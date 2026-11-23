Θα βγάλουμε τελικά τα λουλούδια από τον βόθρο των σκουπιδιών; Τα λουλούδια, σε αυτή την περίπτωση ο καρπός της καλλιτεχνικής δημιουργίας, είναι αυτά που τελικά επωμίζονται το κόστος της εικόνας που έχει δημιουργηθεί για το Υφυπουργείο Πολιτισμού μετά τη δημοσιοποίηση της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των χορηγικών προγραμμάτων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Τα προβλήματα είναι πολλά και όχι άγνωστα σε πολλούς από αυτούς που παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν στην πολιτιστική σκηνή. Είναι φυσικά ευπρόσδεκτη η όποια ενέργεια ελέγχου, ωστόσο δεν νομίζω ότι πείθει, τη στήλη τουλάχιστον, για τα «οφέλη» που θα έρθουν με αυτή την έκθεση -εάν, δηλαδή, δεν παρθεί απόφαση να ασκήσουμε πολιτιστική πολιτική. Γιατί αυτό που τελικά παρουσιάζει η Ελεγκτική είναι ότι δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά το πεδίο του πολιτισμού και απλώς δημιουργούμε σχέσεις εξάρτησης που δεν καταφέρνουμε να τις ελέγξουμε ουσιαστικά αλλά παράλληλα σφίγγουμε το χαλινάρι -μήπως και βγουν κερδοφόροι χωρίς τη βοήθεια του κράτους. Εάν, για παράδειγμα, εισακουγόμασταν και δίδαμε τελικά το κίνητρο, μέσω της φοροελάφρυνσης, σε εταιρείες να χρηματοδοτούν πολιτιστικές δράσεις -ίσως- και να μην υπήρχε ο υπέρογκος όγκος των αιτήσεων ή το ζήτημα ότι δεν χρηματοδοτούνται όλοι οι φορείς με αξιόλογες προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τα όσα παρουσιάζει η Ελεγκτική, το θέμα είναι εάν η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη αρέσκεται και ικανοποιείται μόνο με τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις για χρηματοδότηση -που τώρα τελευταία υπόσχεται από αυτοκίνητα μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ποδοσφαιρικά σωματεία και δράσεις του Δήμου Πάφου.

1,1 εκατ. για εξαγγελία Χριστοδουλίδη

Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, μπορεί να μονοπώλησε το ενδιαφέρον η έκθεση της Ελεγκτικής, ωστόσο η Παρασκευή μάς επιφύλασσε νέες εκπλήξεις, αφού από τον τροποποιητικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή προκύπτουν πρόνοιες για νέες χορηγίες. Συγκεκριμένα, στον τροποποιητικό προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος εγκρίθηκε την Τρίτη από το Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπονται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €2,266 εκατ. για το Υφυπουργείο Πολιτισμού -από τις οποίες σχεδόν τα μισά χρήματα, €1,1 εκατ., προορίζονται για μία και μόνο χορηγία προς τον Δήμο Πάφου για την ανακαίνιση, αποκατάσταση και μετατροπή του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού Πάφου σε μουσείο. Το ποσό εγγράφεται στο κονδύλι «Διάφορες Επιχορηγήσεις» των κεντρικών γραφείων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, για το οποίο ο αρχικός προϋπολογισμός προέβλεπε μόλις €150.000. Με την προσθήκη άλλων €6.000 για τη στήριξη του Λαογραφικού Μουσείου Κορμακίτη, το εν λόγω κονδύλι εκτοξεύεται στο €1,256 εκατ., ξεπερνώντας το οκταπλάσιο της αρχικής πρόνοιας. Την ίδια στιγμή, για την πρόσθετη στήριξη δύο εκ των βασικότερων χορηγικών προγραμμάτων που αφορούν την καλλιτεχνική δημιουργία, του «ΘΥΜΕΛΗ» για το θέατρο και του «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» για τον χορό, προβλέπεται συνολικά το ποσό των €150.000.

Ως Παφίτης ο Πρόεδρός μας, προφανώς, έχει περισσότερη έγνοια τον τόπο του αφού υλοποιεί ακόμη μία υπόσχεση που έδωσε τον Ιούλιο του 2024, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Μητρόπολης Πάφου για τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, για το θέμα, είχε γνωστοποιήσει ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με την οικογένεια Νικολαΐδη για τη μετατροπή του χώρου σε εκθεσιακό χώρο. Όλο αυτό το διάστημα, βέβαια, ο Πρόεδρος δεν είχε προσδιορίσει το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης, με τον δημαρχεύων Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, να κάνει λόγο για διαδοχικές επαφές με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, υπολογίζοντας το αρχικό κόστος του έργου στις €65.000 και σημειώνοντας ότι η δαπάνη θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από το κράτος. Έξι ημέρες μετά τις δηλώσεις αυτές, στις 17 Νοεμβρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον τροποποιητικό προϋπολογισμό, στον οποίο προβλέπεται χορηγία ύψους €1,1 εκατ. προς τον Δήμο Πάφου. Με το υφυπουργείο, φυσικά, να ενεργεί άμεσα και να τον εντάσσει στον τροποποιητικό προϋπολογισμό του έτους.

Στηρίζουμε όντως τα φεστιβάλ;

Θυμίζουμε, δε, και τη χορηγία ύψους €150.000 που ενέκρινε ο Πρόεδρος τον περασμένο Μάιο για τη στήριξη του Pafos Aphrodite Festival, την ώρα που το χορηγικό πρόγραμμα φεστιβάλ τεχνών «ΚΥΠΡΙΑ», το οποίο έλεγξε η Ελεγκτική Υπηρεσία για τα έτη 2024-25, έχει ετήσιο προϋπολογισμό €600.000, με το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά φεστιβάλ για το 2026 να ανέρχεται στις €49.500, ακόμη και για προτάσεις που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 91 έως 100 μονάδες.

Φέτος, πρέπει να πούμε ότι εξασφάλισαν την απαιτούμενη βαθμολογία οι 35 από τις 39 έγκυρες αιτήσεις, ωστόσο χρηματοδοτήθηκαν μόλις 17 φεστιβάλ, με το συνολικό ποσό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης να ανέρχεται στις €575.328. Άλλες 18 αξιόλογες προτάσεις έμειναν εκτός χρηματοδότησης λόγω ανεπάρκειας του κονδυλίου.

Για μία και μόνο διοργάνωση στην Πάφο, λοιπόν, ο Πρόεδρος ενέκρινε ποσό υπερτριπλάσιο του ανώτατου ορίου χρηματοδότησης που θέτει το ίδιο το υφυπουργείο για τα φεστιβάλ τεχνών, ποσό που αντιστοιχεί στο 1/4 του ετήσιου προϋπολογισμού του «ΚΥΠΡΙΑ». Σημειώνουμε, πάντως, και την αναφορά του Υπουργικού Συμβουλίου, στην απόφασή του ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2025, που είχε εγκρίνει «για τελευταία φορά» την παραχώρηση της χορηγίας των €150.000 στο Pafos Aphrodite Festival, εξουσιοδοτώντας παράλληλα την τότε υφυπουργό Πολιτισμού να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους ένταξης της όπερας στις πολιτιστικές δράσεις.

Μιλήσαμε για υποστελέχωση;

Από την ολομέλεια της περασμένης εβδομάδας έχουμε και την ομόφωνη ψήφιση δύο τροποποιητικών νομοσχεδίων, με τα οποία μεταφέρονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υφυπουργείο Πολιτισμού οι αρμοδιότητες που αφορούν την κατάταξη και την προστασία της εμπορικής εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών. Όλα καλά ώς εδώ, έπρεπε άλλωστε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Ωστόσο, η υπηρεσιακή αλληλογραφία που συνοδεύει τα δύο νομοσχέδια και κατατέθηκε στη Βουλή αποκαλύπτει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη λειτουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τα οποία δεν είδαμε να προβληματίζουν ιδιαίτερα τους βουλευτές μας.

Σε επιστολή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2025, η τότε γενική διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού χαρακτήριζε τον τομέα κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού «εξαιρετικά υποστελεχωμένο», επισημαίνοντας ότι δύο από τα τρία άτομα που τον απάρτιζαν απασχολούνταν με το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, με τα συμβόλαιά τους να λήγουν τον Απρίλιο του 2026. Επικαλούμενη, παράλληλα, τις αυξημένες υποχρεώσεις του Τμήματος λόγω της επικείμενης κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (τη μόνη μας επιτυχία στον πολιτισμό αυτή τη χρονιά, σύμφωνα με την πλατφόρμα της κ. Πική), ζητούσε την ενίσχυσή του με δύο λειτουργούς, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων αλλά και ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας. Στην υπηρεσιακή αλληλογραφία, επίσης, γίνεται ρητή αναφορά στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και, συγκεκριμένα, στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, ωστόσο, με την τροποποίηση της νομοθεσίας, την προεδρία του Συμβουλίου Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών αναλαμβάνει ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την αντικατάσταση της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών από τη διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, το οποίο άλλωστε διαθέτει και την εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα κινηματογράφου. Στην πορεία, ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός διαφοροποιήθηκε. Γι' αυτό το θέμα και τις ανησυχίες περί αρμοδιοτήτων και ρόλων των επιμέρους Τμημάτων εικάζουμε ότι θα μας «λύσει» η δεύτερη έκθεση της Ελεγκτικής που θα αφορά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Μάριο Πετρίδη, τις λειτουργικές δαπάνες και θα εξετάζει την πιθανή ενοποίηση των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Κρατικό Αρχείο, Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας). Λέτε να μας λύσει και το θέμα της υποστελέχωσης;

Εμείς, πάντως, περιμένουμε τους βουλευτές τι θα πουν και τι θα πράξουν -γιατί από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αυτή τη χρονιά, είδαμε αρκετά. Και για να μην λέμε μόνο αρνητικά για την Ιφιγενείας, οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν γίνει βήματα, τουλάχιστον προκαταρκτικά, και για ένα άλλο θέμα που το περιμέναμε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αυτή, προς το παρόν, είναι η ελπιδοφόρα νότα για τα όσα συμβαίνουν στο κτήριο του Υφυπουργείου Πολιτισμού ή αλλιώς ο σπόρος που περιμένουμε να καρποφορήσει το λέλουδο, τον πολιτισμό.