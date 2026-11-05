Οι συνομιλίες του Discord στις μηχανές αναζήτησης

Το Discord αποφάσισε να ανοίξει ένα μέρος των δημόσιων συζητήσεών του στο ευρύτερο Διαδίκτυο. Από τα μέσα Δεκεμβρίου, επιλεγμένα μηνύματα από δημόσια κανάλια θα μπορούν να εμφανίζονται ακόμη και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Το Discord είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας οργανωμένη κυρίως γύρω από κοινότητες, τους λεγόμενους servers. Κάθε server μπορεί να διαθέτει διαφορετικά κανάλια συζήτησης, όπου τα μέλη επικοινωνούν γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Η πλατφόρμα έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τις κοινότητες των gamers, αλλά σήμερα φιλοξενεί συζητήσεις για πολύ περισσότερα: από fandoms (κοινότητες θαυμαστών που δημιουργούνται γύρω από μια ταινία, μια τηλεοπτική σειρά, ένα βιβλίο, έναν καλλιτέχνη, ένα συγκρότημα ή ένα βιντεοπαιχνίδι) και εκμάθηση γλωσσών μέχρι τεχνικά θέματα και εξαιρετικά εξειδικευμένα ενδιαφέροντα.

Η αλλαγή αφορά τους λεγόμενους «Discoverable Servers», δηλαδή δημόσιες κοινότητες των οποίων οι διαχειριστές έχουν επιλέξει να εμφανίζονται στον κατάλογο του Discord, ώστε να μπορούν να τις βρίσκουν και να συμμετέχουν σε αυτές νέοι χρήστες. Σύμφωνα με το Discord, υπάρχουν περισσότεροι από 63.000 τέτοιοι servers. Από τις 16 Νοεμβρίου καθένας θα αποκτήσει δική του ιστοσελίδα, στην οποία ενδέχεται να εμφανίζονται αυτοματοποιημένες περιλήψεις των συζητήσεων που διεξάγονται στα ενεργά δημόσια κανάλια.

Η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει πληροφορίες που σήμερα παραμένουν θαμμένες στις συνομιλίες. Ένας gamer μπορεί να αναζητά μια λύση για κάποιο παιχνίδι, ένας προγραμματιστής μια τεχνική συμβουλή, ένας χρήστης μια απάντηση για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Με τη νέα λειτουργία, τέτοιες συζητήσεις θα μπορούν να λειτουργούν περισσότερο όπως τα παλαιότερα διαδικτυακά φόρουμ, των οποίων οι σελίδες εμφανίζονται κανονικά στις αναζητήσεις.

Μόνο που μαζί με την πληροφορία αλλάζει και το κοινό της. Ένα μήνυμα που γράφτηκε σε έναν δημόσιο server μπορούσε ήδη να διαβαστεί από τα μέλη ή τους επισκέπτες του. Δεν ήταν όμως κατ’ ανάγκην κάτι που ο συντάκτης του περίμενε να εμφανιστεί δίπλα σε ιστοσελίδες, ειδήσεις και φόρουμ όταν κάποιος πληκτρολογήσει μερικές λέξεις σε μια μηχανή αναζήτησης. Αυτή ακριβώς η μετατόπιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις χρηστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το γεγονός πως μιλούν σε έναν δημόσιο χώρο του Discord δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θέλουν τα λόγια τους να γίνουν αναζητήσιμα σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

Η εταιρεία έχει προβλέψει ορισμένες δικλείδες. Οι διαχειριστές θα επιλέγουν ποια κανάλια θα συμμετέχουν, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να δηλώσουν ότι δεν θέλουν τα δικά τους μηνύματα να γίνονται δημόσια αναζητήσιμα. Στα μηνύματα που θα δημοσιεύονται δεν θα εμφανίζονται το όνομα χρήστη και το avatar. Οι ιδιωτικοί servers, τα προσωπικά μηνύματα και οι ομαδικές ιδιωτικές συνομιλίες εξαιρούνται πλήρως.

Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που κάνει τη συζήτηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα: στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Βραζιλία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα η δυνατότητα δημοσιοποίησης των μηνυμάτων θα είναι απενεργοποιημένη εξ ορισμού, λόγω νομικών περιορισμών. Από τη λειτουργία εξαιρούνται επίσης οι έφηβοι χρήστες. Άρα τελικά, η νέα δυνατότητα ξεκινά με σημαντικούς περιορισμούς.

Και στη μέση βρίσκεται, αναπόφευκτα πλέον, η Τεχνητή Νοημοσύνη. Χρήστες έχουν ήδη εκφράσει φόβους ότι οι δημόσια αναζητήσιμες συνομιλίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων AI. Το Discord δεν αναφέρεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε τέτοια χρήση. Η ανησυχία, ωστόσο, θυμίζει τη συζήτηση που προκάλεσαν οι πρακτικές διαμοιρασμού δεδομένων του Reddit, όταν χρήστες αμφισβήτησαν κατά πόσο οι αναρτήσεις και τα σχόλιά τους μπορούν να χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση AI χωρίς ρητή συναίνεση ή αποζημίωση.

Το Discord επιχειρεί να κάνει τις κοινότητές του πιο ορατές και το περιεχόμενό τους πιο χρήσιμο έξω από τα όρια της πλατφόρμας. Η αλλαγή θα αρχίσει στις 16 Νοεμβρίου με τις νέες ιστοσελίδες των δημόσιων servers και συνεχίζεται στα μέσα Δεκεμβρίου με την εμφάνιση επιλεγμένων μηνυμάτων στις μηχανές αναζήτησης. Μέχρι τότε, διαχειριστές και χρήστες θα πρέπει να αποφασίσουν κάτι που μέχρι σήμερα δεν χρειαζόταν να διατυπώσουν τόσο καθαρά: πόσο δημόσια θέλουν πραγματικά να είναι μια δημόσια συζήτηση.