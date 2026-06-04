«ASK PAY TRUST»: Οι συνθήκες εργασίας στον πολιτισμό στο επίκεντρο ημερίδας στη Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 12:36

Μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν ζητήματα όπως οι δίκαιες αμοιβές, η κοινωνική προστασία, η επαγγελματική αναγνώριση των καλλιτεχνών και οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τις συνθήκες εργασίας στον πολιτιστικό τομέα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χώρου και τις πολιτικές που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωσή τους θέτει στο επίκεντρο η δημόσια συνάντηση «ASK PAY TRUST - Προς Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας στον Πολιτιστικό Τομέα», που διοργανώνουν το Larnaka2030, το D6 και το Culture Action Europe στις 10 Ιουνίου στη Λάρνακα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αλληλοδιδασκαλείο Αγίου Λαζάρου και θα φέρει κοντά καλλιτέχνες, πολιτιστικούς οργανισμούς, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής από την Κύπρο και το εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τη συζήτηση γύρω από τις εργασιακές συνθήκες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν ζητήματα όπως οι δίκαιες αμοιβές, η κοινωνική προστασία, η επαγγελματική αναγνώριση των καλλιτεχνών και οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του πολιτιστικού τομέα και θα προωθήσουν πιο δίκαιες και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του χώρου.

Πληροφορίες

«ASK PAY TRUST - Προς Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας στον Πολιτιστικό Τομέα»

Ημερομηνία: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 09.00-18.00

Τοποθεσία: Αλληλοδιδασκαλείο Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη προκράτηση θέσης μέσω της σχετικής φόρμας εγγραφής [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0x9hdvJUHAyQ5eQgeT--dMh0KEsJr4irgb3xiOFg8DitCw/viewform]