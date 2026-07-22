4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου: Το πρόγραμμα των παραστάσεων στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 11:14

Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο Ριάλτο, με έργα του Πάνου Μαλακτού, Ροδιάς Βόμβολου και Πέτρου Κονναρή, Χάρη Κουσσιου, Εύης Δημητρίου, Έλενας Αντώνιου και Milena Ugren Koulas - Stylish Junkies Collective.

Στις 18 με 20 Σεπτεμβρίου 2026, θα διεξαχθεί την διεξαγωγή του 4ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου, στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό, σύμφωνα με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ), που συνδιοργανώνεται με το Θέατρο Ριάλτο, αποτελεί θεσμό ο οποίος στοχεύει στην παρουσίαση επίλεκτων χορογραφικών έργων από την Κύπρο και στην παρουσίασή τους σε καλλιτεχνικούς διευθυντές και οργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού του εξωτερικού, οι οποίοι προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με στόχο την παρουσίαση των έργων στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων του 4ου SΧΚ διαμορφώνεται ως εξής:

18 Σεπτεμβρίου 2026

Πάνος Μαλακτός «NO IM NOT» | 19.00

Διάρκεια: 25’.

«The future is dark which is the thing a future can be» | 20.00

Πέτρος Κονναρής και Ροδιά Βόμβολου

Διάρκεια: 120’

19 Σεπτεμβρίου 2026 | 19.00

Χάρης Κούσιος «Not all wars are visible»

Διάρκεια: 40’

«Say Yes! Again and again» [16+] | 20.15

Εύη Δημητρίου/Εν Δράσει

Διάρκεια: 50’

«Μεταλλαγμένο Γονίδιο/Mutated Gene» | 21.15

Milena Ugren Koulas και Stylish Junkies Collective

Διάρκεια: 50’

20 Σεπτεμβρίου 2026

«ODE» | 19.00

Έλενα Αντωνίου

Διάρκεια: 45’

«Don’t You Just Love Melting?» | 20.30

Μελίνα Σοφοκλέους

Διάρκεια: 30’

«ΦΑΡΜΑ/FARMA» | 21.20

Άντρια Μιχαηλίδου

Διάρκεια: 25’

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και σειρά παράλληλων δράσεων υπό τον τίτλο «MEANWHILE», οι οποίες διοργανώνονται από τη Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων, τη Στέγη Χορού Λεμεσού και τη Στέγη Χορού Λευκωσίας και έχουν ως ακολούθως:

Περιπατητικό Gathering

Ώρα έναρξης: 10.00

Διάρκεια: 120’

Τοποθεσία: Θεατράκι Μόλου, Λεμεσός.

Pitching Session, Speed Dating & more

Ημερομηνία: 20 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 16.00

Διαρκεία: 120’

Τοποθεσία: Art Studio 55, Λεμεσός

Τιμές εισιτηρίων & προπώληση: €8 ανά ημέρα, από το ταμείο του Θεάτρου Ριάλτο [Δευτέρα – Παρασκευή από τις 10:00-15:00, τηλ.77777745] και την ιστοσελίδα https://rialto.interticket.com/

[Δωρεάν είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους και επαγγελματίες στον τομέα του χορού].