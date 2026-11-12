Όταν η AI βγαίνει στο σφυρί

Κάποτε, στις εκπτώσεις, αγοράζαμε παπούτσια, καλλυντικά και ηλεκτρικές συσκευές. Τώρα μπορούμε να αγοράζουμε και λέξεις. Λέξεις που θα χρησιμοποιήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Και μάλιστα σε πακέτα, με προσφορές και εκπτώσεις, όπως ακριβώς αγοράζουμε ένα κραγιόν ή μια ηλεκτρική σκούπα.

Στην Κίνα, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μετατρέψει τις εκπτώσεις σε εθνικό σπορ, στη φετινή Ημέρα των Εργένηδων (Singles' Day) προστέθηκε ένα καινούργιο προϊόν: τα AI tokens. Πρόκειται για τις μικρές μονάδες στις οποίες χωρίζουν το κείμενο τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να το επεξεργαστούν. Κάθε ερώτηση που υποβάλλουμε και κάθε απάντηση που παίρνουμε καταναλώνει έναν αριθμό tokens.

Και ποιος καλύτερος για να πουλήσει αυτές τις μονάδες από τον «βασιλιά του κραγιόν»;

Ο Όστιν Λι, ένας από τους διασημότερους παρουσιαστές ζωντανών διαδικτυακών πωλήσεων στην Κίνα, απέκτησε το προσωνύμιο «Lipstick King» χάρη στην ικανότητά του να πουλά τεράστιες ποσότητες κραγιόν μέσω του διαδικτύου. Την περασμένη Δευτέρα, όμως, άφησε για πρώτη φορά τα καλλυντικά στην άκρη και ανέλαβε να πουλήσει Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μέσα σε μόλις μισή ώρα, πούλησε 100.000 μηνιαίες συνδρομές στην υπηρεσία QwenWork της Alibaba, η οποία προσφέρει εργαλεία AI για εργασίες γραφείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συνδρομές αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου δύο τρισεκατομμύρια tokens. Δεν είναι γνωστό, πάντως, πόσο χαμηλότερες ήταν οι τιμές από τις κανονικές.

Στην εκπομπή συμμετείχε και ο Τσεν Γιουσέν, αντιπρόεδρος του ομίλου Alibaba και επικεφαλής της QwenWork. Ο Λι τον ρώτησε αν θα μπορούσε η Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αντίγραφό του, το οποίο θα συνομιλούσε με τους θαυμαστές του όλο το εικοσιτετράωρο. Μια μάλλον εύλογη απορία για κάποιον που έχει χτίσει την καριέρα του μιλώντας ασταμάτητα μπροστά σε μια κάμερα.

Ο Τσεν απάντησε ότι η AI δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον ίδιο τον Λι. Εξέφρασε, πάντως, την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αναλάβει καθημερινές εργασίες, ώστε οι άνθρωποι να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους.

Η Ημέρα των Εργένηδων ξεκίνησε το 2009, με στόχο την τόνωση της κατανάλωσης, και εξελίχθηκε σε μια εκπτωτική διοργάνωση που ξεπερνά σε συνολικές πωλήσεις ακόμη και την περίφημη Black Friday. Γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου, αλλά οι προσφορές αρχίζουν πολύ νωρίτερα. Πέρυσι, σύμφωνα με την εταιρεία Syntun, οι πωλήσεις στις διάφορες πλατφόρμες έφτασαν τα 1,7 τρισεκατομμύρια γουάν, περίπου 255 δισεκατομμύρια δολάρια.

Φέτος, η Alibaba δημιούργησε στην πλατφόρμα Tmall ένα ειδικό «AI Token Center», όπου οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν πακέτα από την Alibaba Cloud, τη MiniMax, τη Moonshot AI και τη Z.AI. Η ανταγωνίστρια JD.com δημιούργησε επίσης ειδική ενότητα για την πώληση AI tokens, προσφέροντας υπηρεσίες εταιρειών όπως η DeepSeek, η Z.AI και η Volcano Engine της ByteDance.

Από την 1η έως τις 20 Οκτωβρίου, οι πωλήσεις πακέτων AI tokens αυξήθηκαν κατά 450% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Alibaba. Παράλληλα, οι πωλήσεις φορητών υπολογιστών με AI αυξήθηκαν πάνω από 300% σε ετήσια βάση κατά την πρώτη ώρα της περιόδου ολοκλήρωσης αγορών για την 11η Νοεμβρίου.

Ο Λιαν Τζάι Σου, επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας τεχνολογικών ερευνών Omdia, εξηγεί ότι οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν πλέον εξοικειωθεί με τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται για την εργασία και την παραγωγικότητα. Για τους συχνούς χρήστες, η αγορά μεγαλύτερων πακέτων σε περίοδο εκπτώσεων είναι, όπως επισημαίνει, απολύτως λογική.

Υπάρχει, βέβαια, μια μικρή λεπτομέρεια. Η σχετικά μεγάλη διάρκεια ισχύος των πακέτων ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αγοράζουν αποθέματα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, όμως, εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε, όπως προειδοποιεί ο ίδιος αναλυτής, μια υπηρεσία μπορεί να αντικατασταθεί ή ακόμη και να αποσυρθεί προτού ο αγοραστής προλάβει να χρησιμοποιήσει όσα έχει προπληρώσει.

Και κάπως έτσι σε λίγο, αντί να κλαίμε τα ρούχα που αγοράσαμε στις εκπτώσεις και δεν φορέσαμε ποτέ, μπορεί να κλαίμε τα tokens που δεν θα ξοδέψουμε.