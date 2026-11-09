Πολιτιστική πολιτική: Soft politics στην Κύπρο που πετά

Οι τελευταίοι μήνες υπήρξαν πολυτάραχοι για τον πολιτιστικό τομέα στην Κύπρο. Καλλιτέχνες, τεχνοκράτες, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και πολίτες της ελληνοκυπριακής κοινότητας, έγραψαν, βίωσαν και μίλησαν, ακόμα και απέργησαν. Η αποφασιστική πολιτική κατεύθυνση που χαράκτηκε για τον πολιτισμό μέσα από τον προϋπολογισμό του κράτους, που διαθέτει 0,45% για το Υφυπουργείο Πολιτισμού, κάτω από τα μισά του 1% του ευρωπαϊκού μέσου, ξεκαθαρίζει και το κρατικό όραμα για τον τομέα.

Κοιτάζοντας κάτω από το χαλί, όπου έχουν πια συσσωρευτεί πολλά, βλέπουμε τις παθογένειες. Επειδή είμαστε μικρός τόπος όλα αυτά είναι γνωστά, όπως και οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν και δουλεύουν οι καλλιτέχνες, χωρίς να συμβαδίζουν έστω και στο ελάχιστο με το επίπεδο ζωής των υπόλοιπων πολιτών. Η απαισιοδοξία και η απαξίωση των καλλιτεχνών και ανεξάρτητων φορέων είναι φυσικά συνδεδεμένη με αυτή την αναστάτωση και ανασφάλεια. Που είναι άβολο και οξύμωρο να συμβαίνει σε έναν τόπο με τόσο ταλέντο, τόσο πολιτισμό και τόση συσσώρευση πλούτου.

Μια άλλη πορεία στον πολιτισμό όμως είναι δυνατή, υπάρχουν οι άνθρωποι, η εμπειρία, η γνώση και σίγουρα τα χρήματα. Σαν άσκηση παραθέτω πάρα κάτω κάποιες βασικές κατευθυντήριες:

Λειτουργικό προϋπολογισμό και οργανόγραμμα Υφυπουργείου: Να μπορούν να ανταποκρίνονται στη σημερινή εποχή, στις ανάγκες των καλλιτεχνών και στις οικονομικές πραγματικότητες. Με βασικές γραμμές τη διαθεματικότητα, την ανάπτυξη, τη διεθνή δικτύωση και άλλα που κτίζουν τον πολιτιστικό τομέα, με ξεκάθαρους μακροχρόνιους στόχους, με μηχανισμούς ανάπτυξης και τακτικές διόρθωσης μέσω ανατροφοδότησης.

Δομές σταθερότητας και εξέλιξης: Η μαγική λέξη, διάλογος. Σταθερές, τακτικές και στοχευμένες δομές διαλόγου με οντότητες και οργανώσεις που ενεργοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού. Μια κατανόηση της κατάστασης και των αναγκών τους, αλλά και μια διάθεση να υπάρχει συλλογικότητα γύρω από τις προτεραιότητες του τομέα. Σαν να μαζεύονται γιατροί για να δούμε τι ασθένειες υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστούν. Η προσπάθεια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού με τις ομάδες εστίασης ήταν μια σημαντική τέτοια πρακτική. Ακόμα, η πρακτική στήριξη των ιδρυμάτων που ενεργοποιούνται στους τομείς τους και έχουν επιδείξει αξιόλογο έργο κατά τη διάρκεια των χρόνων, συμπληρώνοντας τα κρατικά κενά, (πρέπει να) εξυπακούεται.

Πυλώνας διασύνδεσης οικοσυστήματος δημιουργικών βιομηχανιών:Σύμφωνα με τη γνωστή κουβέντα, κανένας δεν γίνεται καλλιτέχνης για να βγάλει λεφτά, αλλά επίσης δικαιούται να ζει με αξιοπρέπεια. Για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές, η εξάρτηση για χρηματοδότηση αποκλειστικά από την κυβέρνηση πρέπει να μειωθεί. Το υφυπουργείο δύναται να αποτελεί το σημείο επαφής για τις δημιουργικές βιομηχανίες και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή να αποτελεί ένα συντονιστικό σώμα, ώστε να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στους καλλιτέχνες, τον ιδιωτικό τομέα, τους δήμους, τα ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα, άλλα υπουργεία (όπως Τουρισμού, Υγείας, Καινοτομίας, Παιδείας, κ.ά.) και άλλους πιθανούς εταίρους.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η ρωσόφωνη κοινότητα της Κύπρου έχει δημιουργήσει ένα παράλληλο δικό της πολιτιστικό τομέα, βρίσκοντας και στελεχώνοντας κτήρια, με διεθνή παρουσία και αξιοθαύμαστη προσέλευση, χωρίς καμία εξάρτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία, μόνο μέσα από ιδιωτικά κονδύλια.

Ενίσχυση πανεπιστημιακής γνώσης, έρευνας και εξειδίκευσης: Η ίδρυση πανεπιστημιακών τμημάτων στις τέχνες βρίσκεται στις προτεραιότητες και στον σχεδιασμό για δεκαετίες των κρατικών πανεπιστημίων, αλλά πάντα καταλήγει να ακυρώνεται. Το Υφυπουργείο μπορεί να πιέσει για την ίδρυση των εν λόγω τμημάτων, ως έργο ανάπτυξης και εξέλιξης των τεχνών, ανάπτυξης της τοπικής δημιουργίας και μιας κυπριακής avant garde που να μην είναι δάνειο από άλλες χώρες, άλλες πραγματικότητες και άλλες επαναστάσεις. Χρησιμοποιώ τη λέξη avant garde εννοώντας το νέο, το της εποχής, το επείγον. Αυτό που συνήθως κουβαλούν οι πολύ νέοι καλλιτέχνες.

Έχω αφήσει άπειρα άλλα σημεία πίσω.

Επίσης, αυτά που αναφέρω είναι επιγραμματικά.

Αλλά το γενικότερο μήνυμα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση χρειάζεται προγραμματισμό, ορθολογισμό, έλλειψη εγωκεντρισμού και προσήλωση στην εξειδίκευση, αλλά κυρίως την πολιτική βούληση για να βγει ο πολιτισμός από το soft σημείο του και να αποτελέσει μέρος της hard core ανάπτυξης του τόπου, όπως γίνεται σε άλλους μικρούς τόπους με μικρές οικονομίες. Τώρα απλά βρίσκεται στο περιθώριο, καταϊδρωμένος, και ξεσκονίζεται στα εγκαίνια και όταν έχουμε κανένα ξένο από το εξωτερικό.

*Δραματουργός και ερευνήτρια

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ

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ΤΙΤΛΟΣ: Όταν η AI βγαίνει στο σφυρί

Βάλια Καϊμάκη

ΜΟΤΟ:

LIPSTICK KING

Ο Όστιν Λι, ένας από τους διασημότερους παρουσιαστές ζωντανών διαδικτυακών πωλήσεων στην Κίνα, απέκτησε το προσωνύμιο «Lipstick King» χάρη στην ικανότητά του να πουλά τεράστιες ποσότητες κραγιόν μέσω του διαδικτύου. Την περασμένη Δευτέρα, όμως, άφησε για πρώτη φορά τα καλλυντικά στην άκρη και ανέλαβε να πουλήσει Τεχνητή Νοημοσύνη

Κάποτε, στις εκπτώσεις, αγοράζαμε παπούτσια, καλλυντικά και ηλεκτρικές συσκευές. Τώρα μπορούμε να αγοράζουμε και λέξεις. Λέξεις που θα χρησιμοποιήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Και μάλιστα σε πακέτα, με προσφορές και εκπτώσεις, όπως ακριβώς αγοράζουμε ένα κραγιόν ή μια ηλεκτρική σκούπα.

Στην Κίνα, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μετατρέψει τις εκπτώσεις σε εθνικό σπορ, στη φετινή Ημέρα των Εργένηδων (Singles' Day) προστέθηκε ένα καινούργιο προϊόν: τα AI tokens. Πρόκειται για τις μικρές μονάδες στις οποίες χωρίζουν το κείμενο τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να το επεξεργαστούν. Κάθε ερώτηση που υποβάλλουμε και κάθε απάντηση που παίρνουμε καταναλώνει έναν αριθμό tokens.

Και ποιος καλύτερος για να πουλήσει αυτές τις μονάδες από τον «βασιλιά του κραγιόν»;

Ο Όστιν Λι, ένας από τους διασημότερους παρουσιαστές ζωντανών διαδικτυακών πωλήσεων στην Κίνα, απέκτησε το προσωνύμιο «Lipstick King» χάρη στην ικανότητά του να πουλά τεράστιες ποσότητες κραγιόν μέσω του διαδικτύου. Την περασμένη Δευτέρα, όμως, άφησε για πρώτη φορά τα καλλυντικά στην άκρη και ανέλαβε να πουλήσει Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μέσα σε μόλις μισή ώρα, πούλησε 100.000 μηνιαίες συνδρομές στην υπηρεσία QwenWork της Alibaba, η οποία προσφέρει εργαλεία AI για εργασίες γραφείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συνδρομές αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου δύο τρισεκατομμύρια tokens. Δεν είναι γνωστό, πάντως, πόσο χαμηλότερες ήταν οι τιμές από τις κανονικές.

Στην εκπομπή συμμετείχε και ο Τσεν Γιουσέν, αντιπρόεδρος του ομίλου Alibaba και επικεφαλής της QwenWork. Ο Λι τον ρώτησε αν θα μπορούσε η Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αντίγραφό του, το οποίο θα συνομιλούσε με τους θαυμαστές του όλο το εικοσιτετράωρο. Μια μάλλον εύλογη απορία για κάποιον που έχει χτίσει την καριέρα του μιλώντας ασταμάτητα μπροστά σε μια κάμερα.

Ο Τσεν απάντησε ότι η AI δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον ίδιο τον Λι. Εξέφρασε, πάντως, την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αναλάβει καθημερινές εργασίες, ώστε οι άνθρωποι να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους.

Η Ημέρα των Εργένηδων ξεκίνησε το 2009, με στόχο την τόνωση της κατανάλωσης, και εξελίχθηκε σε μια εκπτωτική διοργάνωση που ξεπερνά σε συνολικές πωλήσεις ακόμη και την περίφημη Black Friday. Γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου, αλλά οι προσφορές αρχίζουν πολύ νωρίτερα. Πέρυσι, σύμφωνα με την εταιρεία Syntun, οι πωλήσεις στις διάφορες πλατφόρμες έφτασαν τα 1,7 τρισεκατομμύρια γουάν, περίπου 255 δισεκατομμύρια δολάρια.

Φέτος, η Alibaba δημιούργησε στην πλατφόρμα Tmall ένα ειδικό «AI Token Center», όπου οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν πακέτα από την Alibaba Cloud, τη MiniMax, τη Moonshot AI και τη Z.AI. Η ανταγωνίστρια JD.com δημιούργησε επίσης ειδική ενότητα για την πώληση AI tokens, προσφέροντας υπηρεσίες εταιρειών όπως η DeepSeek, η Z.AI και η Volcano Engine της ByteDance.

Από την 1η έως τις 20 Οκτωβρίου, οι πωλήσεις πακέτων AI tokens αυξήθηκαν κατά 450% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Alibaba. Παράλληλα, οι πωλήσεις φορητών υπολογιστών με AI αυξήθηκαν πάνω από 300% σε ετήσια βάση κατά την πρώτη ώρα της περιόδου ολοκλήρωσης αγορών για την 11η Νοεμβρίου.

Ο Λιαν Τζάι Σου, επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας τεχνολογικών ερευνών Omdia, εξηγεί ότι οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν πλέον εξοικειωθεί με τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται για την εργασία και την παραγωγικότητα. Για τους συχνούς χρήστες, η αγορά μεγαλύτερων πακέτων σε περίοδο εκπτώσεων είναι, όπως επισημαίνει, απολύτως λογική.

Υπάρχει, βέβαια, μια μικρή λεπτομέρεια. Η σχετικά μεγάλη διάρκεια ισχύος των πακέτων ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αγοράζουν αποθέματα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, όμως, εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε, όπως προειδοποιεί ο ίδιος αναλυτής, μια υπηρεσία μπορεί να αντικατασταθεί ή ακόμη και να αποσυρθεί προτού ο αγοραστής προλάβει να χρησιμοποιήσει όσα έχει προπληρώσει.

Και κάπως έτσι σε λίγο, αντί να κλαίμε τα ρούχα που αγοράσαμε στις εκπτώσεις και δεν φορέσαμε ποτέ, μπορεί να κλαίμε τα tokens που δεν θα ξοδέψουμε.