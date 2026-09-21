Θέλει το Προεδρικό την ΠΑΣΥΔΥ απέναντί του;

Η υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χ. Παπαέλληνα, θα πρέπει να μας ενημερώσει σήμερα, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον γενικό διευθυντή της, Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου, για το τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελευταίου, ο οποίος αποφάσισε να διοικεί μόνος του το υφυπουργείο. Η στάση εργασίας των υπαλλήλων είναι μόνο η αρχή. Από την άλλη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν πρόκειται να ανεχθεί τα τερτίπια του γενικού διευθυντή, έστω και αν είναι ο σύζυγος της υπερυπουργού, Ειρήνης Πική. Οι προεδρικές εκλογές πλησιάζουν και, σίγουρα, την ΠΑΣΥΔΥ δεν θα τη θέλει απέναντί του.

ΜΧΣ