Νεποτισμός και ετσιθελισμός στο πολιτισμό

Δεν γίνεται να συνεχιστεί η αυθαιρεσία που κατοικοεδρεύει πλέον στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Ο παράλογος και αρρωστημένος συγκεντρωτισμός εκτονώνεται τώρα και στο ζήτημα που προέκυψε με την άρνηση του κράτους να παραχωρήσει το θέατρο Ριάλτο στο Δήμο της Λεμεσού. Το ίδιο το κράτος που έδωσε εξετάσεις στο ζήτημα της διαχείρισης του θεάτρου και απέτυχε οικτρά. Σήμερα με πρωταγωνιστή και πάλι τον εσχάτως αναβαθμισμένο και διορισθέντα διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Παπαγεωργίου, το κράτος και το Υπουργικό Χριστοδουλίδη, αρνείται να δώσει την κυριότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αντιλαμβάνεται πως όλος αυτός ο νεποτισμός που κυριαρχεί τόσο στα Προεδρικά δώματα όσο και στο Υφυπουργείο πολιτισμού, δεν θα του βγει σε καλό;

ΧΡγ