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Αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο με σολίστ τον Κώστα Μακεδόνα στο Φεστιβάλ Λάρνακας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 15:26
Αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο με σολίστ τον Κώστα Μακεδόνα στο Φεστιβάλ Λάρνακας

Το Μουσικό Σχολείο Λάρνακας «Μίκης Θεοδωράκης» παρουσιάζει μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, με τη συμμετοχή του Κώστα Μακεδόνα.

Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του Σταύρου Ξαρχάκου παρουσιάζει το Μουσικό Σχολείο Λάρνακας «Μίκης Θεοδωράκης», την Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 20:30, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λάρνακας.

Στη συναυλία θα ερμηνεύσει τραγούδια του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη ο Κώστας Μακεδόνας, συνοδευόμενος από τους μαθητές και τα μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας.

Τη διδασκαλία της χορωδίας υπογράφουν οι Ειρήνη Χατζηκυριάκου και Κυριακή Χρυσάνθου, ενώ τη διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις έχει ο Φώτης Μουσουλίδης.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχουν το Μουσικό Σχολείο Λάρνακας «Μίκης Θεοδωράκης», το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, η Ομοσπονδία Γονέων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Λάρνακας και ο Δήμος Λάρνακας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία εισόδου που διατίθενται μέσω της Ticketmaster Cyprus και των καταστημάτων ACS Courier.

Πληροφορίες

Αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο 

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, 20.30

Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας

Δωρεάν εισόδος - Δελτία εισόδου σε Ticketmaster Cyprus και καταστήματα ACS Courier

Διοργάνωση: Μουσικό Σχολείο Λάρνακας «Μίκης Θεοδωράκης», Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, Ομοσπονδία Γονέων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Λάρνακας και Δήμος Λάρνακας

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
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