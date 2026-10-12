Στα σκουπίδια… ο κόπος δύο δεκαετιών;

Στους περιπάτους μου στο κέντρο της Λευκωσίας, στην αγαπημένη μου εντός των τειχών Λευκωσία, παρατηρώ πολλά και πάντα βρίσκω εικόνες οι οποίες, για μένα, αντικατοπτρίζουν το τι συμβαίνει σε όσα γενικότερα εξελίσσονται στο πολιτιστικό ή και ευρύτερα τοπίο. Στοιβάσαμε την κληρονομιά, τον κόπο και τις δεκάδες (μην πω εκατοντάδες) συναντήσεις και διαβουλεύσεις των φορέων με αρμοδίους σε έναν κάδο σκουπιδιών που στέκει εκεί, σιωπηλός παρατηρητής, κουβαλώντας στις πλάτες του τις κατά κάποιους «άχρηστες» παρεμβάσεις που συνέβαλαν, μέσα στα χρόνια, στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου της Κύπρου.

Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου. Από το 2001 που ξεκίνησε, μέχρι σήμερα, έχει περάσει από λογιών λογιών δοκιμές και αλλαγές, για να καταλήξει στη μορφή που ξέρουμε και παρακολουθούμε. Εκεί, στα γραφεία της διοίκησης, δεν τους βρίσκω και πολύ μελετηρούς, αν και φήμες λένε ότι έχουν ζητηθεί διάφορα έγγραφα για το τι γινόταν τόσα χρόνια - και δεν λέω μόνο για την Πλατφόρμα. Στις πρώτες πέντε διοργανώσεις, από το 2001 μέχρι το 2005, είχε διαγωνιστικό χαρακτήρα, ωστόσο στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να αναρωτηθούν γιατί; Να εξετάσουν τους λόγους που οδήγησαν στην κατάργησή του και, κυρίως, να ακούσουν τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διαμόρφωση του θεσμού;

Όχι, πρέπει να αναλώνουμε χρόνο να βάζουμε όρους και μετά να τους αφαιρούμε. Θα νομίζουν βρε ότι εκεί στην Ιφιγενείας δεν έχουν τι να κάνουν οι λειτουργοί... κάτι που δεν συμβαίνει. Όσοι παρακολουθούμε, γνωρίζουμε πόση δουλειά έχουν και πόσο λίγοι είναι οι λειτουργοί που καλούνται να διαχειρίζονται τον κάθε τομέα.

Τουλάχιστον τραγική, λοιπόν, η ανακοίνωση με αναφορά στον τίτλο για «νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας». Εισηγούμαι, για ακόμη μία φορά, για να μην εκτίθεται άλλο το Υφυπουργείο… μην αφήνετε να βγαίνουν οι αλλαγές που προωθούνται από ένα γραφείο εκεί στη διοίκηση, προτού ελέγξετε τουλάχιστον το ιστορικό. Κάποιος άλλος δε, θα αναρωτιόταν: Τι στο καλό έκαναν τόσους μήνες... αφού περιμένουμε την προκήρυξη της Πλατφόρμας εδώ και τουλάχιστον πέντε μήνες; Πέραν τούτου, υπάρχουν τόσα προβλήματα που πρέπει να συζητηθούν και η συνάντηση της Τετάρτης (7 Οκτωβρίου 2026) με τους φορείς αναλώθηκε στη συζήτηση όσων δοκιμάστηκαν και αφέθηκαν. Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου δεν είναι ένας διαγωνισμός και ούτε ένα Υφυπουργείο Πολιτισμού θα έπρεπε να αναζητά την αξία της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από διαγωνισμούς και κατατάξεις. Η φιλοσοφία της είναι να προσφέρει χώρο στους χορογράφους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να πειραματιστούν, να αναπτύξουν τη δημιουργική τους γλώσσα και να συναντηθούν με το κοινό και τους επαγγελματίες του χώρου. Να στηρίζει, δηλαδή, τη χορογραφική δημιουργία και την εξέλιξή της.

Και αν, πράγματι, στόχος είναι η εξωστρέφεια, αυτή δεν επιτυγχάνεται με την απονομή βραβείων, αλλά με τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τους καλλιτέχνες, τη δικτύωσή τους με το εξωτερικό και τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τη δουλειά τους πέρα από τα σύνορα της Κύπρου. Άλλωστε, προς αυτή την κατεύθυνση είχαν ήδη γίνει βήματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν χρειαζόταν να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό.

Σε κάθε περίπτωση, το Υφυπουργείο, κατά τα λεγόμενα των φορέων, δεσμεύθηκε να αναθεωρήσει πέντε βασικά σημεία: την απαίτηση υποβολής τραπεζικών καταστάσεων, τον διαγωνιστικό χαρακτήρα, τα κριτήρια συμμετοχής, τους όρους εργοδότησης και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, οι φορείς ζήτησαν τη δημοσιοποίηση των ονομάτων του μέντορα και των μελών της επιτροπής πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Οι δικές μας πληροφορίες, ωστόσο, από πηγές του Υφυπουργείου Πολιτισμού, επιβεβαιώνουν ότι θα προχωρήσει η αναθεώρηση της προκήρυξης, με τις αλλαγές να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων όσο και τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με πρόθεση του υφυπουργείου να ενθαρρύνει την καταβολή εισφορών για τους συμμετέχοντες στην Πλατφόρμα.

Τι να της πούμε και της υφυπουργού; Κάθε εβδομάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν ακόμη λαβύρινθο, σχεδιασμένο μάλιστα από ανθρώπους που υποτίθεται πως θα της έδειχναν την έξοδο. Κουράγιο σε εμάς, στους καλλιτέχνες και στους εργαζομένους του πεδίου αλλά και στους εργαζομένους εκεί στην Ιφιγενείας - από την υφυπουργό μέχρι τους λειτουργούς. Και αυτό το λέμε επειδή δεν ξεχνάμε τις καταγγελίες εργαζομένων, και όχι μόνο των επικεφαλής των τμημάτων, που έχουν αποσταλεί στην ΠΑΣΥΔΥ. Ο «διάλογος» συνεχίζεται... μα το 2026 ολοκληρώνεται σιγά σιγά και θα δούμε και τα της εκθέσεως της Ελεγκτικής. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η συνάντηση του Φεβράρη, που επικαλείται η γενική διεύθυνση, έχει πράγματι γίνει, ωστόσο η στήλη δεν είναι σίγουρη ότι δικαιολογεί το ξήλωμα -όλων- των Επιτροπών Αξιολόγησης ή τις καθυστερήσεις και τις παρεμβάσεις που γίνονται μέχρι σήμερα. Ούτε, βέβαια, εξηγεί τα όσα μας μεταφέρθηκαν περί Ελεγκτικής για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου. Η γράφουσα, πάντως, επιχείρησε να εξασφαλίσει τη θέση της γενικής διεύθυνσης, ωστόσο τις προσπάθειές μας χαρακτηρίζει ο στίχος ενός ελληνικού τραγουδιού: «αναπάντητες κλήσεις παντού».