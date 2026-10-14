Οι agents πιάνουν δουλειά στο σπίτι

Την περασμένη εβδομάδα αφήσαμε το Muse με έναν «αγοραστή στην πόρτα» και με την υποψία ότι ένας προσωπικός πράκτορας (agent) που ψωνίζει, κλείνει ταξίδια και συμπληρώνει φόρμες για λογαριασμό μας, μπορεί να κάνει την καθημερινότητα κάπως πιο περιπετειώδη απ' όσο υποσχόταν η διαφήμιση. Αν νομίζατε ότι εκεί εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες για παθήματα, η Meta φρόντισε γρήγορα να ανεβάσει τον πήχη.

Διότι το Muse δεν χρειάζεται πια να περιορίζεται στην οθόνη. Η Meta παρουσίασε το Muse Gadgets, ένα νέο open-source project, δηλαδή ένα εγχείρημα του οποίου ο κώδικας και τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης είναι ανοιχτά, ώστε άλλοι developers να μπορούν να τα χρησιμοποιούν και να χτίζουν πάνω τους, κατασκευάζοντας συσκευές που επικοινωνούν με το Muse. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εμφανίζεται σε μια μικρή οθόνη ή να συνδέεται απευθείας με μια τηλεόραση. Και αυτές είναι απλώς οι πρώτες ιδέες που προτείνει η ίδια η εταιρεία.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει. Η Meta λέει ότι οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν το Muse με «οθόνες, κουμπιά, αισθητήρες, ενεργοποιητές και οτιδήποτε άλλο έχετε πεταμένο στον πάγκο εργασίας σας». Το «οτιδήποτε άλλο» είναι, ίσως, η πιο ενδιαφέρουσα φράση όλης της ανακοίνωσης.

Η Meta έχει ήδη δοκιμάσει η ίδια την ιδέα και κατασκεύασε το Muse Home Link, μια μικρή συσκευή που συνδέει το Muse με το οικιακό δίκτυο και του επιτρέπει να επικοινωνεί με έξυπνες συσκευές, μεταξύ των οποίων ηχεία και smart TVs. Έφτιαξε μάλιστα 5.000 Home Links και, σύμφωνα με τον επικεφαλής προϊόντος των Superintelligence Labs, Νατ Φρίντμαν, τα προσφέρει δωρεάν σε συνδρομητές του Muse όσο υπάρχουν διαθέσιμα.

Η ανάρτηση του Φρίντμαν στο X για το Home Link συγκέντρωσε σχεδόν 30.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Αν μη τι άλλο, η ιδέα να εγκατασταθεί ο πράκτορας και μέσα στο σπίτι φαίνεται να έχει κοινό. Τα πρώτα Home Links, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι έτοιμα να αποσταλούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Για όσους θέλουν να πειραματιστούν περισσότερο, η Meta δίνει ανοιχτά τόσο το βασικό λογισμικό όσο και τα εργαλεία που χρειάζονται για την κατασκευή τέτοιων συσκευών και έχει δημιουργήσει ακόμη και ειδικό κανάλι στο Discord για υποστήριξη. Δεν χρειάζεται, μάλιστα, εξειδικευμένο hardware: σύμφωνα με την εταιρεία, αρκεί ακόμη και ένας χαμηλού κόστους υπολογιστής για χομπίστες, όπως ένα Raspberry Pi, ή μια έτοιμη πλακέτα ESP32. Από εκεί και πέρα, οι developers μπορούν να αποφασίσουν με τι θα συνδέσουν το Muse.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η Meta δοκιμάζει ένα νέο πεδίο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το πώς ακριβώς θα βγάλει χρήματα από αυτό δεν είναι ακόμη σαφές. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι η εταιρεία επιχειρεί από τώρα να εξασφαλίσει θέση όχι μόνο στην οθόνη μας, αλλά και μέσα στο σπίτι μας. Και βλέπουμε.

Το σπίτι, πάντως, δεν είναι το μόνο πεδίο επέκτασης. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η Meta παρουσίασε το Muse for Small Business, δωρεάν με όρια χρήσης, το οποίο συνδέει το Muse με εργαλεία όπως το Shopify, το Dropbox και το Slack. Παράλληλα δημιούργησε νέα επιχειρηματική μονάδα, τη Meta Enterprise Platform, για να προωθήσει τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης της σε επιχειρήσεις και εταιρικούς πελάτες.

Και κάπως έτσι μεγαλώνει και το εύρος των πιθανών παθημάτων. Όταν ένας πράκτορας κάνει λάθος σε μια συνομιλία, μπορείς να κλείσεις το παράθυρο. Όταν, όμως, το ίδιο σύστημα συνδέεται με υπηρεσίες, εταιρικά εργαλεία, τηλεοράσεις, ηχεία, αισθητήρες και ό,τι άλλο «βρέθηκε πρόχειρο στον πάγκο» κάποιου developer, το λάθος δεν μένει πια απαραιτήτως στην οθόνη.

Ας πάρουμε ένα απλό σενάριο: ζητάτε από το Muse να χαμηλώσει τα φώτα και να βάλει μουσική για το βράδυ. Κάπου στη διαδρομή, όμως, ένας αισθητήρας δίνει λάθος σήμα, το Muse θεωρεί ότι φύγατε από το σπίτι, κλείνει την τηλεόραση, αλλάζει τις ρυθμίσεις στα ηχεία και ενεργοποιεί το συναγερμό. Και ξαφνικά, εκεί που ετοιμάζεστε να χαλαρώσετε έχετε να αντιμετωπίσετε μια μικρή οικιακή εξέγερση συσκευών.

Την περασμένη εβδομάδα ο αγοραστής έφτασε μέχρι την πόρτα. Τώρα το Muse ετοιμάζεται να περάσει μέσα.