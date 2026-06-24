250 WALL: Μία κοινή τιμή, αμέτρητες καλλιτεχνικές φωνές

Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 13:34

Φιλοξενούμενη στο St-art Cafe, η έκθεση μετατρέπει έναν καθημερινό χώρο συνάντησης σε ένα ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου, όπου δημιουργοί και κοινό συναντιούνται χωρίς αποστάσεις.

Η έκθεση 250 WALL εγκαινιάζεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 20:00, στο St-art Cafe στη Λάρνακα και φέρνει κοντά δεκάδες καλλιτέχνες σε μια γιορτή δημιουργίας, έκφρασης και συνάντησης με το κοινό.

Το όνομα της έκθεσης αναφέρεται όχι μόνο στον μεγάλο αριθμό έργων που παρουσιάζονται, αλλά και στην κοινή τιμή διάθεσής τους: όλα τα έργα προσφέρονται προς πώληση στα €250. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η έκθεση επιδιώκει να καταστήσει την πρωτότυπη τέχνη πιο προσιτή, δίνοντας σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα αυθεντικό έργο και να ξεκινήσουν ή να εμπλουτίσουν τη δική τους συλλογή.

Η δύναμη της έκθεσης βρίσκεται στη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων και στον τρόπο που κάθε έργο συνομιλεί άμεσα με τον θεατή, χωρίς αυστηρές ερμηνείες ή καθοδήγηση. Δεν υπάρχουν αναλυτικές λεζάντες· κάθε έργο καλεί τον επισκέπτη να το προσεγγίσει ελεύθερα, να το διαβάσει προσωπικά και να δημιουργήσει τη δική του σχέση με αυτό. Κάθε καλλιτέχνης φέρνει τη δική του αισθητική γλώσσα, και αυτές οι διαφορετικές φωνές συνθέτουν ένα πολυφωνικό σύνολο που αναδεικνύει τον πλούτο και τη ζωντάνια της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Αυτή η ελευθερία πρόσληψης δίνει στην έκθεση έναν ανοιχτό χαρακτήρα, απευθυνόμενο σε όλους. Είτε κάποιος είναι έμπειρος συλλέκτης, είτε απλώς αγαπά την τέχνη ή την ανακαλύπτει για πρώτη φορά, στο 250 WALL μπορεί να βρει έργα που θα τον αγγίξουν, θα τον προβληματίσουν ή θα τον εμπνεύσουν.

Φιλοξενούμενη στο St-art Cafe, η έκθεση μετατρέπει έναν καθημερινό χώρο συνάντησης σε ένα ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου, όπου δημιουργοί και κοινό συναντιούνται χωρίς αποστάσεις.

Ιδέα και επιμέλεια: Αντώνης Τζιαρρίδης.

Πληροφορίες

250 WALL

Εγκαίνια: Παρασκευή 3 Ιουλίου, 20:00

Χώρος: St-art Cafe

Διεύθυνση: 7A Nikolaou Laniti str 6020Larnaka

Είσοδος: Ελεύθερη