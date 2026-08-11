«Το Πιο Λαμπρό Αστέρι» ταξιδεύει στα χωριά της Κύπρου

Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση-αφιέρωμα στη ζωή, το έργο και τη διαχρονική παρουσία της Αλίκης Βουγιουκλάκη ταξιδεύει φέτος σε κοινότητες της Κύπρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ζωντανεύει ξανά στη σκηνή μέσα από μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και τη διαχρονική της παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της, αγαπημένα τραγούδια που σφράγισαν τις ταινίες και τις θεατρικές της εμφανίσεις, ζωντανή αφήγηση, μουσικές ερμηνείες και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό συνθέτουν ένα συγκινητικό αφιέρωμα σε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού. Φωτογραφίες, κινηματογραφικά αποσπάσματα και ιστορίες από την καλλιτεχνική και προσωπική της διαδρομή ζωντανεύουν επί σκηνής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη νοσταλγία, συγκίνηση και αναμνήσεις. Η παράσταση αναδεικνύει όχι μόνο τη λαμπρή καριέρα της, αλλά και τη μοναδική σχέση που ανέπτυξε με το κοινό, ενώ παράλληλα συστήνει στις νεότερες γενιές μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και το τραγούδι. Ένα ταξίδι γεμάτο μουσική, εικόνες και συναίσθημα, που γεφυρώνει το παρελθόν με το σήμερα και μετατρέπει τη μνήμη σε μια ζωντανή, κοινή εμπειρία.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι:

Αναστασία Βορκά | τραγούδι

| τραγούδι Μάριος Ανδρέου | τραγούδι

| τραγούδι Σάββας Σάββα | πιάνο

| πιάνο Ανδρέας Ιακωβίδης | αφήγηση

| αφήγηση Γιώργος Πασμάς | μπουζούκι

Πρόγραμμα παραστάσεων

14 Αυγούστου 2026 | 20:00 Πολύστυπος, Κοινοτικό Γήπεδο

Πολύστυπος, Κοινοτικό Γήπεδο 17 Αυγούστου 2026 | 20:00 Πολύστυπος, Πολιτιστικό Κέντρο

Πολύστυπος, Πολιτιστικό Κέντρο 2 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:30 Πάνω Πλάτρες, Κεντρική Πλατεία Κοινότητας

Πάνω Πλάτρες, Κεντρική Πλατεία Κοινότητας 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:00 Νικητάρι, Παλαιό Δημοτικό Σχολείο

Η παράσταση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026, το οποίο φέρνει ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές στον τόπο του.

Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι ελεύθερη.