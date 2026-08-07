Το 2ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας επιστρέφει με δωρεάν προβολές, μουσική και δράσεις στην πόλη

Η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρνακας, προσκαλώντας το κοινό σε ένα τετραήμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου, πάρκα, πλατείες και γειτονιές της πόλης θα φιλοξενήσουν επιλεγμένες κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες, εργαστήρια και περιπατητικές ξεναγήσεις, με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Λάρνακας, ενώ το ειδικό τμήμα «Common Ground Cinema Experience» διοργανώνεται σε συνεργασία με το Larnaka2030 και το Batroun Mediterranean Film Festival.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Πέμπτη, 27 Αυγούστου | Δημοτικός Κήπος Λάρνακας

20:00 Τελετή έναρξης με συναυλία του Κουαρτέτου Εγχόρδων Aurora, το οποίο θα παρουσιάσει μουσικά θέματα από εμβληματικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αρτεμησία Βασιλείου.

20:30 Προβολή της ταινίας «La Belle Époque».

Παρασκευή, 28 Αυγούστου

09:30 Πρακτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «Λογοτεχνία και Κινηματογράφος», στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας.

Πληροφορίες και εγγραφή: https://larnakacinema.com/.../Larnaka_Film_Festival_2026.../

18:45 Περιπατητική ξενάγηση «Μία γειτονιά, πολλά πρόσωπα» με την Άντρια Ευθυμίου. Σημείο συνάντησης: Λεωφόρος Αθηνών, μπροστά από το άγαλμα του Λέοντα της Βενετίας.

Πληροφορίες και εγγραφή: https://larnakacinema.com/.../Larnaka_Film_Festival_2026.../

20:00 Προβολή της οικογενειακής ταινίας «Dancing Queen» στο Πάρκο Καλλιτεχνών «Μεσόγειος».

Σάββατο, 29 Αυγούστου

10:00 Εργαστήριο κινηματογράφου για εφήβους ηλικίας 11 έως 15 ετών με τίτλο «Ένα αντικείμενο, πέντε ματιές», στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Πληροφορίες και εγγραφή: https://larnakacinema.com/.../Larnaka_Film_Festival_2026.../

20:00 – 22:30 Common Ground Cinema Experience στο Πάρκο Σαλίνα.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει παράλληλες προβολές μικρού μήκους ταινιών σε τρεις διαφορετικές υπαίθριες οθόνες:

Ebb & Flow

What if they bomb here tonight?

One Last Time

Crow Man

There Is No Other Cyprus

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «There Is No Other Cyprus» θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές, σε συνεργασία με το PRIO Cyprus.

Κυριακή, 30 Αυγούστου

18:45 Περιπατητική ξενάγηση «Λάρνακα σε Πρώτο Πλάνο» με την Άντρια Ευθυμίου. Σημείο συνάντησης: Πλατεία Ευρώπης.

Πληροφορίες και εγγραφή: https://larnakacinema.com/.../Larnaka_Film_Festival_2026.../

20:00 Προβολή της κυπριακής ταινίας «Ευχαριστούμε για τη Συναλλαγή σας» στην Πλατεία Ζουχουρί.

21:30 Συναυλία με τους Kontovourkis & Co, επίσης στην Πλατεία Ζουχουρί.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και να ζήσει μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία στους δημόσιους χώρους της Λάρνακας, εκεί όπου ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική, την ιστορία και την καθημερινότητα της πόλης.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα εργαστήρια και τις ξεναγήσεις: www.larnakacinema.com