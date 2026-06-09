27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου | Φινάλε με την παράσταση TEMPO από τη Φινλανδία

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 12:00

Μέσα από έναν συνδυασμό χορού, θεάτρου και σκηνικών ψευδαισθήσεων, η παράσταση προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί πώς βιώνουμε τον χρόνο και πώς αυτός διαμορφώνει την καθημερινή μας εμπειρία.

Το 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου, που παρουσιάζεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, ολοκληρώνει την πορεία του την Κυριακή 21 Ιουνίου με την παράσταση TEMPO των Kalle Nio και Fernando Melo από τη Φινλανδία.

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε δυναμικά, προσφέροντας στο κοινό έντονες και εντυπωσιακές χορευτικές εμπειρίες από σημαντικούς δημιουργούς της διεθνούς και κυπριακής σκηνής. Οι παραστάσεις που παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα γέμισαν το Θέατρο Ριάλτο με ενέργεια, συγκίνηση και δημιουργικό διάλογο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σημασία του Φεστιβάλ ως σημείου συνάντησης σύγχρονων χορογραφικών φωνών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η αυλαία της 27ης διοργάνωσης πέφτει με το TEMPO, μια διεθνή συμπαραγωγή που εξερευνά την έννοια του χρόνου, την αίσθηση της διάρκειας, την επιτάχυνση, την επιβράδυνση και την παύση του. Μέσα από έναν συνδυασμό χορού, θεάτρου και σκηνικών ψευδαισθήσεων, η παράσταση προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί πώς βιώνουμε τον χρόνο και πώς αυτός διαμορφώνει την καθημερινή μας εμπειρία.

Το TEMPO αποτελεί την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη, εικαστικού καλλιτέχνη και μάγου Kalle Nio με τον χορογράφο Fernando Melo. Βασισμένο σε κείμενο του Harry Salmenniemi, το έργο συνδυάζει λεκτικές και άφωνες σκηνές, όπου ο χρόνος επιβραδύνεται, αντιστρέφεται ή μοιάζει να σταματά εντελώς. Η μουσική του Samuli Kosminen λειτουργεί ως οργανικό μέρος της σκηνικής σύνθεσης, ενισχύοντας τη διαρκή μετατόπιση ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό.

Ο Βραζιλιάνος χορογράφος Fernando Melo, με σημαντική διεθνή παρουσία σε κορυφαίες ομάδες χορού και όπερας της Ευρώπης, δημιουργεί μια χορογραφία που αψηφά τη βαρύτητα και τη γραμμική αντίληψη του χρόνου. Επί σκηνής, η Σλοβένα χορεύτρια και μαριονετίστρια Barbara Kanc, ο Ιταλός χορευτής Luigi Sardone και ο Σουηδός χορευτής-ακροβάτης Winston Reynolds κινούνται σε ένα πεδίο ανάμεσα στον χορό, το θέατρο και τα ακροβατικά, δημιουργώντας εικόνες που αγγίζουν τα όρια του αδύνατου.

Ο Kalle Nio θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης φινλανδικής σκηνής, γνωστός για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει το οπτικό θέατρο, τον κινηματογράφο, το σύγχρονο τσίρκο και τη μαγεία. Μέσα από το έργο του και την ομάδα WHS έχει παρουσιάσει παραγωγές σε περισσότερα από 200 θέατρα και 40 χώρες διεθνώς.

Μετά το τέλος της παράστασης, στις 21:30, το κοινό προσκαλείται στο υπαίθριο μπαρ του Θεάτρου Ριάλτο για το closing party του CCDF με μουσική από τον DJ D-Prank. Μια γιορτινή βραδιά που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της 27ης διοργάνωσης, φέρνοντας κοντά κοινό, καλλιτέχνες και συντελεστές για ένα τελευταίο καλοκαιρινό αντάμωμα, πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο καλοκαίρι.

Συντελεστές

Ιδέα: Nio, Melo & Salmenniemi

Σκηνοθεσία: Kalle Nio

Χορογραφία: Fernando Melo

Κείμενο: Harry Salmenniemi

Ερμηνεία: Barbara Kanc, Winston Reynolds, Luigi Sardone, Iiro Näkki

Μουσική & Σχεδιασμός Ήχου: Samuli Kosminen

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Georgina Spencer

Σχεδιασμός Φωτισμού: Johannes Hallikas

Ιστοσελίδα: https://www.yelloweverything.com/tempo / https://kallenio.com/tempo

Διάρκεια: 60'

Περιορισμός ηλικίας: 8+

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ συνεχίζεται με τις παραστάσεις, όλες με έναρξη στις 20:30:

10 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο SIRENS – Ermira Goro (Ελλάδα)

SIRENS – Ermira Goro (Ελλάδα) 13 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

15 Ιουνίου | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ODE – Έλενα Αντωνίου (Κύπρος)

ODE – Έλενα Αντωνίου (Κύπρος) 18 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο THE DOG DAYS ARE OVER 2.0 – Jan Martens (Βέλγιο)

THE DOG DAYS ARE OVER 2.0 – Jan Martens (Βέλγιο) 21 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο TEMPO – Kalle Nio & Fernando Melo (Φινλανδία)

Εισιτήριο: €10 για κάθε παράσταση

E-ticket: https://rialto.interticket.com/programseries/ccdf27-20

Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -15:00)

* Δωρεάν είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους, ΑμεΑ και επαγγελματίες στον τομέα του χορού.