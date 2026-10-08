Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Στήλες
Νεποτισμός και ετσιθελισμός στο πολιτισμό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.10.2026 08:17
Header Image

Δεν  γίνεται να συνεχιστεί η αυθαιρεσία που κατοικοεδρεύει πλέον στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Ο παράλογος και αρρωστημένος συγκεντρωτισμός εκτονώνεται τώρα και στο ζήτημα που προέκυψε με την άρνηση του κράτους να παραχωρήσει το θέατρο Ριάλτο στο Δήμο της Λεμεσού. Το ίδιο το κράτος που έδωσε εξετάσεις στο ζήτημα της διαχείρισης του θεάτρου και απέτυχε οικτρά. Σήμερα με πρωταγωνιστή και πάλι τον εσχάτως αναβαθμισμένο και διορισθέντα διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Παπαγεωργίου, το κράτος και το Υπουργικό Χριστοδουλίδη, αρνείται να δώσει την κυριότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αντιλαμβάνεται πως όλος αυτός ο νεποτισμός που κυριαρχεί τόσο στα Προεδρικά δώματα όσο και στο Υφυπουργείο πολιτισμού, δεν θα του βγει σε καλό;

ΧΡγ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα