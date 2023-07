Πού ακούμε podcast;

Τα πρώτα βασικά ευρήματα επικεντρώνονται στην πρωτιά του YouTube ως πλατφόρμας μετάδοσης podcast

Μπορεί μεν η μεγάλη έκρηξη των podcast κατά τη διάρκεια της πανδημίας να έχει καταλαγιάσει αλλά τα podcast ήρθαν για να μείνουν. Πώς ακριβώς εξελίσσονται; Είναι μια ερώτηση που μας απασχολεί συχνά.

Μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες έγινε τον περασμένο Απρίλιο από τις εταιρείες Cumulus Media, Signal Hill Insights και MARU/Matchbox σε 608 ακροατές εβδομαδιαίων podcast. Η έκθεσή τους εξετάζει θέματα όπως το ποια πλατφόρμα χρησιμοποιούν οι ακροατές, ποιες είναι οι τάσεις στο περιεχόμενο, ποιες οι αντιλήψεις για την ασφάλεια και την καταλληλότητα του περιεχομένου και πολλά άλλα.

Τα πρώτα βασικά ευρήματα επικεντρώνονται στην πρωτιά του YouTube ως πλατφόρμας μετάδοσης podcast. Όμως σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο το Facebook και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενισχύονται στον κόσμο των podcasts.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σε όλες τις ηλικίες, οι εβδομαδιαίοι ακροατές podcast αναφέρουν σταθερά το YouTube ως την πιο χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα podcast. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν το Spotify και το Apple Podcasts/iTunes.

Στη συνέχεια, την έκπληξη κάνει το Facebook που είναι η 4η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα για την πρόσβαση σε podcasts ισοβαθμώντας με το Google Podcasts (5%). Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν περισσότερο το Facebook για podcasts είναι ακόμη μεγαλύτερο μεταξύ των νεοεισερχόμενων στο podcast (9%), εκείνων που άρχισαν να ακούνε τον τελευταίο χρόνο και των 18-34 ετών (8%).

Ας σημειώσουμε όμως, ότι το Facebook είχε κάποτε μια ειδική υπηρεσία podcast η οποία τον περασμένο Ιούνιο έκλεισε. Γιατί λοιπόν οι ακροατές podcast εξακολουθούν να αναφέρουν το Facebook ως πλατφόρμα podcast; Γιατί πιθανότατα εκεί βλέπουν την προώθηση των podcasts.

Οι δημιουργοί podcast αναρτούν συνδέσμους σε άλλες πλατφόρμες, για παράδειγμα είναι το podcast στο Spotify και ο δημιουργός κάνει μια ανάρτηση στο Facebook για να το διαφημίσει. Και κατόπιν οι ακροατές συνδέουν το podcast με το Facebook γιατί εκεί το είδαν. Ο καταναλωτής βλέπει τον σύνδεσμο (ή τη διαφήμιση) και στη συνέχεια κάνει κλικ για να ακούσει.

Μία ακόμα πτυχή είναι ότι οι ακροατές podcast αναζητούν να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους δημιουργούς και εκπομπές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, οι μισοί περίπου από τους ακροατές ακολουθούν τους αγαπημένους τους δημιουργούς και στα social εκτός από τις πλατφόρμες podcast.

Αναλύοντας τα στοιχεία ανά πλατφόρμα, το 55% όσων ακολουθούν τους αγαπημένους τους δημιουργούς στα κοινωνικά δίκτυα το κάνουν στο Facebook και το YouTube. Το Instagram είναι τρίτο με 52%, ακολουθούμενο από το Twitter (43%) και το TikTok (24%).

Και για να γυρίσουμε στη δημοφιλία του YouTube που είναι και δεν είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης (για μένα σίγουρα είναι), κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους οι ακροατές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το YouTube ως πλατφόρμας podcast είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά που το κάνουν social media. Δηλαδή τα σχόλια, τα likes, η συζήτηση μεταξύ χρηστών κ.λπ.

Έτσι, το 13% των εβδομαδιαίων ακροατών podcast δηλώνει ικανοποιημένο από τις «συστάσεις» του YouTube. Στο 13% αρέσουν τα σχόλια και η κοινότητα. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι ακροατές θα πλήρωναν για να επικοινωνήσουν: το 23% των ακροατών θα πλήρωνε για να έχει μια συνδρομή σε ένα podcast που θα του έδινε πρόσβαση σε ζωντανές συζητήσεις με τον δημιουργό και το 19% θα πλήρωνε για μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων ή Ask Me Anything (AMA) με τον δημιουργό στο Reddit.

Αυτά βέβαια σε χώρες μακρινές γιατί όπως ξέρουμε καλά, αντίστοιχη αγορά εδώ δεν υπάρχει και ούτε καν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Άρα όποιος κάνει podcast το κάνει για το κέφι του και μόνο και γι' αυτό καλό θα είναι να του βάζουμε κανένα αστεράκι… Ξεκινώντας από εμένα.

Από σήμερα θα βρείτε ένα QR code που θα σας βγάζει απ' ευθείας στο κανάλι στο Spotify. Οπότε όχι μόνο να με διαβάζετε αλλά και να με ακούτε αν θέλετε. Σας εύχομαι στην παραλία.