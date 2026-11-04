ΘΟΚ: Παρουσίασε τους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου ως καλή πρακτική σε διεθνές φεστιβάλ στη Ρουμανία

Τον θεσμό των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου και τη συμβολή του στην καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας παρουσίασε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) στο 36ο Εθνικό Φεστιβάλ Θεάτρου της Ρουμανίας (Romanian National Theatre Festival, FNT), που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 στο Βουκουρέστι.

Ο ΘΟΚ συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης, στο εκπαιδευτικό σκέλος της διοργάνωσης, με τη θεατρολόγο του Οργανισμού, Κική Αργυρού, να εκπροσωπεί την Κύπρο στη διεθνή συνάντηση «Subject Theatre. Transformative Education», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου στο Εθνικό Θέατρο «I.L. Caragiale» του Βουκουρεστίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Γερμανία και τη Ρουμανία, με επίκεντρο τον ρόλο του θεάτρου στην εκπαίδευση και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ θεατρικών οργανισμών και εκπαιδευτικών φορέων.

Οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου ως καλή πρακτική

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η Κική Αργυρού ανέδειξε τον ετήσιο θεσμό των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου ως παράδειγμα ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη θεατρική δημιουργία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του θεσμού στην ανάπτυξη της συνεργασίας, της δημιουργικής έκφρασης και της θεατρικής παιδείας των νέων, καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρει το θέατρο ως μέσο μάθησης και αισθητικής καλλιέργειας.

Η διεθνής συνάντηση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών και διαφορετικών προσεγγίσεων στη θεατροπαιδαγωγική, με τη συμμετοχή θεατροπαιδαγωγών, εμψυχωτών και καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του θεάτρου στην εκπαίδευση.

Από τον Σαίξπηρ στη σύγχρονη ρουμανική δραματουργία

Πέρα από τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο ΘΟΚ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει παραστάσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ, γνωρίζοντας διαφορετικές σκηνικές προσεγγίσεις και τάσεις της σύγχρονης ρουμανικής θεατρικής παραγωγής.

Ανάμεσα στις παραστάσεις περιλαμβάνονταν ο «Βασιλιάς Ληρ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Silviu Purcărete, και ο «Ιβάνοφ» του Άντον Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία Eugen Jebeleanu.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης έργα σύγχρονης ρουμανικής δραματουργίας, όπως το «My Beloved Enemy», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Gianina Cărbunariu, καθώς και τη σπονδυλωτή σύνθεση «9 Shames and Other Scandalous Scenes from Romania’s Recent History», η οποία εξετάζει κρίσιμες περιόδους της πρόσφατης ιστορίας της Ρουμανίας, μέσα από τη σχέση θεάτρου, ιστορικής μνήμης και συλλογικής εμπειρίας.

Η 36η διοργάνωση του Εθνικού Φεστιβάλ Θεάτρου της Ρουμανίας, με επιμελητική ομάδα τους Alina Epîngeac, Raluca Cîrciumaru και Sebastian-Vlad Popa, είχε ως κεντρική θεματική την ανθρώπινη (α)τελειότητα, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με παραστάσεις, αναλόγια, εργαστήρια, εκθέσεις, διεθνείς συναντήσεις και συζητήσεις.

Σύμφωνα με τον ΘΟΚ, η συμμετοχή του στη διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία για τη διεθνή προβολή του εκπαιδευτικού του έργου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των επαφών του με την ευρωπαϊκή θεατρική κοινότητα.