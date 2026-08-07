Με περιοδεία σε κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου συνεχίζεται το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026, παρουσιάζοντας το «Frear», μια παράσταση σύγχρονου χορού και ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής που προσκαλεί το κοινό σε ένα βιωματικό ταξίδι μνήμης, μεταμόρφωσης και αναγέννησης.

Εμπνευσμένο από την πορεία μιας πέτρας από την αρχαιότητα έως σήμερα, το έργο διερευνά τη σχέση του σώματος με τον χρόνο, τη μνήμη και την ύλη μέσα από έναν δυναμικό διάλογο κίνησης και μουσικής.

Το «Frear» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο φιλοξενίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου και έχει παρουσιαστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και διοργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Μέσα από την περιοδεία του στις κοινότητες της υπαίθρου μεταφέρει την εμπειρία της σύγχρονης χορευτικής δημιουργίας, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία που γεφυρώνει την αρχαιότητα με τη σύγχρονη έκφραση.

Συντελεστές της παράστασης είναι η Μαρία Καμπέρη (έρευνα και χορογραφία), ο Δημήτρης Γιασεμίδης(μουσική σύνθεση και επί σκηνής μουσικός), ο Απόλλωνας Αναστασιάδης (χορευτής) και ο Σώτος Χαραλάμπους (ήχος και φωτισμός).

Η περιοδεία του «Frear» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026, το οποίο έχει στόχο να φέρει ποιοτικές πολιτιστικές παραγωγές στις κοινότητες της Κύπρου, ενισχύοντας την πρόσβαση των κατοίκων της υπαίθρου στις τέχνες και διευρύνοντας την παρουσία της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε ολόκληρο το νησί.

Πληροφορίες

To «Frear» ταξιδεύει στην κυπριακή ύπαιθρο

Παραστάσεις

8 Αυγούστου – Μονή, Κοινοτικό Αμφιθέατρο

– Μονή, Κοινοτικό Αμφιθέατρο 9 Αυγούστου – Ασκάς, Γήπεδο Κοινοτικού Αθλητισμού

– Ασκάς, Γήπεδο Κοινοτικού Αθλητισμού 10 Αυγούστου – Φοινί, Κεντρική Πλατεία

– Φοινί, Κεντρική Πλατεία 11 Αυγούστου – Λαγουδερά, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

– Λαγουδερά, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 12 Αυγούστου – Αληθινού, Κεντρική Πλατεία

Ώρα έναρξης: 20.30

Είσοδος: Ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες: 99349669 | Email: mariakamberis@gmail.com | Instagram: @selasdancecompany