Coastal Urban Futures: Τριήμερη έκθεση και πρόγραμμα παράλληλων δράσεων για το μέλλον της παράκτιας ζώνης της Λάρνακας

Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 09:10

Η τριήμερη διοργάνωση συνδυάζει αστικό σχεδιασμό, θαλάσσιες επιστήμες και συμμετοχικές δράσεις, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επόμενη μέρα της παράκτιας ζώνης.

Μα τι γίνεται στην ακτή;

Εννά μπορώ να ζω στη πόλη σε λία χρόνια;

Γιατι να με κόφτει η κλιματική αλλαγή, τα κύματα τζαι η διάβρωση;

Εννά έχουμε δημόσια ακτή σε λία χρόνια;

Γιατι να με κόφτουν τα “φύτζια”;

Τι γίνεται αν δεν έσιει πουλιά στην ακτή;

Το Coastal Urban Futures είναι μια τριήμερη έκθεση με παράλληλες δράσεις, ανοιχτή στο κοινό, που πραγματοποιείται στην παράκτια ζώνη της Λάρνακας. Συνδυάζει συνεργατικές πρακτικές αστικού σχεδιασμού, με τις θαλάσσιες επιστήμες, την έρευνα και τη συμμετοχή για να διερευνήσει εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον της ακτής μέσα από σχέδια, συζητήσεις, αφηγήσεις, προβολές, περιηγήσεις και ακροάσεις. Την έκθεση επιμελείται η Χάρις Νίκα με βοηθό επιμελήτρια τη Νίκολα Μητροπούλου.

Το έργο εστιάζει στην παράκτια ζώνη της Λάρνακας, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για ανάπτυξη. Εξετάζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν από τα μεγάλης κλίμακας σχέδια για ανάπτυξη της περιοχής. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη μείωση της προσιτής στέγης, τη συρρίκνωση της ακτής ως δημόσιο χώρο, την αυξημένη ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Απαντώντας σε αυτές τις προκλήσεις, η έκθεση προτείνει εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον της ακτής, μέσα από τα οποία η παράκτια ζώνη επαναπροσδιορίζεται ως χώρος φροντίδας και συνύπαρξης.

Φωτογραφία Χάρις Νίκα

Το έργο εξελίχθηκε σε διάστημα εννέα μηνών και βασίζεται σε μια συνεργατική διαδικασία μεταξύ ειδικών από διαφορετικά πεδία, νέων αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων και κατοίκων της περιοχής. Μέσα από εργαστήρια, συζητήσεις και έρευνα, διαμορφώθηκαν διαφορετικές μορφές γνώσης που τροφοδότησαν τη δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων για τη μεταμόρφωση της ακτής.

Ταυτόχρονα, μέσω των δράσεων του παράλληλου προγράμματος, το έργο συνδέει τις τοπικές πραγματικότητες με ευρύτερα, σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα προβολών ταινιών σε επιμέλεια της Cindy Chehab (ncineclub), μια ακρόαση/ηχοτόπιο από την Ανδρομάχη Γκούλια σε συνεργασία με τα Pyrgatory Studios, μια ανοιχτή συζήτηση με τον Δημήτρη Σταγωνά, τη Μαρία Χατζημιχαήλ, την Άννα Παπαδοπούλου, τη Στάλω Λεοντίου και τον Ανδρέα Παναγίδη, μια ποδηλατική περιήγηση με το OPU Collective και αφηγήσεις με τη Νάγια Τ. Καρακώστα, τη Νίκολα Μητροπούλου και τη Μύριαμ Γκατ.

Το Coastal Urban Futures επιλέχθηκε ως Lighthouse Project στο πλαίσιο του προγράμματος TIDAL ArtS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.’

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες: 19 - 21 Ιουνίου 2026

Τοποθεσίες: EVOHK Artist-Run Space, Περιοχή Πρώην Διυλιστηρίων, Πλατεία Κάστρου-Αποβάθρας