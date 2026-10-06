Το Ριάλτο «ψηφίζει» Δήμο Λεμεσού

Με χθεσινή του ανακοίνωση, το εμβληματικό θέατρο της Λεμεσού, Ριάλτο, τάσσεται υπέρ της παραχώρησής του από το κράτος, στο Δήμο Λεμεσού, βάση της υφιστάμενης πρότασης όπως έχει διαμορφωθεί. Η πρόταση, στην οποία συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών (ιδιοκτήτης σήμερα μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ), πήγε δύο φορές στο Υπουργικό αλλά αναβλήθηκε. Ποιος άραγε δεν θέλει το Ριάλτο να πάει στο Δήμο Λεμεσού, όταν ο ίδιος ο Δήμος είναι πρόθυμος να καλύπτει και το 50% της κρατικής χορηγίας; Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που στα ψηλά δώματα του Υφυπουργείου Πολιτισμού επιμένουν να «κρατούν» το Ριάλτο, υπό κρατική κηδεμονία, παρά να το αποδώσουν εκεί που πρέπει, δηλαδή στους Λεμεσιανούς;

Παζ.