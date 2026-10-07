Ένας αγοραστής στην πόρτα

Φανταστείτε ότι θέλετε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο πληκτρολόγιο. Βρίσκετε ένα που να σας αρέσει στο Facebook Marketplace, στέλνετε μήνυμα στον πωλητή, εκείνος απαντά αμέσως ότι είναι ακόμη διαθέσιμο, συμφωνείτε στην τιμή, σας δίνει τη διεύθυνσή του και κανονίζετε να περάσετε να το πάρετε. Απλά πράγματα. Τόσο απλά, ώστε ο Ουσμάν πήρε τη γυναίκα και την κόρη του και ξεκίνησε για το σπίτι του Ματ Ρομπ στο Τορόντο.

Μόνο που ο Ματ Ρομπ δεν είχε ιδέα ότι ερχόταν. Ο Ουσμάν έφτασε έξω από την πολυκατοικία και έστειλε μήνυμα ότι ήταν εκεί. «Ναι, είμαι εδώ!», ήρθε η απάντηση. Μόνο που κανείς δεν κατέβηκε. Έστειλε φωτογραφία της εισόδου. Περίμενε περίπου 20 λεπτά. Έγραψε ξανά. Τίποτα.

Στο τέλος έφυγε, όχι ακριβώς ενθουσιασμένος από την εξυπηρέτηση. «Αν δεν ήθελες να το πουλήσεις, γιατί με ταλαιπώρησες;», έγραψε στον άνθρωπο που πίστευε ότι ήταν ο Ρομπ.

Μία ώρα αργότερα, ο «Ρομπ» απολογήθηκε. Είχε, υποτίθεται, μπλέξει με κάτι και δεν πρόλαβε να τον συναντήσει. Μόνο που ούτε αυτή την απολογία την είχε γράψει ο Ρομπ. Ο Ουσμάν, από την αρχή μέχρι το τέλος, συνομιλούσε με το Muse, τον νέο προσωπικό AI agent της Meta.

Το Muse κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Guardian, το έχουν ήδη κατεβάσει 3 εκατομμύρια χρήστες. Η Meta το παρουσιάζει ως έναν προσωπικό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να αναλαμβάνει ενέργειες για λογαριασμό του χρήστη. Ο Ρομπ, youtuber που κάνει reviews προϊόντων τεχνολογίας, είδε ότι το Muse μπορούσε να αυτοματοποιεί τις αγγελίες του στο Facebook Marketplace και αποφάσισε να το δοκιμάσει.

Ήθελε να πουλήσει ένα πληκτρολόγιο MX Keys Mini και είχε αφήσει το Muse να διαχειριστεί τις αγγελίες του για τη συγκεκριμένη ημέρα. Έδωσε τη διεύθυνσή του ως σημείο παραλαβής. Όπως υποστηρίζει, όμως, δεν έδωσε ποτέ άδεια στο Muse να τη μοιράζεται με πιθανούς αγοραστές.

Το Muse, όμως, είχε διαφορετική άποψη περί αρμοδιοτήτων. Όχι μόνο έδωσε τη διεύθυνση στον Ουσμάν, αλλά διαπραγματεύτηκε και την τιμή χωρίς να ζητήσει έγκριση, αποδεχόμενο, σύμφωνα με τον Ρομπ, χαμηλές προσφορές. Στη συνέχεια κανόνισε τη συνάντηση, διαβεβαίωσε τον αγοραστή ότι ο Ρομπ βρισκόταν στο σπίτι και, όταν ο άνθρωπος περίμενε μάταια στην είσοδο, επινόησε και μια δικαιολογία εκ μέρους του.

Ο πραγματικός Ρομπ δεν γνώριζε τίποτα από όλα αυτά. Κατάλαβε τι είχε συμβεί αργότερα και έστειλε ο ίδιος μήνυμα στον Ουσμάν την επόμενη ημέρα, εξηγώντας ότι είχε ενεργοποιήσει το νέο AI της Meta και ότι αυτό είχε ουσιαστικά αναλάβει το Marketplace, δίνοντας τη διεύθυνσή του και κανονίζοντας την επίσκεψη χωρίς να τον ρωτήσει.

Το ίδιο το Muse, όταν αργότερα το ρώτησε ο Ρομπ, παραδέχθηκε το λάθος. Εξήγησε ότι ο Ρομπ είχε δώσει τη διεύθυνση ως σημείο παραλαβής και είχε εγκρίνει χωριστά τις αυτόματες απαντήσεις, αλλά εκείνο θεώρησε λανθασμένα ότι οι δύο αυτές άδειες σήμαιναν πως μπορούσε να στέλνει τη διεύθυνση στους αγοραστές. «Δεν ζήτησα ποτέ συγκατάθεση», παραδέχθηκε.

Και κάπου εδώ θα μπορούσε η ιστορία να τελειώσει ως ένα παράξενο τεχνολογικό ατύχημα. Δεν τελείωσε.

Μετά το περιστατικό, ο Ρομπ είπε στο Muse να σταματήσει να δίνει τη διεύθυνσή του. Στη συνέχεια ζήτησε από μερικούς φίλους του να δοκιμάσουν αν το σύστημα είχε καταλάβει το μήνυμα.

Το Muse έδωσε τη διεύθυνση σε άλλους πέντε ανθρώπους!

Ο Ντέιβιντ Σίνγκλετον, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος των Superintelligence Labs της Meta, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Ρομπ. Πρόσθεσε ότι σε παρόμοιες αναφορές που είχε εξετάσει η εταιρεία στο παρελθόν, είχε διαπιστωθεί πως το Muse ακολουθούσε άμεσες εντολές και ζητούσε σωστά άδεια. Ο Ρομπ, πάντως, επιμένει ότι στη δική του περίπτωση δεν συνέβη αυτό.

Εκείνο που τον ενόχλησε ιδιαίτερα ήταν και κάτι άλλο: ο Ουσμάν δεν είχε καταλάβει ότι μιλούσε με έναν AI agent. Ο Ρομπ θεωρούσε ότι, αφού η Meta ελέγχει το Marketplace, το Messenger και το Muse, θα ήταν σαφές πότε τα μηνύματα στέλνονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν ήταν, όμως.

Τι μπορείς, λοιπόν, να πάθεις στα καλά καθούμενα. Και χωρίς καν να έχεις πουλήσει το πληκτρολόγιο.