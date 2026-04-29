On Bodies 2026: Χορεύοντας την «Αφθονία»

Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 18:10

Η Στέγη Χορού Λευκωσίας διοργανώνει το φεστιβάλ On Bodies 2026 που θα πραγματοποιηθεί στις 15–17 Μαΐου 2026. Το φεστιβάλ On Bodies είναι ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ χορού και performance της Κύπρου με επίκεντρο τα τελευταία χρόνια τη σύνδεση της τέχνης του χορού με τη σημερινή πραγματικότητα.

Κτίζοντας πάνω στις προηγούμενες θεματικές της επούλωσης και της ανθεκτικότητας, η έκδοση του 2026 ασχολείται με τη συνθήκη της ΑΦΘΟΝΙΑΣ: την κατάσταση της πληρότητας, του πλούτου και της ευημερίας σε προσωπικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από περιορισμούς, περικοπές προϋπολογισμών, καταστροφές και συγκρούσεις τόσο τοπικά όσο και παγκοσμίως, το φεστιβάλ στοχεύει στη διερεύνηση του τι συνιστά την αφθονία — είτε πρόκειται για πόρους, ευκαιρίες, κοινότητες, αλληλεγγύη, ανθούντα οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, εσωτερική γαλήνη και/ή αισιοδοξία. Μέσω παραστάσεων, εργαστηρίων, συζητήσεων και πάρτι, επιδιώκουμε να εξερευνήσουμε και να ερμηνεύσουμε την αφθονία καλλιτεχνικά, δραματουργικά και κοινωνικά, τονίζοντας τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε περισσότερα από αυτά που πραγματικά μας στηρίζουν.

Πώς προσελκύουμε, πώς αναζητούμε, πώς εκδηλώνουμε την αφθονία; Ποιες αξίες χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ; Ποια άτομα και ποιες κοινότητες/ομάδες θέλουμε να έχουμε δίπλα μας; Αφθονία σε τι και για ποιον; Τι υπάρχει ήδη εδώ για εμάς;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονη χορογραφία, διαδραστικά έργα, αυτοσχεδιασμούς και performance lectures από καλλιτέχνες της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ενσωματώνοντας διάφορες μορφές παραστάσεων σύγχρονης χορογραφίας (έργα σκηνής, διαδραστικές/συμμετοχικές δημιουργίες, αυτοσχεδιαστικά έργα, performance lectures, κ.α) προσβλέπουμε στην κριτική συσχέτιση με τις ανησυχίες και προβληματισμούς που υπάρχουν στις μέρες μας. Το φετινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει προτάσεις από νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες από Κύπρο και εξωτερικό, καθώς και εργαστήρια, συζητήσεις και πάρτι. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στην κύρια σκηνή της Στέγης Χορού Λευκωσίας.

Το συνολικό πρόγραμμα του φεστιβάλ επιμελήθηκε ο Πέτρος Κονναρής και τα κομμάτια από το ανοιχτό κάλεσμα επιλέχθηκαν μαζί με τους Αριάννα Οικονόμου, Μάριο Κτωρίδη και Διαμάντω Χατζηζαχαρία. Την Παρασκευή 15.5 ξεκινάμε με μια συζήτηση για τις Τέχνες και την Αφθονία με τον Πέτρο Κονναρή και την Έλενα Αγαθοκλέους, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ. Στη συνέχεια ακολουθεί το περφόρμανς THE MULTIPLICITY OF THE OTHER από την Ixchel Mendoza Hernandez (Μεξικό/Γερμανία), η οποία εξερευνά ένα σώμα σε συνεχή μεταβολή, ενσαρκώνοντας την ετερότητα που βρίσκεται μέσα μας και αναστοχάζοντας τη δόμηση του Άλλου και του Εαυτού. Συνεχίζουμε με τους Jasmina Križaj & Simon Wehrli (Σλοβενία/Ελβετία) και το (Shakira, Shakira), όπου το δίδυμο, μέσω του διακριτικού χιούμορ και μιας πινελιάς italo disco, μεταμορφώνει τη σκηνή σε μήτρα και τη λεκάνη ως την πηγή κάθε κίνησης. Τέλος, ο Δημήτρης Χειμώνας (Κύπρος) με το Sprt!, μια χορογραφημένη performance-lecture που είναι εν μέρει ένα παιχνίδι με τη γλώσσα, εν μέρει ένα παιχνίδι με το σώμα, ξεκινώντας από την κυπριακή ονοματοποιητική λέξη.

Το Σάββατο 16.5, η Campos Culture And Arts (Κύπρος) ανοίγει τη βραδιά με την παράσταση My _ _ _ing Body, μια σωματική/παραστατική επανεξέταση αυτοαναφορικών ερωτημάτων που είχαν αρχικά προσεγγιστεί το 2012 στο No_Body Festival, στο έργο My Dying Body. Συνεχίζουμε με το σόλο Answered. του Collins Ugo (Νιγηρία/Κύπρος), το οποίο βασίζεται σε τέσσερα χαλιά σε διάταξη 2×2: Time, Footwork, Distribution και Repair. Η βραδιά ολοκληρώνεται με τ@ Eevi Tolvanen (Φινλανδία) και το tender, το οποίο αμφισβητεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για το πώς πρέπει να μοιάζει η τρυφερότητα. Το tender θα είναι το αποτέλεσμα ενός πενθήμερου εργαστηρίου με τοπικ@ queer και τρανς άτομα, με επίκεντρο τις βιωμένες ιστορίες, τη διαγενεακή σύνδεση και τη φροντίδα ως κάτι προσωπικό, πολιτικό και συλλογικό. Η παράσταση μετατρέπεται σταδιακά σε πάρτι.

Την Κυριακή 17.5, η Ανδρονίκη Μαραθάκη (Ελλάδα) με το έργο Η καρδιά μου ως αντίδοτο: πρακτικές αλληλεγγύης, μια συνεχής προσπάθεια των Σωμάτων μας να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον, αυτή η παράσταση μας προσκαλεί στις πιο διαισθητικές, μυστηριώδεις και αόρατες διαστάσεις του χορού και της ύπαρξής μας. Κλείνουμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ με την καθιέρωση μιας νέας παράδοσης της Στέγης Χορού Λευκωσίας, αυτής των Επίτιμων Μελών. Πρόκειται για μια πράξη ευγνωμοσύνης, αναγνώρισης και συμμαχίας που τιμά όσους έχουν περπατήσει δίπλα μας και των οποίων η δέσμευση διασφαλίζει το όραμά μας. Σε αυτό το πνεύμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης καλωσορίζει θερμά ως πρώτα Επίτιμα Μέλη μας την Ελένη Μαύρου, την Ανίτα Μιχαηλίδη και την Έλενα Περικλέους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 15 Μαΐου

19:00 – Συζήτηση: Τέχνες και Αφθονία

20:00 – Παραστάσεις:

Ixchel Mendoza Hernandez – THE MULTIPLICITY OF THE OTHER

Jasmina Križaj & Simon Wehrli – (Shakira, Shakira)

Δημήτρης Χειμώνας – Sprt!

Σάββατο 16 Μαΐου | 20:00

Campos Culture And Arts – My _ _ _ing Body

Collins Ugo – Answered.

Eevi Tolvanen – tender

Μετά τις παραστάσεις: το tender μετατρέπεται σε πάρτι.

Κυριακή 17 Μαΐου | 20:00

Ανδρονίκη Μαραθάκη – My Heart as an Antidote: Practices of Solidarity

Μετά: Τελετή αναγόρευσης επίτιμων μελών (Ελένη Μαύρου, Ανίτα Μιχαηλίδη, Έλενα Περικλέους)

ΠΡΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

tender εργαστήριο με Eevi Tolvanen (9–13 Μαΐου)

Παρουσίαση THE MULTIPLICITY OF THE OTHER στη Λεμεσό (14 Μαΐου)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Στέγη Χορού Λευκωσίας

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 20:00

Εισιτήρια: €12 / €10 (μειωμένο)/ Μειωμένο για: φοιτητές, ΑμεΑ, συνταξιούχους, φίλους Στέγης/ Κωδικός: REDUCED/OB26

https://dancehouselefkosia.com/events-2/

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διοργάνωση: Στέγη Χορού Λευκωσίας

Θεσμικός Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού

Υποστηρικτής: Goethe-Institut

Συνεργάτης: Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ