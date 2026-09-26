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Θα πάει μόνη η Κλέα στην Παιδείας;
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.09.2026 07:10
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Συνάντηση με την υφυπουργό Πολιτισμού, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής, έχει στην ατζέντα της επόμενης συνεδρίας της η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Στους καλεσμένους αναφέρεται μόνο η υφυπουργός Κλέα Παπαέλληνα. Συνήθως σε τέτοιες συναντήσεις παρίστανται και ο γενικός διευθυντής. Αναμένουμε με αγωνία να δούμε αρχικά αν θα παραστεί και ο κ. Πικής, εεε, μας συγχωρείτε, ο κ. Παπαγεωργίου, πρώτον, και, δεύτερον, ανεξαρτήτως της παρουσίας του ή όχι, αν οι βουλευτές θα ασχοληθούν με το πολύ σοβαρό θέμα που προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες ή αν θα κάνουν τα στραβά μάτια. 

ΑΓ

Tags

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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