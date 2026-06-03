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«Οι συλλογές μας πέρα από το Μουσείο» | Flash tattoos και μουσική για το Voice for Autism στο Πολιτιστικό Τραπέζης Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 16:12
«Οι συλλογές μας πέρα από το Μουσείο» | Flash tattoos και μουσική για το Voice for Autism στο Πολιτιστικό Τραπέζης Κύπρου

Μια εναλλακτική βραδιά γεμάτη μουσική, εργαστήρια, flash tattoos εμπνευσμένα από τις συλλογές του BoCCF και φιλανθρωπικό σκοπό διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στο αμφιθέατρό του.

Οι συλλογές των μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου (ΠΙΤΚ) βγαίνουν έξω από τους παραδοσιακούς τους χώρους και μεταφέρονται στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Ιδρύματος στη Λευκωσία, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, από τις 18.00 έως τις 23.00.

Η πρωτότυπη αυτή εκδήλωση υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό, περιλαμβάνοντας ζωντανή μουσική, δημιουργικά εργαστήρια, δωρεάν θεματικό φωτογραφικό θάλαμο (photo booth) με θέμα το μουσείο, καθώς και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Flash Tattoos για καλό σκοπό

Κεντρικό κομμάτι της βραδιάς αποτελούν τα flash tattoos, τα σχέδια των οποίων είναι άμεσα εμπνευσμένα από τις ιστορικές συλλογές του BoCCF. Τα σχέδια έχουν επιμεληθεί γνωστοί επαγγελματίες δερματοστιξίας, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκδήλωση:

  • @nicolevolt.tattoo

  • @eliztattooart

  • @flyla_tattoo

  • @braveheart_ink

Η τιμή για κάθε flash tattoo έχει οριστεί στα 40€ και περιλαμβάνει ένα δωρεάν ποτό. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα έσοδα από τα τατουάζ θα διατεθούν στον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Voice for Autism». Τα διαθέσιμα σχέδια θα αναρτηθούν σύντομα στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.

Κοινωνική προσφορά και στήριξη

Τα ποτά και τα ροφήματα της βραδιάς θα προσφέρονται από το True Heart Café, μια κοινωνική επιχείρηση που είναι αφιερωμένη στην άρση των εμποδίων και την ενσωμάτωση ατόμων με αυτισμό και άλλες ανάγκες υποστήριξης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στις εταιρείες Tattools & Anso Supplies για την έμπρακτη στήριξή τους προς τους καλλιτέχνες δερματοστιξίας και τη συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση αυτής της φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026

Ώρα: 18.00 - 23.00

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένη, Λευκωσία

Είσοδος Ελεύθερη.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
ΑΤΖΕΝΤΑ
FLASH TATTOOS
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