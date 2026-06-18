Τελετή Απονομής Βραβείου «Γ.Φ. Πιερίδης» για το 2025

Δημοσιεύθηκε 18.06.2026 09:00

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ) διοργανώνει την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, στις 19:30, στην αίθουσα «Καστελλιώτισσα» (Αγίου Μάρωνα, Λευκωσία 1010), την Τελετή Απονομής του Βραβείου «Γ. Φ. Πιερίδης» για το έτος 2025 στον λογοτέχνη Κώστα Λυμπουρή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τον Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κ. Γιώργο Παπαγεωργίου, και τον Πρόεδρο της ΕΛΚ, κ. Ελευθέριο Πλουτάρχου. Για το λογοτεχνικό έργο του Κώστα Λυμπουρή θα μιλήσει ο κ. Ανδρέας Χατζηθωμάς, εκδότης του περιοδικού «Διόραμα», ενώ για τη συμβολή του τιμώμενου στον πολιτισμό θα μιλήσει ο ιστορικός και διπλωμάτης Δρ Γιώργος Γεωργής.

Μουσική παρέμβαση θα πραγματοποιήσει ο μουσικός Σάββας Σάββα. Τον συντονισμό και την παρουσίαση του προγράμματος θα έχει η κ. Ευδοκία Ζορπίδου, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΚ.

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Όλγας Πιερίδου.

Χορηγός του Βραβείου είναι η Allwyn.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑ ΛΥΜΠΟΥΡΗ

Ο Κώστας Λυμπουρής υπηρέτησε με ζήλο την παιδεία του τόπου μας και διακρίθηκε όχι μόνο για το εκπαιδευτικό του έργο, αλλά και για την προσφορά του ως αξιωματούχος ή απλό μέλος διοικητικών συμβουλίων εκπαιδευτικών και πνευματικών σωματείων, ομίλων και συνδέσμων, καθώς και ως μέλος επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας για την έκδοση βιβλίων.

Είναι καταξιωμένος και πολυβραβευμένος πεζογράφος. Τέσσερις διηγηματικές συλλογές του συμπεριλήφθηκαν στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, ενώ απέσπασε δύο Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας. Πολλά διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε σημαντικά λογοτεχνικά περιοδικά της Ελλάδας και της Κύπρου, σε αφιερωματικούς τόμους και λογοτεχνικά ιστολόγια, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του στα λογοτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Διετέλεσε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του λογοτεχνικού περιοδικού Ύλαντρον και Μορφωτικός Σύμβουλος στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Παράλληλα, υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί από διάφορες θέσεις ευθύνης τον χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού, ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Διηγήματος του πολιτιστικού περιοδικού Νέα Εποχή, ως μέλος της επιτροπής απονομής του Βραβείου Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη και ως πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Nicosia Book Festival.

Έχει τιμηθεί για την προσφορά του στον πολιτισμό από το Ίδρυμα «Στέλιος Χατζηιωάννου», την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων (ΟΕΛΜΕΚ). Το 2024 ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου.

Εκτιμώντας την πολύχρονη, πολυσχιδή και ουσιαστική προσφορά του στη λογοτεχνία και ευρύτερα στον πολιτισμό, όπως περιεγράφηκε πιο πάνω, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, σε ειδική συνεδρίασή της στις 5 Δεκεμβρίου 2025, αποφάσισε να του απονείμει το «Βραβείο Γ. Φ. Πιερίδης» για το έτος 2025.