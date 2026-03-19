Τι καταλαβαίνουμε από τη διοικητική αναδόμηση της Royal Academy of Arts για το μέλλον των πολιτιστικών θεσμών

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 11:00

Ενόσω στην Κύπρο περιμένουμε ακόμη τους αξιολογητές για το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» για την επιβίωση των καλλιτεχνών, η Royal Academy of Arts του Λονδίνου προχωρά σε διοικητική αναδόμηση, αναδεικνύοντας ένα μοντέλο όπου η επιβίωση συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια.

Την ώρα που στην Κύπρο καλλιτέχνες και οργανισμοί περιμένουν εναγωνιωδώς τις λίστες με τα ονόματα των αξιολογητών για το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», το οποίο, παρά τις εξαγγελίες για τις 9 Μαρτίου, παραμένει σε εκκρεμότητα, η διεθνής σκηνή κινείται με όρους στρατηγικής επιβίωσης. Το μοντέλο αναδιοργάνωσης της Royal Academy of Arts (RA) του Λονδίνου, με τους ταυτόχρονους διορισμούς τριών γυναικών σε καίριες θέσεις, δείχνει πώς ένας ιστορικός θεσμός επιχειρεί να θωρακιστεί απέναντι στην κρίση χωρίς να αναμένει κρατικά σωσίβια.

Συγκεκριμένα, η Ακαδημία ανακοίνωσε την τοποθέτηση της Helen Legg στη θέση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας, πλαισιωμένη από τη Livia Evans ως Εμπορική Διευθύντρια και τη Lamia Dabboussy ως Διευθύντρια Brand και Κοινού. Η νέα αυτή ηγετική ομάδα, που αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον Ιούνιο του 2026, διαμορφώνεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για τον οργανισμό, μετά τη μείωση του προσωπικού κατά 15% το 2025, όπως σημειώνεται στην Art Newspaper.

Royal Academy of Arts: Ένα ανεξάρτητο μοντέλο υπό πίεση

Αρχικά, να πούμε ότι η Royal Academy of Arts δεν λειτουργεί ως ένα τυπικό δημόσιο μουσείο. Από την ίδρυσή της το 1768, παραμένει ένας ανεξάρτητος οργανισμός, διοικούμενος από καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες και χωρίς άμεση κρατική χρηματοδότηση, βασιζόμενος σε εισιτήρια, δωρεές, χορηγίες και εμπορικές δραστηριότητες. Αυτό το μοντέλο, που για χρόνια θεωρείτο πλεονέκτημα ευελιξίας, την καθιστά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευάλωτη σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Όπως σημειώνεται στην Art Newspaper, η Ακαδημία βρέθηκε τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες κορυφώθηκαν το 2025 με μείωση του προσωπικού κατά 15%, αφού δεν αναπληρώνονταν κενές θέσεις, ενώ έγιναν και απολύσεις, αναγκαστικές ή και εθελούσιες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο οργανισμός αναγκάστηκε να ενισχύσει ενεργά τις πηγές εσόδων του, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, σε δημοπρασία έργων από Ακαδημαϊκούς και επίτιμα μέλη, η οποία απέφερε περίπου 2,1 εκατομμύρια βρετανικές λίρες.

Η συγκυρία αυτή, βέβαια, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που αφορά μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα διεθνώς, τα οποία καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη λειτουργία τους σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και μεταβαλλόμενων μοντέλων χρηματοδότησης. Στην περίπτωση της Royal Academy, η απουσία κρατικής στήριξης καθιστά αυτή τη διαδικασία αναγκαιότητα και όχι επιλογή.

Πρόγραμμα, έσοδα, κοινό: Το προφίλ της «τριάδας»

Πριν από τους ίδιους τους διορισμούς, έχει σημασία να δούμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις σε έναν οργανισμό όπως η Royal Academy. Σε αντίθεση με τα περισσότερα δημόσια μουσεία, η RA διοικείται από τους ίδιους τους Ακαδημαϊκούς, δηλαδή εν ενεργεία καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, οι οποίοι εκλέγουν τη διοίκηση και καθορίζουν τη γενική κατεύθυνση του ιδρύματος. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τη διοικητική ηγεσία, με επικεφαλής τον Γραμματέα και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ οι στρατηγικές αποφάσεις και οι διορισμοί επικυρώνονται από το Συμβούλιο των Ακαδημαϊκών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή της νέας ηγετικής ομάδας δεν αποτελεί μια απλή διοικητική πράξη, αλλά μια συνειδητή επιλογή κατεύθυνσης, που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καλλιτεχνική αυτονομία και την οικονομική επιβίωση.

Η επιλογή της Helen Legg ως Καλλιτεχνικής Διευθύντριας φέρει βαρύνουσα σημασία. Σύμφωνα με την Art Newspaper, η Legg διακρίνεται για την ικανότητά της να μεταμορφώνει οργανισμούς, όπως απέδειξε κατά την οκταετή θητεία της στο Spike Island (2010–2018), όπου μετέτρεψε ένα τοπικό κέντρο σε διεθνή πόλο έλξης, και αργότερα ως διευθύντρια της Tate Liverpool. Όπως υπογραμμίζει το Artlyst, η Legg διαθέτει μια σπάνια «επιμελητική ευφυΐα» που αποφεύγει την ελιτίστικη γλώσσα –έχοντας αναδείξει καλλιτέχνες που αργότερα κέρδισαν το Turner Prize, όπως η Lubaina Himid– ενώ η εμπειρία της στις κτιριακές αναπλάσεις θεωρείται κρίσιμη για τη φυσική εξέλιξη της Ακαδημίας.

Δίπλα της, η Livia Evans αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής Διευθύντριας. Φέρνει μαζί της την πολύτιμη εμπειρία που αποκόμισε ως Head of Commercial στο V&A, όπου είχε την ευθύνη για τη μεγιστοποίηση των εσόδων μέσω στρατηγικών συνεργασιών, αλλά και την πρόσφατη θητεία της στην John Lewis Partnership, η οποία ενισχύει το εμπορικό της προφίλ. Σε έναν οργανισμό που το 2025 αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δημοπρασίες έργων για να καλύψει τρύπες 2,1 εκατομμυρίων λιρών, η αποστολή της Evans είναι ξεκάθαρη: η δημιουργία νέων πηγών εσόδων από δωρεές και χορηγίες, χωρίς να αλλοιωθεί το κύρος του ιστορικού θεσμού

Την τριάδα συμπληρώνει η Lamia Dabboussy, η οποία μετακινείται στην Ακαδημία έχοντας διατελέσει πρόσφατα Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Museum of Contemporary Art (MCA) της Αυστραλίας, ενώ προηγουμένως κατείχε τη θέση της Strategic Executive for Arts and Culture στο BBC. Ως ειδική στην προσέγγιση νέων ακροατηρίων, η Dabboussy καλείται από τη θέση της Διευθύντριας Brand και Κοινού να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της Ακαδημίας με τους επισκέπτες. Η στρατηγική της, σύμφωνα με το Artlyst, στοχεύει στην προσέλκυση ενός πιο δυναμικού και ποικιλόμορφου κοινού, διασφαλίζοντας ότι η RA δεν θα παραμείνει ένας κλειστός κύκλος ακαδημαϊκών, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που επικοινωνεί ουσιαστικά με την εποχή του.

Το στοίχημα της βιωσιμότητας

Στοίχημα για τη νέα ηγετική ομάδα της RA είναι η διατήρηση της ταυτότητας της παλαιότερης δωρεάν σχολής τέχνης μέσα από την οικονομική ανεξαρτησία. Για εμάς, το στοίχημα παραμένει η απεμπλοκή από τις λίστες του Υφυπουργείου και η αναζήτηση ενός μοντέλου που δεν θα καταρρέει κάθε φορά που μια γραφειοκρατική διαδικασία καθυστερεί.

Όπως σημειώνει το Artlyst, η έλλειψη κρατικών πόρων συγκεντρώνει αναγκαστικά την προσοχή στην εμπορική βιωσιμότητα, με τρόπους που τα δημόσια ιδρύματα συχνά δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Royal Academy δεν περιμένει παθητικά την οικονομική ανάκαμψη, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της, επενδύοντας σε μια ηγετική ομάδα που καλείται να συνδέσει την καλλιτεχνική αξία με ένα βιώσιμο και εξωστρεφές μοντέλο.