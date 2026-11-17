Μια εξωσυζυγική σχέση, μια γυναίκα που φέρεται να εργάζεται για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες και ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Silicon Valley. Η ιστορία θα μπορούσε να προέρχεται από κατασκοπικό μυθιστόρημα, μόνο που εκτυλίσσεται στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρωταγωνιστής είναι ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και το ερώτημα που απασχολεί πλέον τις αμερικανικές αρχές δεν είναι με ποια γυναίκα απάτησε τη σύζυγό του, αλλά αν μαζί με το στεφάνι του κινδύνευσαν και τα μυστικά της εταιρείας του.

Ο 63χρονος Χουάνγκ γεννήθηκε στην Ταϊβάν και σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στις ΗΠΑ. Το 1993 συνίδρυσε τη Nvidia, η οποία αρχικά κατασκεύαζε επεξεργαστές γραφικών για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σήμερα, η εταιρεία παράγει τους επεξεργαστές πάνω στους οποίους στηρίζεται μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία φτάνει περίπου τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η δεύτερη πρωταγωνίστρια είναι η Άλις Χουάνγκ, γνωστή επίσης ως Χουάνγκ Λε. Παρά το κοινό επώνυμο, οι δυο τους δεν είναι συγγενείς. Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι η Κινέζα επιχειρηματίας συνεργαζόταν με τις μυστικές υπηρεσίες του Πεκίνου και ανέπτυξε στενή σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις καταγγελίες, ενώ η Κίνα τις απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η 42χρονη επιχειρηματίας διαθέτει ένα αρκετά ενδιαφέρον επαγγελματικό βιογραφικό. Εργάστηκε στον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα, κατείχε υψηλές θέσεις σε εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων στη Σαγκάη και, σε παλαιότερο στάδιο της καριέρας της, φαίνεται ότι είχε περάσει και από την τηλεοπτική δημοσιογραφία. Το 2023 ανέλαβε τον έλεγχο της Megaspeed International, εταιρείας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Οι δύο Χουάνγκ είχαν συναντηθεί σε επαγγελματικές εκδηλώσεις. Το 2024 φωτογραφήθηκαν καθισμένοι δίπλα δίπλα σε εκδήλωση της Gigabyte, ενώ τον Μάιο του 2025 βρέθηκαν σε δείπνο στην Ταϊπέι. Αν επρόκειτο για κατασκοπικό μυθιστόρημα, αυτές θα ήταν πιθανότατα οι σκηνές που θα αναζητούσε ο αναγνώστης. Στην πραγματικότητα, οι φωτογραφίες δεν αποδεικνύουν τίποτα περισσότερο από απλές συναντήσεις.

Η προσωπική διάσταση της υπόθεσης απέκτησε δημοσιότητα όταν, την περασμένη Κυριακή, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, Λόρι, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1985. Ζήτησε συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσε στην οικογένειά του, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ευθέως στην Άλις Χουάνγκ.

Η ιστορία, όμως, δεν αφορά μόνο την προσωπική ζωή ενός δισεκατομμυριούχου. Η Megaspeed βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο βοήθησε κινεζικές εταιρείες να αποκτήσουν προηγμένους επεξεργαστές Nvidia, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Το Reuters εντόπισε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία θυγατρική της στην Ινδονησία εισήγαγε από το 2024 έως το 2026 εξοπλισμό Nvidia, μεταξύ άλλων επεξεργαστές H100. Οι εισαγωγές αυτές, πάντως, δεν αποδεικνύουν κάποια παραβίαση.

Τα συγκεκριμένα τσιπ αποτελούν πολύτιμο αγαθό στον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας. Η Ουάσιγκτον περιορίζει από το 2022 την εξαγωγή των πιο προηγμένων επεξεργαστών στο Πεκίνο, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Χουάνγκ, αντιθέτως, προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιστροφή της Nvidia στην τεράστια κινεζική αγορά. Διατηρεί μάλιστα στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επιχειρεί να πείσει για τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το ενδεχόμενο ο επικεφαλής της να αποτέλεσε στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών. Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λόγους να πιστεύει πως διέρρευσαν εταιρικά μυστικά ή πληροφορίες που αφορούν την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Αμερικανοί βουλευτές, ωστόσο, ζητούν να διευκρινιστεί τι γνώριζε ο Χουάνγκ για την επιχειρηματία και αν υπήρξε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Η ίδια η Άλις Χουάνγκ δεν έχει σχολιάσει τις καταγγελίες. Το διοικητικό συμβούλιο, από την πλευρά του, εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Χουάνγκ και δεν φαίνεται να εξετάζει την απομάκρυνσή του.

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι και το FBI ερευνά την υπόθεση. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι τηλεφώνησε προσωπικά στον Χουάνγκ και τον ρώτησε αν γνώριζε πως η γυναίκα ήταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κατάσκοπος. Ο επιχειρηματίας το αρνήθηκε. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος, χωρίς να περιμένει τα πορίσματα των ερευνών, δήλωσε ότι τον πιστεύει.