FALLBACK: Η νέα χορογραφική δουλειά της Διαμάντως Χατζηζαχαρία

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 15:10

Το FALLBACK δημιουργήθηκε μέσα σε έναν διαλυμένο κόσμο ως μια εναλλακτική εκδοχή του αρχικού σχεδίου. Ως κάτι στο οποίο μπορεί κανείς να στηριχθεί όταν η σταθερότητα καταρρέει.

Το έργο προκύπτει μέσα από την έρευνά μου γύρω από τις δυνατότητες του ομαδικού χορού, τόσο ως κινητικής πρακτικής όσο και ως πλαισίου διερεύνησης της συλλογικότητας. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με τη βία, διαπραγματεύεται την ευθύνη και επαναπροσδιορίζει το αίσθημα του ανήκειν όταν η «ρωγμή» γεννιέται από το εσωτερικό της.

Ριζωμένο στην κυπριακή παράδοση, το έργο αντλεί από τη συλλογική μνήμη και τη σωματική γνώση, μετατρέποντάς τες σε ζωντανό υλικό που επανασυντίθεται μέσα από τη σύγχρονη χορογραφική πρακτική.

Το FALLBACK θέτει ένα θεμελιώδες ερώτημα: τι απομένει όταν η βεβαιότητα χάνεται; Και είναι άραγε το να ξεκινάς ξανά ή απλώς να συνεχίζεις κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι;

Δημιουργική Ομάδα

Χορογραφία: Διαμάντω Χατζηζαχαρία, σε συνεργασία με τις χορεύτριες

Ερμηνεία: Γεωργία Κωνσταντίνου (Κλαρκ), Τζούλη Χαραλαμπίδου, Ελίνα Καρακώστα, Μαρία Σάββα, Τώνια Κυριάκου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Μουσική: Μάρκος Σουκιούρογλου

Βοηθός χορογράφου: Μαρίτα Αναστάση

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Ενδυματολογία: Κατερίνα Ττάκκα

Φωτογραφίες: Αντρέας Νικολάου

Γραφιστικός σχεδιασμός: Βαγγέλης Αγγελίδης

Θερμές ευχαριστίες στη Στέγη Χορού Λευκωσίας και στον Τεχνοχώρο ΕΘΑΛ.

Η παράσταση χρηματοδοτείται από το χορηγικό πρόγραμμα «Τερψιχόρη 2026» του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί μέρος του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Παραστάσεις

Λευκωσία

19 & 20 Ιουνίου 2026 | 20:30

Στέγη Χορού Λευκωσίας

Παρθενώνος 25, Άγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία

Λεμεσός

21 Ιουνίου 2026 | 19:00

Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, 3840 Λεμεσός

Εισιτήρια

€12 κανονικό

€7 μειωμένο (χορευτές, φοιτητές, μαθητές και άτομα με αναπηρία)

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