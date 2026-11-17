Γράφει ο Χρυσόστομος Περικλέους

Ο Φειδίας Κουντούρης, στο δίτομο έργο του «Μουτουλλάς: Ρίζες και βιώματα» (2018), αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στους σκαφάδες του χωριού του, μοναδικό επάγγελμα σε όλη την Κύπρο, που εκτοπίστηκε από τα πλαστικά.

Το 2023, στο πλαίσιο εκδηλώσεων στον Μουτουλλά με την ευκαιρία της ένταξης της παραδοσιακής τέχνης της κατασκευής σκάφης στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, εκδίδει, (με χορηγία του Υπουργείου Παιδείας), το βιβλίο «Η παραδοσιακή τέχνη της κατασκευής σκάφης στον Μουτουλλά, αφήγηση, περιγραφή, και φωτογραφικά τεκμήρια».

Τώρα, με το νέο του βιβλίο «Από το πεύκο στη σκάφη», εκδόσεις Επιφανίου 2026, μας δίνει, όπως ο ίδιος το διατυπώνει, «μια ποιητική και εικαστική προσέγγιση της παραδοσιακής τέχνης της κατασκευής σκάφης». Το ποιητικό μέρος γραμμένο από τον ίδιο, το εικαστικό μια καταπληκτική εικονογράφηση από τον Κύπρο Κυπριανού. Σε μια λειτουργική συνέργεια στίχου και εικόνας, μια σειρά από μικρά, χαριτωμένα στιχουργήματα, πλαισιωμένα σε κάθε σελίδα από ζωντανές παραστατικές εικόνες, θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Κάθε ποίημα και μια μικρή ιστορία για το πώς τα κουτούκια από κορμούς πεύκων -φανταστείτε το ψάξιμο έβγα-κατέβα στα φαράγγια του δάσους, το κόψιμο, το κομμάτιασμα, το κουβάλημα (χωρίς ελικόπτερο), όλα αυτά μέρες και νύχτες, θα καταλήξουν στο εργαστήρι του τεχνίτη όπου αρχίζει δουλειά επίπονη. Κάθε τετράστιχο ή πεντάστιχο και μια ιστορία μέσα σε ζωντανή παράσταση για τη θέση που είχαν όλες αυτές οι κατασκευές στις δουλειές του σπιτιού, στο στήσιμο του νοικοκυριού.

Για όσους από μας γεννηθήκαμε την εποχή του Ησίοδου, που μωρά κοιμηθήκαμε στο σκαφίδι, που μεγαλώσαμε με παραστάσεις από τη μάνα -τα μανίκια πάνω- να ζυμώνει το ψωμί στη σκάφη, να το πλάθει στο δκιαρτοσάνιδο και να το ρίχνει στους βούππους της πινακωτής μέχρι να «μπει» πριν πάει στον φούρνο, με το μαδράτζι μαστορικά στο δκιαρτοσάνιδο να ανοίγει φύλλο για καττιμέρια, πίττες και ζυμαρικό, για όσους από μας δουλέψαμε στο στήσιμο της θημωνιάς με το θερνάτζι, που στήναμε το μάλαμα σαν τέλειωνε το αλώνισμα, κι ανεμίζαμε με το ξυλόφτυαρο, για όλους εμάς, το βιβλίο «Από το πεύκο στη σκάφη» του Φειδία Κουντούρη, μας ταξιδεύει στα παιδικά μας χρόνια με εικόνες μιας χαμένης ευτυχίας. Τα παιδιά τα ταξιδεύει σ’ έναν κόσμο που χάθηκε, σ’ έναν κόσμο του παραμυθιού. Ενός παραμυθιού που θα το χαρούν μικροί και μεγάλοι.

Σημείωση: Το βιβλίο είναι δίγλωσσο, με τα ποιήματα και όλα τα άλλα κείμενα μεταφρασμένα στην αγγλική.