριφορές. Τις επισημάνσεις του λογισμικού εξέταζαν στη συνέχεια άνθρωποι επιτηρητές. Περίπου 3.000 γραπτά ακυρώθηκαν από αυτούς.

Κι όμως, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στις 17 Ιουλίου, οι αριθμοί έδειξαν ότι κάτι είχε πάει πολύ στραβά.

Από το 2021 έως το 2025, μόλις το 3,5% των υποψηφίων πετύχαινε τουλάχιστον 100 σωστές απαντήσεις στις 120. Φέτος το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 16,3%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στους κορυφαίους βαθμούς: εκείνοι που είχαν τουλάχιστον 110 σωστές απαντήσεις αυξήθηκαν από 0,9% σε 5,5%.

Η ΤΝ της επιτήρησης είχε καταγράψει πρόσωπα, κινήσεις και ήχους, αλλά δεν είχε εντοπίσει εγκαίρως όσα συνέβαιναν. Και όταν οι αφύσικα υψηλές βαθμολογίες αποκάλυψαν την πιθανότητα μαζικής αντιγραφής, το πανεπιστήμιο δεν μπορούσε να διαπιστώσει ποιοι ακριβώς είχαν εξαπατήσει το σύστημα και με ποιον τρόπο.

Το αποτέλεσμα είναι ότι 58.000 υποψήφιοι θα ξαναδώσουν την εξέταση διά ζώσης για περίπου 22.000 θέσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται αναπόφευκτα και άνθρωποι που εξετάστηκαν έντιμα, αλλά καλούνται να πληρώσουν την αποτυχία ενός συστήματος το οποίο υποσχόταν ότι θα εγγυηθεί την αξιοπιστία της διαδικασίας. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μεταφέρθηκε από τις 10 στις 31 Αυγούστου.

Τα δύο περιστατικά περιγράφουν την ίδια τεχνολογική κούρσα από αντίθετες πλευρές. Μόνο που προς το παρόν η πρώτη φαίνεται να προσαρμόζεται γρηγορότερα από τη δεύτερη. Και κάπως έτσι, από το «φσσσσστ» της κόλλας φτάσαμε σε μια εξέταση όπου κανείς δεν αλλάζει χαρτιά, κανείς δεν ανοίγει βιβλίο και ίσως κανείς να μην καταλαβαίνει ότι γίνεται αντιγραφή… μέχρι να βγουν οι βαθμοί.